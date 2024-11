Chisinau (Moldávia) - A presidente pró-Ocidente da Moldávia, Maia Sandu, conquistou um segundo mandato em segundo turno presidencial contra um adversário alinhado à Rússia, em uma corrida que foi ofuscada por alegações de interferência russa, fraude eleitoral e intimidação no país que é candidato a entrar na União Europeia (UE).

Com quase 98% dos votos apurados no segundo turno da corrida presidencial realizada neste domingo, Sandu obteve 54% do total de votos, segundo a Comissão Eleitoral Central, em comparação com 46% de Alexandr Stoianoglo, ex-procurador-geral que foi apoiado pelo Partido dos Socialistas, pró-Rússia. O resultado será um grande alívio para o governo pró-Ocidente, que apoiou fortemente a candidatura de Sandu, e para o seu impulso no sentido de laços ocidentais mais estreitos no caminho da Moldávia em direção à UE. A função presidencial exerce poderes significativos em áreas como política externa e segurança nacional e tem mandato de quatro anos.

Nos últimos anos, a Moldávia tem procurado promover laços mais estreitos com seus parceiros ocidentais e recebeu o status de candidato à UE em junho do ano passado.

As eleições de domingo no país de cerca de 2,5 milhões de habitantes, situado entre a Romênia e a Ucrânia, estiveram sob os holofotes devido às contínuas acusações das autoridades moldavas de que a Rússia estava se intrometendo para influenciar o resultado da votação.

Maia Sandu, presidente reeleita da Moldávia Foto: Daniel Mihailescu/DANIEL MIHAILESCU

Ministro celebra “mensagem pró-europeia”

Andrei Spinu, ministro de infraestrutura e desenvolvimento regional, disse que o resultado geral das eleições foi um sucesso para sua sigla, o Partido de Ação e Solidariedade (PAS).

“O PAS venceu as eleições no país... em 19 distritos estamos em primeiro lugar”, escreveu ele no Facebook nesta segunda-feira, 4. “A conclusão mais importante dessas eleições é que a mensagem pró-europeia venceu e se dispersou por todo o país.”

Spinu disse que o PAS conquistou cargos de prefeito em 240 das 898 localidades, bem como uma forte representação no Conselho Municipal de Chisinau, com 20 assentos. Esse número de cadeiras é igual ao do partido Movimento Alternativo Nacional de Ceban, de acordo com os resultados preliminares.

Na votação, cerca de 900 prefeitos e 11.000 conselheiros locais serão eleitos para um mandato de quatro anos. O comparecimento foi de 41% em todo o país, de acordo com as autoridades, quase idêntico às eleições de 2019.

Acusação de envolvimento russo

Na sexta-feira, as autoridades moldavas proibiram o Partido Chance, pró-Rússia, de participar do pleito de domingo. O Serviço de Inteligência e Segurança alegou, em um relatório de 32 páginas, que o partido havia recebido cerca de € 50 milhões (cerca de US$ 53 milhões) em dinheiro russo, que teria sido canalizado por Shor e usado para desestabilizar o país e “comprar” eleitores na eleição de domingo.

Shor era o líder do Partido Shor, favorável à Rússia, que foi declarado inconstitucional em junho pelo Tribunal Constitucional da Moldávia.

“Depois que seu partido foi banido (...) eles adquiriram outros partidos e continuaram suas tentativas de enfraquecer não apenas o governo, mas a democracia moldava como um todo”, acrescentou Magdin./AP

