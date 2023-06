Morre o sociólogo francês Alain Touraine, aos 97 anos

O sociólogo francês Alain Touraine, especialista na evolução social de seu país na segunda metade do século XX, morreu nesta sexta-feira em Paris, aos 97 anos. A informação foi confirmada à AFP por sua filha, a ex-ministra Marisol Touraine.

Intelectual de esquerda, mas com tendência cada vez mais liberal, Touraine foi um meticuloso cronista das mudanças sociais na França a partir dos anos 1950 e também um estudioso da classe trabalhadora chilena. Ele era viúvo da pesquisadora chilena Adriana Arenas Pizarro, falecida em 1990.

Alain Touraine nasceu em Hermanville-sur-Mer em 3 de agosto de 1925. Embora de família nobre, na juventude se interessou pelo mundo da classe operária e chegou a trabalhar brevemente em uma mina, experiência que mais tarde o ajudou a escrever um de seus primeiros estudos, sobre mineiros no Chile.

O sociólogo francês Alain Touraine posa para foto em seu escritório em Paris, em 2001 Foto: Joel Robine / AFP

Ele trabalhou como pesquisador no Centro Nacional de Pesquisas Científicas (CNRS) entre 1950 e 1958. Em 1956, foi um dos idealizadores do Centro de Pesquisas em Sociologia do Trabalho da Universidade do Chile, onde conheceu a esposa.

Os protestos estudantis e operários de maio de 1968 na França o levaram a ampliar seu campo de estudos. Nesse mesmo ano publicou “O movimento de maio ou o comunismo utópico”. No ano seguinte, como outros especialistas, previu a chegada da “Sociedade Pós-industrial” e se interessou pelo feminismo e pelos movimentos regionalistas na França.

Em 1973, após o golpe de Estado no governo Salvador Allende, publicou “Vida e Morte do Chile Popular”. O francês não deixou de olhar para a América Latina, à medida que evoluía para posições mais liberais./AFP