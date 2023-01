Motorista de ônibus escolar ajuda crianças a ler entre uma rota e outra nos EUA

O motorista do ônibus escolar Herman Cruse notou que um aluno do jardim de infância parecia um pouco triste e indisposto durante a ida matinal para a Middle Township Elementary 1, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

“Os motoristas de ônibus são os olhos e os ouvidos dos alunos quando estão longe de casa”, disse Cruse, de 55 anos, que leva alunos de todas as idades para as Escolas Públicas de Middle Township em Cape May Court House. “Temos um dom incrível para discernir o que as crianças estão sentindo”, acrescentou.

Quando Cruse perguntou ao aluno do jardim de infância o que havia de errado, o menino explicou que não conseguiu completar sua tarefa de leitura, porque seus pais estavam ocupados com seus quatro irmãos em casa. Era difícil encontrar um tempo só para ele para praticar a leitura com sua mãe ou pai, ele contou a Cruse.

Herman Cruse começou a ajudar crianças a aprender a ler nos EUA Foto: Alex Bakley

Cruse disse que foi então que uma ideia surgiu em sua mente. “Eu disse a ele: ‘Escute, tenho algum tempo livre e, se não se importar, gostaria de ir à escola e ler com você’”, disse ele.

Cruse recebeu permissão do professor da criança de 6 anos, Alex Bakley, para aparecer em sua sala de aula do jardim de infância na semana seguinte.

Quando ele entrou, ele disse que o menino gritou: “Ei, esse é o motorista do meu ônibus!”

“Fomos para um canto sossegado e começamos a ler juntos”, disse Cruse. “Era um livro chamado ‘I Like Lunch’ (”Eu gosto de almoçar”, em português), sobre um menino que gosta de sanduíches, um menino que gosta de maçãs, um menino que gosta de biscoitos e um menino que gosta de leite. Junte tudo e você terá um almoço.”

“Então ele leu para mim, eu li para ele e lemos juntos, e a partir daí, ganhou vida própria”, continuou Cruse. “Um segundo aluno quis ler para mim, depois um terceiro. Todas essas crianças iam ao professor perguntando: ‘Posso ler com o Sr. Herman?’”

Quase dois anos depois, Cruse agora se voluntaria para ajudar os 18 alunos do jardim de infância de Bakley e outra turma do jardim de infância com leitura dois dias por semana. Em um terceiro dia, ele dá aulas particulares aos alunos da primeira e segunda séries da escola. Depois de deixar as crianças na escola, é claro.

Ele e Bakley decidiram chamar seu círculo de leitura de “Crianças do Sr.Herman”.

“Herman é pateta, bobo e super positivo e as crianças o amam”, disse Bakley, de 27 anos. “Ele é uma luz brilhante em nossa escola que faz todas as crianças se sentirem amadas e ouvidas - todas são atraídas por sua energia.”

O diretor da Middle Township Elementary, Christian Paskalides, disse que todas as crianças da escola admiram Cruse, dentro e fora do ônibus escolar. “Ele é apenas um cara muito gentil e está claro que isso é uma paixão para ele”, disse ele.

Continua após a publicidade

“Interações adultas positivas às vezes podem ditar o dia de uma criança, e um motorista de ônibus é a primeira e a última interação adulta para a maioria dos alunos, exceto a família”, acrescentou Paskalides. “Isso é mais do que apenas um trabalho para Herman – ele é um grande modelo e mentor.”

Cruse disse que nunca quis ser outra coisa senão um motorista de ônibus. Quando sua professora da segunda série em Atlantic City perguntou o que ele queria ser quando crescesse, ele estava pronto para responder. “Alguns dos meus colegas queriam ser médico, bombeiro ou enfermeiro, mas sem hesitar eu disse: ‘Quero dirigir ônibus’”, disse ele. “É uma bênção poder fazer o que sempre sonhei.”

Cruse dirigiu por vários distritos escolares desde seu primeiro emprego, em 1990, e está nas Escolas Públicas de Middle Township há nove anos.

Como ele mora em Egg Harbor City, Nova Jersey, a cerca de 65 km de distância, não fazia sentido para ele dirigir para casa depois de deixar os alunos na escola, disse ele, observando que assim que se acomodasse em casa, “seria hora de ir buscá-los”.

“Em vez disso, eu frequentava a academia, ia à biblioteca ou sentava no meu carro e ia dormir para preencher o tempo”, disse.

Foi apenas quando se ofereceu para ajudar o jardim de infância no ano passado, que ele percebeu que havia algo mais gratificante que ele poderia estar fazendo. Cruse passou muito tempo lendo para seus próprios cinco filhos quando eles estavam crescendo.

“Eles diziam: ‘Pai, como você lê tanto?’ e eu dizia: ‘Venha e descubra’”, disse ele. “Eu dizia a eles: ‘O livro é sempre melhor que o filme’.”

Continua após a publicidade

“Não há nada melhor do que o tempo gasto com um bom livro”, acrescentou Cruse. “Quando eu era criança, adorava ler as enciclopédias do World Book. Eu também li mapas rodoviários e atlas rodoviários. Acho que eles ajudaram a me guiar no que estou fazendo agora para viver.”

Quando Bakley lhe mostrou a mesa redonda onde as crianças liam para ele em sua sala de aula, ele puxou uma cadeirinha e se sentiu em casa, disse.

“Parecia certo e é uma alegria ver as crianças ficarem animadas quando aprendem a pronunciar as palavras”, disse Cruse. “Eles sentem um sentimento de orgulho. Eu amo como a leitura abre um novo mundo para eles. Sinto-me sortudo por ver isso em primeira mão.”

Ele passa cerca de 20 minutos lendo livros com cada criança de forma rotativa e também os desafia para jogos de palavras como o bingo do alfabeto.

LaCotia Ruiz disse que seu filho Kingsly, de 5 anos, está mais animado com os livros desde que começou a ler com Cruse. “Kingsly teve dificuldades com a leitura no início do ano letivo, mas está se saindo muito melhor por causa desse divertido momento individual”, disse Ruiz. “De manhã ele acorda animado e diz: ‘Vou ler com o Sr. Herman!’”, completou.

O entusiasmo de Cruse por sua nova função conquistou seus colegas, disse ele. “Agora há outro motorista de ônibus que quer me ajudar entre suas rotas”, disse ele. “O que começou como uma forma de matar o tempo agora se transformou em uma forma de fazer a diferença no coração de uma criança”./THE WASHINGTON POST