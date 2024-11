Negociadores do G-20 se trancam em ‘bunker’ no Rio para preparar o terreno para líderes; veja vídeo

“Sherpa” é o apelido dado, no jargão diplomático das cúpulas globais, aos embaixadores que lideram as negociações em nome dos países. O termo vem do povo do Tibet que habita as montanhas do Himalaia. No meio esportivo, eles servem como guias e carregadores de mochilas e equipamentos dos alpinistas.

Na diplomacia, os sherpas conduzem as tratativas prévias ao longo do ano e tentam encontrar acordos sobre temas prioritários da agenda global, antes que os líderes entrem em cena. Eles preparam o terreno para a realização da Cúpula, nos dias 18 e 19, no Rio.