Janja convida cônjuges para Cúpula do G-20 e obriga reforço de servidores de última hora

De ordem. Ao agradecer a colaboração de todas as Secretarias para o esforço conjunto em prol do êxito da presidência brasileira do G20, informo que, à luz de convite recentemente dirigido pela Primeira-Dama Janja Lula da Silva a cônjuges dos líderes que participarão da Cúpula e da presença de autoridades de nível ministerial que, embora não chefiem as delegações, demandarão estrutura de segurança própria, haverá necessidade de incremento do número de servidores que atuarão na Cúpula de Líderes do G20 (Rio de Janeiro, 18 e 19 de novembro).

Esclareço que os diplomatas originalmente designados para a função de diplomata de ligação, majoritariamente provenientes da última turma do Instituto Rio Branco, precisarão ser integralmente alocados para atender à ampliação do número de delegações que participarão da Cúpula. Às 40 delegações que acompanharam todas as atividades da presidência brasileira do G20, entre membros do agrupamento e países e organismos internacionais convidados, deverão somar-se países e organismos internacionais convidados pelo senhor Presidente da República apenas para a Cúpula. Além disso, haverá dois chefes de delegação - presidentes do Conselho e da Comissão - nos casos da União Europeia e da União Africana. No total, o número de diplomatas de ligação mobilizados para chefes de estado e de governo e demais chefes de delegação ascende, no momento, a 60.

À luz do que precede, muito agradeceria a designação de um diplomata e de um servidor de cada Secretaria para que possam exercer funções de apoio, no período de 14 a 20 de novembro, no Rio de Janeiro. Os nomes designados poderão ser informados em resposta ao presente memorando, até o final do expediente de sexta-feira, 8 de novembro, a fim de que haja tempo hábil para as providências de viagem.