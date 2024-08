Netanyahu celebra ataque ‘preventivo’ de Israel e diz que ofensiva contra o Hezbollah não acabou

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou em uma reunião semanal com seu gabinete neste domingo, 25, que o ataque preventivo de Israel contra a milícia xiita libanesa Hezbollah não foi o “fim da história”. O Exército de Israel apontou que cerca de 100 caças israelenses bombardearam mais de 40 alvos no sul do Líbano para reduzir a possibilidade de grandes ataques do Hezbollah.

PUBLICIDADE Já o grupo armado xiita libanês disse que disparou 320 foguetes e “um grande número” de drones contra bases e posições militares israelenses em retaliação ao assassinato de Fuad Shukr, um oficial do Hezbollah que morreu em um bombardeio aéreo de Israel no final de julho. “O Hezbollah tentou atacar o Estado de Israel com foguetes e drones. Instruímos as Forças de Defesa de Israel a realizar um ataque poderoso e preventivo para eliminar a ameaça”, disse Netanyahu. “O Exército destruiu milhares de foguetes de curto alcance, e todos eles visavam prejudicar os nossos cidadãos e as nossas forças na Galileia”, acrescenta.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Netanyahu também apontou que as forças de Tel-Aviv interceptaram todos os drones que o Hezbollah lançou contra posições estratégicas no país.

“Israel está atingindo o Hezbollah com golpes surpreendentes e esmagadores. Há três semanas eliminamos o seu chefe de gabinete [Fuad Shukr]”, diz Netanyahu. “Hoje frustramos seu plano de ataque. [Hasan] Nasrallah do Hezbollah em Beirute e [Aiatolá Ali] Khamenei em Teerã devem saber que este é mais um passo no caminho para mudar a situação no norte e devolver os nossos residentes em segurança às suas casas.”

Hezbollah comemora ataques

Já o Hezbollah segue afirmando que cumpriu todos os seus objetivos com o ataque e até divulgou um vídeo em que detalha a ofensiva contra o norte de Israel. Antes dos ataques, o grupo havia listado 11 bases e posições israelenses no norte do país e nas Colinas do Golan como alvos. O Hezbollah afirmou que as operações militares do grupo foram concluídas após os ataques deste domingo.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que nenhuma de suas bases foi danificada no ataque, que deveria incluir centenas de foguetes disparados contra o norte de Israel e drones que iriam para o centro de Israel.

O grupo rebelde xiita libanês afirmou que seu líder, Hassan Nasrallah, deve discursar às 18h (12h no horário de Brasília) para refutar a alegação de Israel de que tinha interrompido os ataques do seu grupo.

Segundo informações da emissora britânica BBC, Israel espera um ataque de outro grupo armado nos próximos dias. Desde o inicio da guerra na Faixa de Gaza, em outubro do ano passado, grupos como Hezbollah e os Houthis no Iêmen estão lançando ataques contra Israel em solidariedade ao grupo terrorista Hamas.