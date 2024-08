Israel e Hezbollah falam em contenção, mas há ‘portas abertas’ para mais ataques, diz especialista

Durante semanas, os israelenses esperaram com receio por um grande ataque do Hezbollah em retaliação ao assassinato de Fuad Shukr em Beirute no mês passado, em meio a temores generalizados de que uma escalada pudesse se transformar em uma guerra regional. Mas grande parte da população israelense acordou neste domingo, 25, para descobrir que, pelo menos de imediato, o tão temido ataque parecia ter terminado quase antes de começar.

PUBLICIDADE Ehud Yaari, membro do grupo de pesquisa do Instituto de Política para o Oriente Médio de Washington, avalia que o Hezbollah sinalizou que esta “primeira fase” da retaliação terminou. No entanto, ele considera que pode haver “uma escalada gradual”, principalmente se o Irã der o sinal verde para novos ataques do grupo terrorista. Neste domingo, tanto Israel quanto o Hezbollah rapidamente reivindicaram várias vitórias: Israel pelos seus ataques preventivos antes do amanhecer que fizeram com que a milícia xiita libanesa deixasse de atacar com milhares de foguetes, e o Hezbollah pelos bombardeios aéreos e drones contra o norte de Israel, que o Exército israelense afirmou ter causado poucos danos.

Foguetes lançados do sul do Líbano são interceptados pelo sistema de defesa Domo de Ferro, de Israel Foto: Jalaa Marey/AFP

Contenção

Na hora do café da manhã, os dois lados empregavam a linguagem da contenção.

O Hezbollah anunciou que tinha completado a “primeira fase” de ataques para vingar a morte de Fuad Shukr, e parece ter encerrado os ataques por hoje. Já o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que conversou com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd J. Austin, e eles “discutiram a importância de evitar a escalada regional”.

O Exército de Israel apontou que seguia atacando posições do Hezbollah no sul do Líbano. Estima-se que a organização terrorista possua milhares de foguetes e um número menor de mísseis mais sofisticados e precisos.

Residentes checam os destroços de um míssil que atingiu uma casa em Acre, Líbano Foto: Jack Guez/AFP

O Irã também deseja acertar as contas com Israel após a morte de Ismail Hanyeh, chefe do escritório político do Hamas, em Teerã, no final de julho. Israel não assumiu o assassinato, mas autoridades americanas alegam que Tel-Aviv admitiu a Washington a autoria.

Antecipação

Com base em inteligência adquirida nos últimos dias, Israel tomou a decisão de antecipar o ataque do Hezbollah neste domingo “mas não ir além”, disse Yaari. Os alvos que Israel atingiu estavam próximos da fronteira entre Israel e Líbano, disse ele. O Exército de Israel afirmou que estava concentrado em frustrar os planos de ataque imediato do Hezbollah, e não em atacar intensamente dentro do Líbano ou destruir a infraestrutura do grupo xiita libanês.

O Hezbollah, por sua vez, parece estar “sinalizando que por enquanto está feito”, disse Yaari. “Ao mesmo tempo, dizem que esta foi a primeira fase de retaliação, deixando aberta a opção de fazer mais, se obtiverem luz verde dos iranianos”, acrescentou.

Cessar-fogo

Os acontecimentos deste domingo aumentaram a pressão em cima dos negociadores que se reúnem hoje no Cairo, capital do Egito, para tentar avançar nas negociações por um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Estados Unidos, Egito e Catar estão liderando as conversas.

O Hezbollah e Israel trocam ataques desde outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelense, mataram 1,2 mil pessoas e sequestraram 250. Em resposta aos ataques, as Forças de Defesa de Israel (FDI) iniciaram uma ofensiva na Faixa de Gaza que já deixou mais de 40 mil mortos, segundo o ministério da Saúde de Gaza, que não diferencia civis de terroristas e é controlado pelo Hamas.