Netanyahu diz que rejeita solução de dois Estados após fim de guerra em Gaza

O governo americano criticou as declarações de Netanyahu. Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado, defendeu a solução de dois Estados. “Não há como resolver os desafios de longo prazo, para proporcionar segurança duradoura, e não há como resolver as questões de curto prazo, para reconstruir Gaza e proporcionar segurança, sem a criação de um Estado palestino”, disse.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, afirmou que não haverá reocupação israelense após a guerra. “Haverá uma Gaza pós-conflito, mas não haverá reocupação”, disse Kirby a repórteres a bordo do aviões presidencial Air Force One.