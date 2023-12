Soluções para o Oriente Médio: A resposta sobre a questão palestina está com Joe Biden; leia análise

O The New York Times procurou pensadores, líderes políticos e especialistas para obter suas visões sobre o que poderia ser feito pelo futuro do Oriente Médio

Do, dia 25, até a quarta-feira, 27, o Estadão republica 10 artigos que refletem sobre o futuro da relação entre palestinos e israelenses - e o que pode ser feito para chegar à paz. Serão de três a quatro textos por dia, nos períodos da manhã, tarde e noite.





THE NEW YORK TIMES - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu uma solução de dois Estados. Mas essa visão tem fracassado há décadas. O que torna essa meta remotamente plausível hoje?

No pano de fundo das horríveis mortes de civis israelenses e de Gaza estão as maiorias moderadas tanto em Israel quanto nos territórios palestinos, cada vez mais polarizados por fanáticos. Se Biden puder oferecer um caminho diplomático confiável para uma paz justa, os moderados de cada lado terão algo em que confiar.

Biden goza de grande prestígio moral em um Israel profundamente cético em relação ao primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. Ele também tem credibilidade com os líderes árabes e pode fazer uma abertura de boa-fé para a rua palestina porque, apesar do sentimento antiamericano, todos entendem que os Estados Unidos são a única potência da qual Israel depende e que a América tem mais influência do que nunca para induzir negociações produtivas.

Um forte compromisso dos EUA com dois Estados - que implique uma exigência de congelamento dos assentamentos - quase certamente forçaria a dissolução do governo de Netanyahu, já que ele conta com o apoio de partidos religiosos que representam o movimento dos colonos. Rejeitar a liderança diplomática americana em favor da continuidade dos assentamentos provavelmente levaria à retirada dos centristas de seu gabinete de unidade.

Presidente Joe Biden se prepara para discurso sobre a guerra após encontro com primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, 18 de outubro de 2023. Foto: AP / Evan Vucci

Do lado palestino, as pesquisas mostraram que qualquer processo de paz que pareça sério o suficiente para acabar com a ocupação afasta as pessoas do Hamas. Os palestinos também sentem a força da pressão externa dos Estados árabes e a falta de tempo para uma solução política. Os israelenses precisam sentir que seus parceiros de segurança são os estados árabes vizinhos - Egito e Jordânia - e não apenas a Autoridade Palestina, na qual eles têm pouca confiança.

O que, então, Biden deveria propor especificamente, além do esboço geral que ele deu? As soluções para as questões centrais, outrora espinhosas, de uma solução de dois Estados são bem compreendidas em negociações anteriores. Como primeiro passo, ele pode simplesmente marcá-las: Negociações mediadas pelos EUA para dois Estados independentes - e, em algumas jurisdições, interdependentes - com base nas linhas de 1967, com trocas de terras; refugiados palestinos retornando a um Estado palestino, não a Israel, compensados por uma comissão internacional ou, em alguns casos, aceitando o reassentamento em outros países; Jerusalém permanecendo unida administrativamente, mas abrigando duas capitais, com uma fronteira de linhas pontilhadas; e a Bacia Sagrada, incluindo toda a Cidade Velha e o Monte do Templo, ou o Nobre Santuário, como é conhecido pelos muçulmanos, sujeito a um guardião internacional, agindo por consenso, e composto por Israel, um Estado palestino, os Estados Unidos, a Jordânia e talvez a Arábia Saudita.

Em seguida, os Estados Unidos deveriam convidar o Egito, a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos e, principalmente, a Arábia Saudita para formar uma aliança de segurança - uma espécie de Otan árabe - que enviaria missões egípcias e jordanianas para a Cisjordânia e, eventualmente, para Gaza.

Essas missões, em conjunto com as contrapartes americanas e israelenses, estabeleceriam um ambiente de segurança coletiva: policiariam os territórios palestinos e suas passagens de fronteira, reconstituiriam as forças de segurança palestinas, construiriam um aparato estatal palestino e presidiriam eventuais eleições, nas quais as organizações armadas não teriam permissão para participar.

A terceira etapa seria a elaboração de um roteiro que unisse os movimentos em direção ao Estado palestino e os investimentos nele com a integração regional. Israel e seus vizinhos já empreenderam ou propuseram projetos de dessalinização, eletrificação e um trem de alta velocidade dos Emirados Árabes Unidos para Haifa. O roteiro deve concretizar esses projetos e facilitar a entrada de empresários palestinos da diáspora na Cisjordânia, garantindo, assim, que a construção da paz esteja associada ao crescimento econômico, e não ao declínio. Biden deve reviver a ideia de um corredor ferroviário ligando a Cisjordânia e Gaza, conforme proposto pela RAND Corporation.Ele também deve deixar claro que a nova ajuda a Israel deve ser usada para fortalecer a paz regional, não para obstruí-la com a expansão dos assentamentos.

Somente os Estados Unidos podem liderar essas três etapas - e apenas por um breve período. Uma guerra em Gaza que destrua corações sem esperança incendiará a região. Essa é a intenção do Hamas. Isso é o que os colonos esperam. Biden é o único com chance de negar a eles esta vitória.

*Bernard Avishai é autor de “The Tragedy of Zionism” (A tragédia do sionismo) e outros livros.

*Ezzedine Fishere é ex-diplomata do Egito e das Nações Unidas. É autora de “Embrace on Brooklyn Bridge”. Eles lecionam no Dartmouth College.