Soluções para o Oriente Médio: A criação de um Estado palestino na Faixa de Gaza; leia a análise

O The New York Times procurou pensadores, líderes políticos e especialistas para obter suas visões sobre o que poderia ser feito pelo futuro do Oriente Médio

Do dia 25, até a quarta-feira, 27, o Estadão republica 10 artigos que refletem sobre o futuro da relação entre palestinos e israelenses - e o que pode ser feito para chegar à paz. Serão em média três textos por dia, com publicação pela manhã, à tarde e à noite.

THE NEW YORK TIMES - O primeiro passo para a resolução do conflito do conflito israelense-palestino deveria ser uma mudança imediata para a criação de um Estado palestino, com uma diferença: esse Estado existiria primeiro em Gaza, em uma base experimental de três anos.

A vantagem dessa abordagem seria dupla. Ela resolveria a questão pós-conflito do território e abriria as portas para uma soberania palestina mais ampla e de longo prazo.

Um Estado palestino com sede em Gaza, com um governo recém-eleito, teria uma legitimidade única para exigir que o Hamas e outros atores não estatais entregassem suas armas. Afinal, os Estados, por definição, devem deter o monopólio da posse de armas de guerra e Forças Armadas dentro de suas fronteiras. Israel passou por esse processo em 1948, mas somente depois que o Estado foi declarado.

Essa abordagem também abordaria a percepção generalizada de que a Autoridade Palestina carece de legitimidade para governar os palestinos, tendo em vista sua contínua cooperação de segurança com Israel e seu fracasso em garantir a condição de Estado palestino. Após as eleições, a nova liderança de um Estado em formação poderia assumir o governo de Gaza sem ser vista como a polícia da ocupação israelense.

Continua após a publicidade

Família palestina ao lado de casa destruída em campo de refugiados na Faixa de Gaza. Foto: EFE / EFEEFE/EPA/MOHAMMED SABER

Seria necessária uma liderança americana firme para avançar nessa direção. Em particular, pode ser necessário, sem obter a concordância prévia de Israel, que os Estados Unidos reconheçam um Estado da Palestina e apoiem sua admissão plena nas Nações Unidas, onde atualmente é reconhecido como observador não membro.

Após o período de teste de três anos, seriam iniciadas as negociações para estender a condição de Estado à Cisjordânia e a Jerusalém Oriental. Se essas negociações chegarem a um impasse, os Estados Unidos devem apoiar um novo processo internacional, como o estabelecimento, em 1947, do Comitê Especial sobre a Palestina pelas Nações Unidas para desenvolver um plano abrangente para o fim do conflito.

A ideia de um Estado palestino antes da resolução completa do conflito já foi proposta anteriormente. O mapa do caminho para a paz de 2003, proposto pelo governo de George W. Bush e aceito pelos outros membros do Quarteto (Estados Unidos, União Europeia, Nações Unidas e Rússia), propôs a criação de um Estado palestino “com fronteiras provisórias” antes que as negociações finalizassem as questões centrais do conflito, incluindo as fronteiras do Estado, o status de Jerusalém e o destino dos refugiados palestinos. O mapa do caminho exigia o reconhecimento internacional do Estado palestino e sua possível admissão nas Nações Unidas.

Mais sobre o conflito Como a guerra de Israel contra o Hamas ameaça criar um êxodo palestino para o Egito; leia a análise

De acordo com esse plano de 2003, as negociações finais para resolver o conflito teriam começado imediatamente após a formação do Estado. De acordo com a proposta atual, a condição de Estado estaria sujeita a um período de teste de três anos, e somente se o Estado fosse estável e comprovadamente comprometido com a paz é que as negociações finais sobre o status seriam iniciadas.

Um primeiro teste da condição de Estado palestino em Gaza exigiria um governo israelense novo e menos ideológico - um governo que, embora possa permanecer cético em relação à condição de Estado palestino, também poderia ser pragmático. Há muitas expectativas sobre como várias forças internacionais poderiam assumir o controle de Gaza. Quando ficar claro que somente os próprios palestinos estão preparados para fazer isso a longo prazo, Israel poderá estar disposto a testar a criação de um Estado em Gaza. Essa é a única maneira de sair e permanecer fora de Gaza.

Continua após a publicidade

*Jerome M. Segal é diretor da International Peace Consultancy e autor de “The Olive Branch From Palestine: The Palestinian Declaration of Independence and the Path Out of the Current Impasse”.