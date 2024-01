Se Israel, os EUA e seus aliados árabes adotarem essa abordagem regional, disse Blinken, “de repente, você tem uma região que se uniu de forma a responder às perguntas mais profundas que Israel tentou responder durante anos, e o que até então era sua maior preocupação em termos de segurança, o Irã, de repente está isolado, juntamente com seus representantes, e terá que tomar decisões sobre o que quer que seja seu futuro”.

Para isso, os EUA estão trabalhando em um processo de dois estágios para apresentar essa oportunidade a Israel, explicaram-me várias autoridades.

O primeiro estágio seria um cessar-fogo de curto prazo em Gaza que traria o retorno de todos os mais de 100 reféns israelenses mantidos pelo Hamas, em troca de o Hamas garantir os prisioneiros palestinos em Israel e, ao mesmo tempo, permitir a ascensão de palestinos locais para assumir as funções administrativas de governo no local. A esperança, segundo as autoridades dos EUA, é que, à medida que as tropas israelenses se retirem - com a promessa de um eventual controle palestino - algum tipo de força multinacional árabe esteja preparada para entrar. No entanto, muito dependeria do estado das forças militares do Hamas e se os líderes sobreviventes do Hamas e talvez alguns combatentes de alto escalão teriam permissão para ir para um terceiro país, segundo me disse uma autoridade sênior dos EUA.

Na segunda etapa, os palestinos, por meio da Organização para a Libertação da Palestina, passariam por seu próprio processo de nomeação de uma autoridade governamental transitória - antes de realizarem eleições para uma autoridade permanente - e o Ocidente e os países árabes ajudariam essa autoridade a criar instituições adequadas, inclusive uma força de segurança para Gaza e a Cisjordânia. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita iniciaria um processo de normalização das relações com Israel que culminaria com a obtenção de uma solução de dois Estados. Se tudo isso parece um pouco fluido, é porque muito depende do equilíbrio de forças quando qualquer cessar-fogo começa.

Para garantir que os israelenses entendessem a seriedade dessa ideia, o ministro das relações exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan, declarou em Davos na terça-feira que a Arábia Saudita estaria “certamente” preparada para normalizar as relações com Israel se Israel e os palestinos concluíssem um acordo que terminasse com “um Estado palestino”.