No Brasil, rei Charles III sambou, jogou polo, caiu do cavalo e defendeu meio ambiente; relembre

A coroação do rei Charles III do Reino Unido, marcada para o próximo sábado, 6, deve atrair a atenção de todo o mundo após a morte da rainha Elizabeth II no ano passado.

O novo monarca, que esteve sob os holofotes em toda a sua vida, visitou o Brasil em quatro ocasiões, que se destacaram pela defesa do meio ambiente, competições de polo e um pouco de samba.

Saiba mais sobre as visitas do rei Charles III ao Brasil.

1978: Charles III samba e joga polo

A primeira visita do rei Charles III ao Brasil foi em março de 1978. Com 29 anos e solteiro, o monarca ficou nove dias no Brasil e passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Manaus.

Durante a viagem, Charles III participou de uma apresentação de samba no Palácio da Cidade, sede da prefeitura do Rio de Janeiro. O rei do Reino Unido dançou ao lado da passista Pinah, da escola de samba Beija-Flor, em imagens que circularam o mundo.

O então príncipe Charles samba com a passista Pinah, da Beija-Flor, em sua primeira visita ao Brasil em 1978 Foto: Fernando Bueno/Estadão

Charles III também participou de uma partida de polo na Sociedade Hípica Paulista em São Paulo e marcou três gols. O então príncipe chegou a cair de seu cavalo durante o jogo, mas não teve maiores problemas. Em Manaus, Charles III visitou o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

O rei Charles III também participou de um jogo de polo durante a sua primeira visita ao Brasil Foto: ESTADAO / AE

1991:Rei planta árvore pau-brasil no Espírito Santo

Em abril de 1991 o então príncipe de Gales viajou ao Brasil junto com a princesa Diana, sua esposa na época. Charles III cumpriu agenda de cinco dias em Brasília, São Paulo, Belém e também em Aracruz, no Espírito Santo.

Retrato do então príncipe Charles, ao lado da princesa Diana, da Inglaterra, durante visita a cidade de Carajás (PA) em 1991 Foto: Wilson Pedrosa / Estadão

A sua visita ocorreu principalmente para promover a manutenção do meio ambiente e Charles III conversou sobre o tema com o então presidente do Brasil Fernando Collor de Mello.

O então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, recebeu Charles III em Brasília Foto: José Paulo Lacerda/Estadão

Durante a agenda no Brasil, o rei plantou uma árvore pau-brasil em Aracruz, no norte do Espirito Santo. Charles III foi conhecer uma indústria de celulose na cidade e plantou uma muda de pau-brasil no centro de pesquisas da empresa.

Em 2021, durante a 26°Conferencia das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, mostrou a foto da árvore para o rei do Reino Unido.

2002: Charles III visita projetos sociais na favela

Em março de 2002, o rei Charles III desembarcou no Brasil para sua terceira visita ao País. Ele almoçou com o então presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso e discutiu projetos de cooperação ambiental entre Brasil e Reino Unido. Depois, viajou para o Rio de Janeiro e visitou projetos sociais que tinham apoio de organizações não governamentais britânicas na favela do Cantagalo na capital fluminense e em São João de Meriti, na baixada fluminense.

O então príncipe também visitou a cidade de Palmas, capital do Tocantins, e viajou a Ilha do Bananal, maior ilha de água doce do mundo, na região sudoeste do Estado. Charles III participou de um lançamento de um projeto de preservação de tartarugas e visitou uma aldeia indígena.

Príncipe Charles durante visita na região da Ilha do Bananal no Tocantins, na Fazenda Javaes, onde foi recebido pelos índios Karajás com cerimônia e presentes feitos pelos indígenas. Foto: Joedson Alves / Estadão

2009: Charles III se compromete com preservação da Amazônia

A última visita do rei Charles III ao Brasil ocorreu em março de 2009, quando o então príncipe desembarcou em terras brasileiras com a rainha consorte, Camilla Parker-Bowles. Charles III visitou a favela da Maré, no Rio de Janeiro e tocou chocalho em uma apresentação de uma escola de samba.

Engajado em causas ambientais, o rei também plantou uma árvore no Jardim Botânico e se comprometeu a reunir recursos para o Fundo Amazônia. Charles III também conversou com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com o principe Charles no gabinete da presidência no Palácio do Planalto. Foto: Wilson Pedrosa/Estadão

O mandatário brasileiro, que estava em seu segundo mandato presidencial em 2009, retornou a presidência em 2023 e confirmou presença na coroação do rei Charles III no próximo sábado.