Novas explosões são registradas no sul de Beirute; Hezbollah mira base militar em Israel

BEIRUTE - A agência de notícias nacional do Líbano (NNA, na sigla em inglês) reportou, neste domingo, 6, quatro bombardeios israelenses ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, onde o Exército de Israel disse que buscava destruir depósitos de armas.

PUBLICIDADE As primeiras explosões foram registradas pouco depois que as forças israelenses alertaram aos moradores para que deixassem a região. “Aviões de guerra inimigos lançaram dois bombardeios contra os subúrbios do sul, o primeiro teve como alvo a área de Santa Teresa e o segundo a área de Burj al Barajneh”, reportou a NNA no primeiro momento. Na sequência, a agência relatou mais dois ataques, qualificando um deles como “violento”.

Explosões atingem o sul de Beirute na noite deste domingo. Foto: Anagha Nair/AFP

Região tem sido alvo de ataques israelenses nos últimos dias. Foto: Bilal Hussein/Associated Press

O Exército de Israel disse, em comunicado, que bombardeou alvos do quartel-general de inteligência e depósitos de armas do Hezbollah. “Foram identificadas explosões secundárias depois dos bombardeios, indicando a presença de armas”, afirma a nota.

Um vídeo ao vivo da AFP registrou três bombardeios. Um deles, provocou enorme explosão, que lançou espessas colunas de fumaça preta.

Os subúrbios do sul de Beirute são alvo de bombardeios israelenses há vários dias, sobretudo à noite. O Exército costuma emitir alertas aos moradores para que deixem a região antes dos ataques. Muitos fugiram para outras regiões do Líbano desde que Israel intensificou a campanha contra o Hezbollah.

Também neste domingo, o grupo xiita disse que atacou uma base em Haifa, norte de Israel, pela terceira vez no dia, e lançou dois drones explosivos contra outra instalação militar na região. O Hezbollah dedicou a salva de foguetes ao líder Hassan Nasrallah, assassinado em bombardeio israelense em Beirute no mês passado.

As Forças de Defesa de Israel (IDF da sigla em inglês) investigam falhas na interceptação de uma barragem com cinco foguetes lançadas do Líbano em direção a Haifa na noite deste domingo, informou o Times of Israel. O IDF disse que fez tentativas de interceptação, mas que identificou impactos de projéteis na área.

Ainda de acordo com o Times of Israel, pelo menos cinco pessoas foram atendidas com ferimentos causados por estilhaços em Haifa. Nenhuma delas corre risco de morte./COM AFP