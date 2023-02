Cientistas relatam queda no ritmo de avanços científicos nos últimos 70 anos

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Vacinas milagrosas. Videofones em nossos bolsos. Foguetes reutilizáveis. Nossa abundância tecnológica e a névoa relacionada ao progresso científico parecem inegáveis e insuperáveis. No entanto, os analistas agora relatam que o ritmo geral de avanços reais caiu drasticamente nos últimos quase três quartos de século.

Este mês, na revista Nature, os pesquisadores do relatório contaram como seu estudo de milhões de artigos científicos e patentes mostra que investigadores e inventores fizeram relativamente poucos avanços e inovações em comparação com a crescente montanha mundial de pesquisa científica e tecnológica. Os três analistas encontraram uma queda constante de 1945 a 2010 em descobertas disruptivas como parte do empreendimento em expansão, sugerindo que os cientistas hoje têm mais probabilidade de avançar de forma gradual do que dar saltos intelectuais.

Leia também Com a diminuição da neve na Suíça, aldeias alpinas vivem crise de identidade

“Devemos estar em uma era de ouro de novas descobertas e inovações”, disse Michael Park, autor do artigo e candidato a doutorado em empreendedorismo e gestão estratégica na Universidade de Minnesota.

A nova descoberta de Park e seus colegas sugere que os investimentos em ciência estão presos em uma espiral de retornos decrescentes e que a quantidade em alguns aspectos está superando a qualidade. Embora isso não seja abordado no estudo, também se levanta a questão sobre até que ponto a ciência pode abrir novas fronteiras e sustentar o tipo de ousadia que desvendou o átomo e o universo e o que pode ser feito para lidar com o afastamento de descobertas pioneiras. Estudos anteriores apontaram para desacelerações no progresso científico, mas normalmente com menos rigor.

Park, junto com Russell J. Funk, também da Universidade de Minnesota, e Erin Leahey, socióloga da Universidade do Arizona, basearam seu estudo em um tipo aprimorado de análise de citações que Funk ajudou a criar. Em geral, a análise de citações rastreia como os pesquisadores citam os trabalhos publicados uns dos outros como forma de separar as ideias brilhantes das não excepcionais em um sistema inundado de artigos. Seu método aprimorado amplia o escopo analítico.

Segundo pesquisadores, atualmente, os cientistas têm mais probabilidade de avançar de forma gradual do que dar saltos intelectuais, como aconteceu até perto da metade do século 20. Foto: Morgue File/Divulgação

“É uma métrica muito inteligente”, disse Pierre Azoulay, professor de inovação tecnológica, empreendedorismo e gestão estratégica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. “Fiquei tonto quando vi. É como um brinquedo novo.”

Continua após a publicidade

Os pesquisadores há muito buscam maneiras objetivas de avaliar o estado da ciência, que é visto como vital para o crescimento econômico, o orgulho nacional e a força militar. Tornou-se mais difícil fazê-lo, pois os artigos publicados dispararam em número para mais de 1 milhão por ano. A cada dia, são mais de 3.000 artigos - em qualquer padrão, um borrão indecifrável.

Desafiando o aumento, os especialistas debateram o valor de passos graduais versus momentos “Eureka!” que mudam tudo o que se sabe sobre um campo.

O novo estudo pode aprofundar o debate. Uma surpresa é que descobertas aclamadas popularmente como inovadoras são vistas pelos autores do novo estudo como frequentemente representando pouco mais do que ciência de rotina, e saltos verdadeiros são vistos às vezes como completamente ausentes da conversa.

Por exemplo, a principal inovação na lista de modelos do estudo é um avanço de splicing de genes que é pouco conhecido pela ciência popular. Ele permitiu que DNA estranho fosse inserido em células humanas e animais, em vez de apenas bactérias. O New York Times referiu-se a ele em uma nota de quatro parágrafos de 1983. Mesmo assim, a façanha produziu uma série de prêmios para seus autores e sua instituição, a Universidade de Columbia, bem como quase US$ 1 bilhão em taxas de licenciamento, uma vez que elevou as operações de biotecnologia em todo o mundo.

Em contraste, os analistas veriam duas das descobertas mais célebres deste século como representantes de triunfos da ciência comum, em vez de saltos ousados. As vacinas de mRNA que combatem com sucesso o coronavírus foram enraizadas em décadas de trabalho sem glamour, eles observaram.

Da mesma forma, a observação de ondas gravitacionais em 2015 - ondulações sutis no tecido do espaço-tempo - não foi um avanço imprevisto, mas sim a confirmação de uma teoria centenária que exigiu décadas de trabalho árduo, testes e desenvolvimento de sensores.

“A disrupção é boa”, disse Dashun Wang, cientista da Universidade Northwestern que usou a nova técnica analítica em um estudo de 2019. “Você quer novidade. Mas você também quer a ciência cotidiana.”

Continua após a publicidade

Os três analistas descobriram a tendência de avanço gradual ao usar a forma aprimorada de análise de citações para examinar quase 50 milhões de artigos e patentes publicados de 1945 a 2010. Eles analisaram quatro categorias - ciências da vida e biomedicina, ciências físicas, tecnologia e ciências sociais - e encontraram uma queda constante no que chamaram de descobertas “disruptivas”. “Nossos resultados”, escreveram, “sugerem que a desaceleração das taxas de disrupção pode refletir uma mudança fundamental na natureza da ciência e da tecnologia”.

Seu novo método - e análise de citações em geral - obtém poder analítico da exigência de que os cientistas citem estudos que ajudaram a moldar suas descobertas publicadas. A partir da década de 1950, os analistas começaram a contabilizar essas citações como forma de identificar pesquisas importantes. Era uma espécie de medidor de aplausos científico.

Mas a contagem pode ser enganosa. Alguns autores citaram suas próprias pesquisas com bastante frequência. E as estrelas da ciência podem receber muitas citações por descobertas nada dignas de nota. Pior de tudo, alguns dos artigos mais citados acabaram por envolver melhorias minúsculas em técnicas populares amplamente utilizadas pela comunidade científica.

O novo método examina as citações com mais profundidade para separar o trabalho cotidiano dos verdadeiros avanços de forma mais eficaz. Ele contabiliza citações não apenas para a peça de pesquisa analisada, mas também para os estudos anteriores que cita. O que ocorre é que o trabalho anterior é citado com muito mais frequência se a descoberta for rotineira e não inovadora. O método analítico transforma essa diferença em uma nova lente para o empreendimento científico.

A medida é chamada de índice CD devido à sua escala, que vai da consolidação à disrupção do corpo de conhecimento existente.

Funk, que ajudou a criar o índice CD, disse que o novo estudo era tão computacionalmente intenso que a equipe às vezes usava supercomputadores para processar os milhões de conjuntos de dados. “Demorou mais ou menos um mês”, ele disse. “Esse tipo de coisa não era possível uma década atrás. Só agora está ao nosso alcance”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times