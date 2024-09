Estamos chegando a um ponto do ciclo eleitoral em que começamos a receber muitas pesquisas - o suficiente para que, ocasionalmente, pareça que elas estão oscilando da esquerda para a direita e vice-versa, todos os dias.

O ex-presidente americano e candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa de um comício em Wilmington, Carolina do Norte Foto: Anna Moneymaker/AFP

Em outro sentido, esse resultado pode dar a ele um empurrão nas pesquisas. As pesquisas têm se mantido relativamente estáveis na última semana - ou até um pouco melhores para Kamala do que as pesquisas feitas antes do debate. Esses últimos resultados do Times/Siena não se encaixam de forma alguma nessa história: Em média, os resultados são cinco pontos melhores para Trump do que eram quando pesquisamos esses Estados pela última vez, em meados de agosto. E em cada Estado, esses resultados são os melhores resultados para Trump de um pesquisador de alta qualidade em semanas.

Em circunstâncias como essa, nossa regra geral é jogar os resultados em uma média de pesquisa - como a média de pesquisa do Times.

Dos três Estados, a Geórgia é aquele em que o equilíbrio das pesquisas é mais claramente favorável a Trump. Kamala não liderou nenhuma pesquisa sobre a Geórgia realizada em setembro, e Trump liderou várias pesquisas qualitativas, como uma vantagem de três pontos em uma pesquisa da Universidade da Geórgia na semana passada.

A Carolina do Norte, por outro lado, é indiscutivelmente aquela em que os dados do Times/Siena mais se afastam dos dados mais recentes. Nossa média de pesquisa anteriormente dava à Kamala uma liderança estreita, já que ela teve resultados fortes em várias pesquisas - incluindo nossa última pesquisa Times/Siena sobre o Estado em agosto. Esse é um resultado muito diferente, embora também seja, de certa forma, um retorno à normalidade: Trump venceu o Estado por pouco em 2020.

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, participa do debate presidencial na Filadélfia, Estados Unidos Foto: Alex Brandon/AP

O Arizona é o mais obscuro. Não houve tantas pesquisas de opinião no Estado, e nunca houve um momento em que as pesquisas tenham conseguido criar uma história consistente. Isso vale para a última pesquisa do Times/Siena, que tinha Kamala cinco pontos acima em agosto, mas agora tem Trump cinco pontos acima. Essa é a maior oscilação de pesquisa para pesquisa do ano, e é difícil acreditar que a corrida tenha realmente mudado tanto. É um lembrete útil de que pesquisas desse tamanho (cerca de 700 entrevistados) estão sujeitas a erros significativos de amostragem aleatória. No entanto, Kamala liderou apenas duas das 18 pesquisas no Arizona realizadas desde a última feita pelo Times/Siena; era difícil defender a liderança de Kamala mesmo antes dessa pesquisa.

Pesquisas diferentes

Muitos de vocês não ficarão satisfeitos com a sugestão de jogar esses resultados da pesquisa na média. E sabem de uma coisa: eu também não acho isso satisfatório. Assim como eu, talvez você queira entender as diferenças entre as várias pesquisas. Melhor ainda, saber qual delas está “certa”. Infelizmente, é impossível saber. Mas aqui estão alguns aspectos a serem considerados:

As pesquisas do Times/Siena foram realizadas de 17 a 21 de setembro. Isso é mais recente do que muitas das pesquisas que você pode ter visto ultimamente (a pesquisa da NBC News divulgada no domingo foi realizada de 13 a 17 de setembro) e ocorre inteiramente após a notícia da segunda tentativa de assassinato de Trump em 15 de setembro. Na segunda-feira passada, especulei que a tentativa de assassinato poderia prejudicar a recuperação de Kamala Harris no debate; talvez isso seja um fator.

Além disso, na semana passada, divulgamos uma pesquisa nacional pós-debate favorável a Trump (um empate) e uma pesquisa na Pensilvânia muito boa para Kamala Harris (uma vantagem de quatro pontos). Depois de adicionar essas pesquisas à mistura, o resultado da Pensilvânia começa a parecer um pouco estranho. Isso levanta a possibilidade de que, por qualquer motivo, a pesquisa Times/Siena esteja produzindo resultados relativamente favoráveis a Trump neste momento (embora os fortes resultados de Kamala Harris em muitos desses mesmos Estados façam essa teoria ser insuficiente).

O republicano Donald Trump discursa em um comício no Aeroporto Internacional de Wilmington, na Carolina do Norte Foto: Chris Seward/AP

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Há também as taxas de resposta. Pode-se pensar que os ganhos de Trump podem ser impulsionados por grandes mudanças na probabilidade de os republicanos ou democratas responderem a uma pesquisa. Mas o equilíbrio das taxas de resposta por partido e raça permaneceu excepcionalmente semelhante ao que era em agosto, embora os resultados tenham sido muito diferentes. Vejamos o caso do Arizona, onde nossos resultados foram os que mais oscilaram: em agosto, 2,4% dos democratas brancos responderam, em comparação com 2,4% dos republicanos brancos; nessa pesquisa, 2,5% dos democratas brancos responderam, em comparação com 2,5% dos republicanos brancos. Seja o que for que esteja impulsionando os ganhos de Trump, isso não fica evidente nas taxas de resposta por partido. Os candidatos trumpistas ainda têm dificuldades. Embora a corrida presidencial tenha oscilado bastante, o mesmo não aconteceu com as corridas eleitorais estaduais. No Arizona, o democrata Ruben Gallego liderou Kari Lake por 49% a 43%, uma diferença de apenas três pontos em relação à sua liderança de nove pontos em nossa última pesquisa - mesmo quando a corrida presidencial no Arizona oscilou 10 pontos.

Na Carolina do Norte, Josh Stein liderou Mark Robinson por 47% a 37%, praticamente inalterado em relação à nossa última pesquisa (a maioria das entrevistas foi concluída antes da revelação de que Robinson havia dito em um fórum pornográfico, entre outras coisas, que era um “nazista negro”).

É interessante que Trump tenha se saído muito melhor do que seus aliados MAGA, que podem ser considerados figuras políticas fundamentalmente semelhantes - e é algo a ser monitorado para ver se isso se mantém até novembro. Por enquanto, a grande oscilação na corrida presidencial, sem uma grande oscilação nos pleitos estaduais, sugere que há algo específico da corrida presidencial em jogo.

Não tenho certeza se essas explicações serão especialmente satisfatórias. Acho que é por isso que “jogar na média” é uma boa regra de ouro.