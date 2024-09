Kamala e Trump aparecem empatados na Pensilvânia, Estado que será decisivo na eleição dos EUA

Ambos os candidatos estão com 48% das intenções de voto entre os eleitores prováveis, aqueles que dizem pretender votar. Entre os votantes registrados, aqueles que já têm registro para poder votar, Kamala tem uma ligeira vantagem de 48%, enquanto Trump tem 47%.

A pesquisa do The Washington Post é diferente de outras pesquisas que mostram uma vantagem maior para a vice-presidente americana na Pensilvânia. Segundo uma pesquisa do jornal The New York Times, em parceria com o Philadelphia Inquirer e a Siena College, Kamala tem 50% contra 46% do republicano no Estado.