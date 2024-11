Em 24 de novembro, eleitores uruguaios irão às urnas para escolher, no segundo turno, seu próximo presidente. O cenário eleitoral no Uruguai se destaca em meio a uma tendência mundial de polarização crescente e cada vez mais destrutiva. Ao contrário do que se observa em numerosos países, os dois candidatos que chegaram ao segundo turno no Uruguai não adotam discursos radicais, não representam uma ameaça às instituições democráticas e não veem o adversário como inimigo, mas como oponente político legítimo dentro de uma das democracias mais sólidas do mundo – que costuma, nos rankings de democracia, aparecer à frente de países como o Reino Unido, a França, e muito adiante dos EUA.

Enquanto a vitória do “outro lado” é vista, por milhões de eleitores em países como os Estados Unidos, a Índia, o Brasil e a Argentina, como uma catástrofe, os uruguaios não terão dificuldades para aceitar o resultado das urnas. Atitudes como contestar o desfecho das eleições, incitar a violência contra opositores ou brigar com familiares e amigos devido a visões políticas distintas são raras no país. O Uruguai apresenta baixos níveis de polarização tanto na dimensão ideológica – caso de grupos (líderes ou eleitores) se movendo para posições extremas – quanto na dimensão emocional — sentimentos negativos em relação a grupos opositores.

Mulher segura bandeira do Uruguai durante evento de campanha do candidato Yamandú Orsi em Montevideo. Ele enfrenta Alvaro Delgado nas eleições de 24 de novembro. Foto: Nicolas Garcia/AFP

PUBLICIDADE Apesar de não haver consenso entre os especialistas sobre as causas da polarização, o crescimento das redes sociais – que leva as pessoas a viverem em “bolhas ideológicas ou “câmaras de eco”, dentro das quais todos pensam da mesma forma –, a crise de confiança nas instituições democráticas e uma crescente hostilidade à elite política, bem como líderes que buscam fomentar a polarização para vencer eleições ou enfraquecer a democracia, podem explicar o fenômeno. Outros apontam para a instabilidade econômica como uma possível causa, apesar de haver numerosos casos de países que se polarizaram em cenários econômicos estáveis ou até positivos, como os EUA, a Índia, a Polônia e a Hungria. Outra hipótese é de que eleitores inseguros, frustrados e em busca de algum tipo de pertencimento são mais vulneráveis à retórica ‘nós contra eles’, que, em um cenário cada vez mais confuso e imprevisível, finge oferecer certeza ao dividir a sociedade – e o mundo – entre bem e o mal. Uma das hipóteses que se ouve frequentemente para explicar por que o Uruguai “deu certo” é a menos plausível: de que, supostamente, a estabilidade política uruguaia se deve à homogeneidade da sociedade e sua população pequena, de apenas 3.4 milhões. Afinal, países podem ser pequenos e polarizados (como Honduras), homogéneos e polarizados (como Hungría) ou heterogêneos sem muita polarização (como Cingapura). Além disso, vale notar que o tom civilizado que domina a política uruguaia hoje não caiu do céu. Foi arduamente construído depois da redemocratização na década de 1980 – e requer cuidados constantes para ser preservado. Por exemplo, é comum ver políticos, adversários ideológicos, cultivarem publicamente a amizade um do outro e comparecerem na posse de seus rivais, servindo como exemplo para a sociedade.

Outra hipótese aponta para a distribuição de renda e o funcionamento das instituições. Como o Banco Mundial avalia: “O Uruguai se destaca na América Latina por ser uma sociedade igualitária, com (..) baixos níveis de desigualdade.” Salienta ainda que “sua classe média é a maior da América Latina, representando mais de 60% da população.” Brian Winter, jornalista que viajou ao Uruguai em busca de lições que o país possa oferecer aos outros, cita o sistema público de saúde, e seguro-desemprego e recursos para o cuidado de crianças e idosos. Outro fator podem ser os baixos níveis de corrupção – apesar de alguns escândalos recentes – que explicam os índices mais elevados de confiança nas instituições públicas, inclusive na Justiça.

Publicidade