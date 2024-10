Quem é Alvaro Delgado, herdeiro de Lacalle Pou que tenta manter a centro-direita no poder no Uruguai

“O que Delgado oferece basicamente para as pessoas, de acordo com seu próprio slogan de campanha, é reeleger um bom governo”, afirma Garcé. “O que ele está dizendo para as pessoas é que este foi um bom governo e o que precisam fazer é reeleger um bom governo. Mas embora as pessoas tenham uma boa opinião sobre a gestão de Lacalle Pou, não está tão claro que o governo tenha sido tão bom e, sobretudo, não está tão claro que não seja necessário fazer mudanças. Não é a mesma coisa ter uma boa opinião do presidente e ter boa uma opinião do governo.”

“Delgado também não é um candidato tão carismático quanto Lacalle Pou, é quase quase um homem de escritório. Parece mais um burocrata do que um político, um burocrata competente e sério, mas mais um burocrata do que um político”, completa o professor./Com AFP