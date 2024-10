Eleições no Uruguai terão 2º turno entre aliado de Mujica e governista

Além do presidente, deputados e senadores, os uruguaios votaram neste domingo em dois plebiscitos. O mais controverso, promovido pela central sindical única Pit-CNT com apoio de setores da Frente Ampla, propõe reduzir a idade mínima para aposentadoria de 65 para 60 anos e proibir os planos de pensão privados.

Os três principais candidatos presidenciais disseram que não votarão nele. Analistas alertam que essa emenda constitucional, que segundo o Pit-CNT custaria US$ 460 milhões de dólares por ano, poderia prejudicar as finanças do país. Seus detratores afirmam que o custo pode ser mais do que o dobro por ano.

O outro plebiscito, promovido pelo governo e rejeitado pela oposição, busca autorizar buscas policiais noturnas em residências. Tem o apoio de um pouco mais de 50%, segundo pesquisas./AFP