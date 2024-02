Na verdade, de acordo com uma pesquisa do Federal Reserve (o BC dos EUA), a porcentagem de americanos que “estão bem financeiramente” era maior em julho de 2020 do que antes da pandemia, provavelmente porque, para muitas pessoas, a ajuda do governo, incluindo cheques únicos e benefícios de desemprego bastante aprimorados, mais do que compensou a perda de empregos e negócios.

Além disso, os temores de que a ajuda generosa durante a pandemia minaria a ética de trabalho dos Estados Unidos - que os adultos deixariam a força de trabalho e nunca mais voltariam - mostraram-se totalmente errados. Um novo artigo do Fed de São Francisco intitula-se “Why Is Prime-Age Labor Force Participation So High?” (Por que a participação da força de trabalho em idade ativa é tão alta?). Ele observa que os americanos entre 25 e 54 anos têm maior probabilidade de estar na força de trabalho agora do que em qualquer outro momento desde o início dos anos 2000.