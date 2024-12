Os rebeldes da Síria atacaram quando os aliados de Assad estavam enfraquecidos e distraídos

Durante anos, o presidente Bashar al-Assad da Síria conseguiu derrotar os combatentes da oposição com a ajuda da Rússia, do Irã e do Hezbollah. Agora, com esses aliados enfraquecidos ou distraídos por seus próprios conflitos, os rebeldes aproveitaram a oportunidade para mudar o equilíbrio de poder.

A guerra civil síria começou há 13 anos, quando protestos pacíficos contra o governo foram recebidos com repressões brutais, transformando-se em um conflito entre as forças leais a Assad e os rebeldes. Com o tempo, os combatentes receberam apoio e combatentes estrangeiros de potências regionais e internacionais.

Imagem do dia 29 de novembro mostra rebeldes sírios nos arredores de Aleppo, na Síria. Forças oficiais de Bashar al-Assad não ofereceram resistência ao avanço Foto: Ghaith Alsayed/AP

O Irã, o Hezbollah e a Rússia enviaram ajuda aos militares sírios. O Hezbollah e os combatentes apoiados pelo Irã lutaram ao lado das forças sírias, a Rússia e o Irã enviaram conselheiros militares e a Rússia realizou intensos ataques aéreos no território controlado pelos rebeldes.

Atualmente, porém, o Irã está enfraquecido pelos ataques aéreos israelenses, pelas perdas no campo de batalha de suas forças por procuração - o chamado Eixo de Resistência - e por uma crise econômica interna. O Hezbollah, uma dessas forças por procuração, foi atingido e diminuiu após 13 meses de guerra com Israel e a morte de seu líder, Hassan Nasrallah. E a Rússia está chegando ao fim de seu terceiro ano de uma guerra de desgaste com a Ucrânia.

“Ele conseguiu sobreviver à guerra civil por causa de toda a assistência que recebeu, e isso acabou”, disse Joshua Landis, diretor do programa de estudos do Oriente Médio da Universidade de Oklahoma, sobre Assad. “Israel mudou o equilíbrio de poder na região ao iniciar essa guerra total contra o eixo de resistência”.

“Agora Assad está sozinho”, disse ele. Sua posição foi enfraquecida ainda mais por uma aparente mudança da Turquia, que é aliada de muitos dos grupos rebeldes e se opôs a uma ofensiva contra o governo sírio.

Desde o ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, Israel tem realizado cada vez mais ataques aéreos contra o Hezbollah, que começou a atacar com foguetes em apoio ao Hamas, e contra combatentes e infraestrutura iranianos dentro da Síria. As forças do Hezbollah e do Irã se esconderam ou se retiraram da Síria para lutar em outros lugares, disse Haid Haid, consultor sênior associado da Chatham House, um instituto de pesquisa com sede em Londres.

A Rússia talvez tenha desempenhado o papel mais crucial na ajuda a Assad. Embora ainda esteja auxiliando seu governo com alguns ataques aéreos, ela está envolvida em sua própria guerra na Ucrânia e retirou grande parte de seu foco militar da Síria.

O regime estava muito mais fraco do que se pensava e a Rússia não estava em lugar algum Dareen Khalifa, consultor sênior do International Crisis Group

Mesmo com o Hezbollah e o Irã ao seu lado desde os primeiros dias da guerra civil, o governo sírio ainda perdia o controle sobre grandes extensões de território até a intervenção direta da Rússia em 2015. Juntamente com os aviões de guerra e helicópteros militares sírios, os ataques aéreos russos ajudaram a virar a maré da guerra a favor de Assad.

Historicamente, as forças armadas da Síria tiveram dificuldades na guerra urbana, mas durante os anos intensos da guerra civil, seu próprio poder aéreo e o da Rússia permitiram que Assad bombardeasse a oposição até a submissão.

Dessa vez, porém, “o regime estava muito mais fraco do que se pensava e a Rússia não estava em lugar algum”, disse Dareen Khalifa, consultor sênior do International Crisis Group. Desde quarta-feira, a Rússia realizou alguns ataques aéreos contra os rebeldes e em vilas e cidades controladas pela oposição, mas eles não foram avassaladores, de acordo com Haid. “Não vimos o mesmo nível de apoio e intensidade de ataques aéreos que vimos anteriormente”, disse ele. Após o ataque a Aleppo, Moscou demitiu seu principal general na Síria, Sergei Kisel, de acordo com dois blogueiros militares, Rybar e Military Informant, que têm ligações com o Ministério da Defesa da Rússia.

Em quatro dias, os rebeldes mudaram drasticamente as linhas de frente do conflito sírio, que permaneceram estáticas por mais de quatro anos. E foram os acontecimentos além das fronteiras da Síria que prepararam o cenário.

Imagem do dia 30 de novembro mostra rebeldes sírios celebrando tomada da cidade de Idlib. Avanços contra governo de Assad foram os maiores desde 2016 Foto: Abdulaziz Ketaz/AFP

Na semana passada, o Hezbollah concordou com um acordo de cessar-fogo com Israel. O grupo que lidera a ofensiva contra o governo sírio, Hayat Tahrir al-Sham, uma antiga afiliada da Al Qaeda, pode ter decidido que o tempo era essencial, disseram Haid e outros analistas.

“Uma das coisas que pode tê-los levado a começar quando começaram foi o medo de que o Hezbollah pudesse reenviar seus combatentes que se retiraram das linhas de frente”, disse Haid.

Mas as condições no terreno na Síria também criaram as condições cruciais para uma ofensiva rebelde bem-sucedida.

Mesmo com seus aliados envolvidos em outros conflitos, Assad parecia confiante de que suas próprias linhas de frente não estavam em risco. Seu governo havia retirado algumas de suas forças de lá, enquanto os soldados continuavam a ocupar os postos de controle no território controlado pelo governo - muitas vezes sacudindo os sírios em troca de suborno, de acordo com vários analistas.

Assad também não conseguiu produzir nenhuma melhoria econômica, o que muitos sírios esperavam quando o governo reconquistou grande parte do país nos últimos anos. Ele também não conseguiu unificar o país ou recuperar o apoio de uma população alienada por anos de guerra civil e pela violência e terror implacáveis praticados pelo governo.

O governo também continuou a recrutar jovens à força para as forças armadas - soldados que, ao se depararem com uma ofensiva rebelde organizada e de rápido avanço na semana passada, preferiram fugir a lutar.

Os líderes do grupo de oposição Hayat Tahrir al-Sham disseram que estavam observando as mudanças geopolíticas ao seu redor - especialmente o enfraquecimento do eixo de resistência de Israel e a invasão da Ucrânia pela Rússia - e avaliando como poderiam explorar essas mudanças, disse Khalifa.

“Ao mesmo tempo”, disse ela, ‘eles vêm aumentando sua capacidade militar no último ano e vêm sinalizando essa ofensiva militar nos últimos dois meses’.

Havia outros fatores a serem considerados pelos rebeldes também. Até recentemente, a Turquia, que apóia algumas das facções rebeldes envolvidas na ofensiva, mas tem um relacionamento mais complicado com o Hayat Tahrir al-Sham, se opunha a uma ofensiva contra o governo sírio, disse Khalifa.

A Turquia também abriga mais refugiados sírios do que qualquer outro país - mais de três milhões, de acordo com dados do governo - e as autoridades há muito se preocupam com o fato de que qualquer nova violência perto de sua fronteira sul poderia desencadear uma nova onda de refugiados.

Mas a ofensiva da semana passada indica que as autoridades turcas podem ter mudado sua posição, disse Khalifa. “Todas essas coisas combinadas tornaram o momento oportuno”, disse ela.