Óvnis nos EUA: muitas teorias, poucas respostas e sinais de uma ‘nova Guerra Fria’; veja vídeo

Parece história de filme de ficção científica, mas ao menos quatro objetos voadores não identificados (Óvnis) sobrevoaram os céus da América do Norte nas últimas semanas.

Tudo começou no final de janeiro, quando um enorme balão chinês, que as autoridades de Washington disseram ter propósitos de espionagem, foi avistado durante dias e abatido na costa da Carolina do Sul, em 4 de fevereiro.

Todos os Óvnis foram abatidos após a constatação de que não haviam tripulantes a bordo. Em resposta aos rumores que começaram a surgir pelo mundo, a Casa Branca descartou a hipótese de que os OVNIs estivessem ligados a extraterrestres.

Ainda há investigação sobre a origem dos balões, mas a principal teoria é de que os balões estejam relacionados com a disputa geopolítica entre China e Estados Unidos. O Pentágono afirmou que, apesar de inofensivos, os Óvnis tinham objetivo de coletar informações de inteligência, enquanto a China disse que os balões são apenas para fins de pesquisa meteorológica.

Se não são ETs, uma “Nova Guerra Fria” está começando? Veja o vídeo a seguir para entender mais sobre o caso dos Óvnis nos EUA.

