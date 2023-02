Balões espiões: quem é o cientista chinês que criou o programa que preocupa os EUA

Em 2019, anos antes de um enorme balão chinês de grande altitude flutuar pelos Estados Unidos e causar alarme generalizado, um dos principais cientistas aeronáuticos da China fez um anúncio orgulhoso que recebeu pouca atenção na época: sua equipe havia lançado um dirigível a mais de 60 mil pés pelo ar que viajaria pela maior parte do globo, incluindo pela América do Norte.

O cientista, Wu Zhe, disse a uma agência de notícias estatal na época que o dirigível Cloud Chaser foi um marco em sua visão de povoar as regiões superiores da atmosfera terrestre com balões dirigíveis que poderiam ser usados para fornecer alertas antecipados de desastres naturais, monitorar a poluição ou realizar vigilância aérea. Na prática, crescem os indícios de que esse tipo de conhecimento tinha, na verdade, fins militares, no contexto da Nova Guerra Fria entre EUA e China.

“Olha, lá está a América”, disse o professor Wu em um vídeo que acompanha, apontando na tela do computador para uma linha vermelha que parecia traçar o caminho do dirigível pela Ásia, norte da África e perto da borda sul dos EUA. Na época do relatório, estava sobre o Oceano Pacífico.

Universidade Beihang, em Pequim, está na vanguarda da pesquisa aeroespacial e espacial da China Foto: Damir Sagolj/Reuters - 24/01/2018

O anúncio do professor Wu faz parte de um conjunto de evidências que revela em novos detalhes o escopo das ambições do governo chinês de usar aeronaves de alta altitude para rastrear atividades terrestres, de olho nas necessidades domésticas e militares. Relatórios da mídia chinesa, estudos acadêmicos e discursos de autoridades sugerem que o professor Wu tem sido fundamental para os esforços de desenvolvimento de balões da China.

O programa chamou a atenção e a preocupação global quando os EUA derrubaram um balão chinês na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro, depois de ter viajado pelo país. Desde então, caças americanos também derrubaram três objetos voadores não identificados sobre a América do Norte.

Acadêmico sênior da Universidade Beihang, uma instituição com sede em Pequim na vanguarda da pesquisa aeronáutica e espacial da China, o professor Wu também trabalhou no desenvolvimento de dirigíveis por quase duas décadas. Agora, várias de suas empresas foram apanhadas nos esforços do governo Biden para combater esses planos.

O professor Wu foi um dos fundadores ou principais interessados em pelo menos três das seis entidades chinesas que Washington puniu na semana passada por seu envolvimento no que o governo Biden chama de programa de balão de vigilância de Pequim.

Washington não disse se alguma das entidades da lista estava especificamente ligada ao balão chinês que foi descoberto e abatido sobre os EUA neste mês. Também não destacou o professor Wu pelo nome. E-mails e ligações para o escritório do professor Wu enviados pela reportagem ficaram sem resposta.

A China sustentou que o balão chinês era um dirigível civil que realizava principalmente pesquisas meteorológicas quando foi desviado do curso. Na segunda-feira, Pequim apontou o dedo para Washington, dizendo que os EUA lançaram balões de alta altitude sobre o espaço aéreo chinês mais de 10 vezes desde o ano passado. Funcionários do governo Biden disseram que era totalmente falso sugerir que os Estados Unidos lançaram balões de espionagem sobre a China.

O professor Wu, que completa 66 anos este mês, emergiu como uma figura central nas ambições da China no “espaço próximo”, a faixa da atmosfera entre 12 e 62 milhas (algo entre 19 e 99 quilômetros) acima da Terra que é muito alta para a maioria dos aviões permanecer no ar por muito tempo e também baixa para satélites espaciais.

Ele ajudou a projetar caças a jato, desenvolveu experiência em materiais furtivos, ganhou prêmios por seu trabalho do Exército chinês e foi vice-presidente da Universidade Beihang antes de decidir retornar à pesquisa e ao ensino. Ele também fez parte de um comitê consultivo do agora extinto Departamento Geral de Armamentos do Exército Popular de Libertação, de acordo com sua biografia no site da Universidade Beihang.

Rivalidade entre potências

Os estrategistas chineses veem o espaço próximo como uma arena de aprofundamento da rivalidade entre as grandes potências, na qual a China deve dominar os novos materiais e tecnologias necessários para estabelecer uma presença firme, ou corre o risco de ser superada.

Essa ansiedade se aprofundou à medida que as relações com os EUA azedaram sob Xi Jinping, o líder resolutamente nacionalista da China. O espaço próximo, argumentam os analistas chineses, oferece uma alternativa potencialmente útil aos satélites e aviões de vigilância, que podem se tornar vulneráveis à detecção, bloqueio ou ataques.

“O espaço próximo é uma grande esfera de competição entre as potências militares do século 21″, escreveu Shi Hong, um comentarista militar chinês em um jornal de assuntos atuais no ano passado. “Quem ganhar vantagem em veículos espaciais próximos poderá ganhar mais iniciativa em guerras futuras.”

Até recentemente, os voos de balão de longa distância e alta altitude da China atraíam pouca atenção, talvez em parte uma prova de seu sucesso em permanecer fora dos radares de governos estrangeiros.

Em imagem de arquivo, o balão chinês sobrevoando Billings, Montana; ele foi abatido na costa da Carolina do Sul Foto: Chase Doak/AFP - 1º/02/2023

O governo Biden agora diz que a China os enviou para mais de 40 países e que os EUA só conseguiram detectar os voos revisando os dados armazenados. Agora, os militares americanos estão ajustando seus radares para tentar detectar mais incursões. No fim de semana, caças dos EUA abateram três objetos voadores não identificados sobre o Alasca, Canadá e Michigan.

Balões de alta altitude são feitos de materiais especiais que podem lidar com as duras temperaturas extremas e transportar cargas no ar rarefeito. Para que os balões sejam úteis, os operadores na Terra devem ser capazes de manter contato com eles a grandes distâncias. As publicações acadêmicas abertas do professor Wu e outros relatórios indicam que ele e seus colaboradores científicos há muito estudam esses desafios.

O balão que foi lançado em julho de 2019, disse o professor Wu na época, era um “cara grande”, com quase 100 metros de comprimento e pesando várias toneladas, o que parece ser maior do que o balão que foi derrubado na costa da Carolina do Sul por um caça americano este mês. “Esta é a primeira vez que um dirigível controlado aerodinamicamente voou ao redor do mundo na estratosfera a 20 mil metros”, ou cerca de 65 mil pés de altura, disse o professor Wu ao jornal Southern Daily, da Província de Guangdong.

O voo de 2019 não foi único para o professor Wu e sua equipe. O Eagles Men Aviation Science and Technology Group, ou EMAST, uma empresa com sede em Pequim que o professor Wu co-fundou em 2004, reivindicou uma série de outros sucessos para eles.

Oficiais americanos recolhem partes do balão chinês abatido na costa da Carolina do Sul Foto: U.S. Fleet Forces/U.S. Navy photo/Handout - 5/02/2023

Os avanços em balões de alta altitude apresentaram o potencial para “alta resolução, comunicações estáveis de longa duração, reconhecimento, navegação e outros serviços”, disse a EMAST em sua conta oficial de mídia social WeChat em 2017.

Em 2019, o professor Wu e sua equipe “adquiriram um sinal entre a Terra e o espaço próximo” pela primeira vez, disse a EMAST. A empresa não explicou que tipo de sinais estavam envolvidos, nem se a etapa estava ligada ao voo “Cloud Catcher” daquele ano ou a outro dirigível. O site da empresa esteve offline recentemente, mas os registros em cache de suas páginas da web ainda podem ser encontrados online.

Em 2020, um balão chinês fez uma circunavegação completa do globo e foi recuperado com segurança, um feito pioneiro, disse a EMAST. No ano seguinte, a equipe operou dois dos balões nos céus simultaneamente, uma novidade no projeto.

Em 2022, dizem as páginas da web do EMAST em cache, o professor Wu e sua equipe lançaram ou planejaram lançar – a redação chinesa sobre o tempo não é clara – três balões de alta altitude no ar ao mesmo tempo para formar uma “rede aérea. " O objetivo final, disse a empresa, era criar uma rede de sinais aéreos na China usando balões estacionários flutuando a pelo menos 80 mil pés de altura.

Ele comparou a rede planejada ao Starlink, o sistema de pequenos satélites de baixa órbita operados pela SpaceX. A Starlink forneceu suporte de comunicação para as forças ucranianas que lutam contra os invasores russos. Até 2028, disse a EMAST, espera “completar uma rede global de informações do espaço próximo”, mas não detalhou o que isso significa.

Não houve corroboração pública dos alegados sucessos do professor Wu com balões de alta altitude. Seus artigos científicos disponíveis não descrevem nenhum desses feitos. No entanto, o professor Wu é um cientista altamente premiado cujas opiniões têm peso oficial.

Equipe pioneira

Em 2015, o jornal do Partido Comunista, People’s Daily, elogiou o trabalho do professor Wu e sua equipe depois que eles lançaram um balão no norte da China que permaneceu no ar a mais de 65 mil pés. Isso foi um avanço para a China no desenvolvimento de materiais e conhecimento para viagens espaciais de longa duração, disseram os relatórios.

A equipe foi “pioneira em um novo caminho para o desenvolvimento de naves voadoras próximas ao espaço”, disse Zhang Jun, secretário do Partido Comunista da Universidade de Beihang, em uma reunião em 2015. Zhang os instou a ir mais longe, “com foco nas necessidades estratégicas nacionais .”

O professor Wu parecia ansioso para expandir sua presença no mundo comercial. Nesse mesmo ano, ele iniciou os preparativos para fundar um campus da Universidade Beihang em Dongguan, uma cidade industrial e tecnológica a mais de 1,6 mil quilômetros ao sul de Pequim. Ele também esteve envolvido em várias empresas que buscavam transformar o trabalho dele e de seus parceiros de pesquisa em aplicações comerciais, indicam os registros corporativos.

Em parceria com uma empresa imobiliária de Xangai, ele ajudou a fundar a Beijing Nanjiang Aerospace Technology, uma empresa que se descrevia como focada na tecnologia do “espaço próximo”. Essa empresa, assim como a Eagles Men Aviation e outra empresa que ele criou, Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group, estavam entre as seis entidades às quais o Departamento de Comércio impôs sanções na semana passada. Ligações para suas empresas não foram atendidas na segunda-feira.

Até talvez recentemente, o professor Wu parecia não mostrar dúvidas sobre revelar seus vínculos corporativos. Em 2021, ele e seus sócios anunciaram que estavam se inscrevendo para listar as ações da Eagles Men Aviation em uma nova bolsa de valores em Pequim. O anúncio observou a demanda militar pelos produtos de ocultação da empresa, incluindo camuflagem e materiais furtivos para ajudar as aeronaves a evitar a detecção.