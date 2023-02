Balão espião da China: Do que são feitos e como funcionam objetos abatidos pelos EUA

A revelação das ambições do governo chinês de usar balões para rastrear atividades terrestres, de olho nas necessidades domésticas e militares da China chamou a atenção nos últimos dias.

O programa chamou a atenção e a preocupação global quando os EUA derrubaram um balão chinês na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro, depois de ter viajado pelo país. Desde então, caças americanos também derrubaram três objetos voadores não identificados sobre a América do Norte.

Balão espião aumenta crise entre EUA e China; secretário de Estado cancela viagem a Pequim

Militares americanos recuperam restos de balão chinês abatido no começo do mês no espaço aéreo dos EUA. Foto: Petty Officer 1st Class Tyler Thompson / AFP

Mas afinal, do que são feitos os balões espiões e como funcionam?

O outrora humilde balão é uma das muitas tecnologias que as forças militares da China aproveitaram como uma ferramenta potencial em sua rivalidade com os Estados Unidos e outras potências. Outras máquinas avançadas incluem drones e veículos hipersônicos que podem manobrar em altas velocidades na atmosfera.

Em estudos e artigos de jornais, os especialistas do Exército Popular de Libertação da China acompanharam os esforços dos EUA, França e outros países para usar balões avançados de alta altitude para coleta de informações e para coordenar operações no campo de batalha. Segundo eles, novos materiais e tecnologias tornaram os balões mais resistentes, manobráveis e de maior alcance do que as gerações anteriores de balões.

Em 2019, anos antes de um enorme balão chinês de grande altitude flutuar pelos Estados Unidos e causar alarme generalizado, um dos principais cientistas aeronáuticos da China fez um anúncio orgulhoso que recebeu pouca atenção na época: sua equipe havia lançado um dirigível a mais de 60 mil pés pelo ar que viajaria pela maior parte do globo, incluindo pela América do Norte.

O cientista, Wu Zhe, disse a uma agência de notícias estatal na época que o dirigível Cloud Chaser foi um marco em sua visão de povoar as regiões superiores da atmosfera terrestre com balões dirigíveis que poderiam ser usados para fornecer alertas antecipados de desastres naturais, monitorar a poluição ou realizar vigilância aérea. Na prática, crescem os indícios de que esse tipo de conhecimento tinha, na verdade, fins militares, no contexto da Nova Guerra Fria entre EUA e China.

Como é feito o balão?

Um balão espião é apenas isso - um balão usado para fins de vigilância. “Claramente, eles estão tentando voar com isso – este balão sobre locais sensíveis - para coletar informações”, disse um oficial de defesa dos EUA ao jornal The Washington Post.

Um balão espião pode ter uma ou várias câmeras suspensas sob um balão que flutua acima de uma determinada área, carregado por correntes de vento. O equipamento acoplado aos balões pode incluir radar e ser movido a energia solar.

Os balões normalmente operam a 24 mil metros - 37 mil metros (80.000-120.000 pés), bem acima de onde voa o tráfego aéreo comercial - os aviões quase nunca voam acima de 12 mil metros.

E os balões espiões não são novidade: durante a Guerra Civil Americana, a União até usou balões de ar quente para rastrear os movimentos das tropas confederadas. Durante a 1ª Guerra, a seção fotográfica do Serviço Aéreo do Exército dos EUA usou balões para realizar vigilância e fornecer imagens aéreas.

E na década de 50, a Força Aérea dos EUA lançou o Projeto Genetrix, que descreveu como sua primeira “operação de inteligência de balão de grande escala, não tripulada e de alta altitude”, projetada para tirar fotos sobre “a massa terrestre do bloco soviético”.

A atividade de vigilância de balões continuou nos últimos anos, de acordo com autoridades dos EUA. “Instâncias desse tipo de atividade de balão foram observadas anteriormente nos últimos anos”, disse o secretário de imprensa do Pentágono, general de brigada Patrick Ryder, sem dar mais detalhes.

Como o balão espião chinês é operado?

O balão chinês que flutuou a mais de 20 mil metros de altitude sobre os Estados Unidos foi descrito pelo secretário de Estado, Antony Blinken, como um “ativo de vigilância”. O Ministério das Relações Exteriores da China divulgou um comunicado dizendo que era apenas um balão meteorológico.

Especialistas em segurança nacional e aeroespacial disseram que a nave parecia compartilhar características com balões de alta altitude usados por países desenvolvidos em todo o mundo para previsão do tempo, telecomunicações e pesquisa científica.

Independentemente de seu uso específico, esses balões estratosféricos possuem alguns componentes principais.

O balão flutuando sobre os Estados Unidos parece corresponder às características gerais do que os engenheiros aeroespaciais chamam de balão de duração ultralonga de pressão zero - um olho de alta tecnologia no céu que pode pairar sobre uma área-alvo por semanas ou meses.

Se o balão chinês sobre os Estados Unidos é de fato um balão espião, James Lewis, diretor do Programa de Tecnologias Estratégicas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse que pode haver câmeras ou equipamentos de telecomunicações potencialmente capazes de retransmitir informações para outras nações. .

“Se você realmente quisesse saber o que era, atiraria nele”, disse Lewis. “Você pegaria o pacote do sensor e veria – ele coleta inteligência? Ele coleta dados meteorológicos?”

Essas são perguntas que as autoridades dos EUA agora tentarão responder depois que pilotos de caça dispararam um míssil na tarde de sábado para explodir o balão na costa da Carolina do Sul. A Marinha e a Guarda Costeira se mobilizaram para recuperar os destroços, disse um alto funcionário do Departamento de Defesa.

Militares trabalham na localização dos restos do balão chinês abatido. Foto: Mass Communication Specialist 1st Class Ryan Seelbach/U.S. Navy/Handout via Reuters

Não está claro o que o balão está usando para manobrar pela estratosfera. Alguns balões de grande altitude são levados pela corrente, enquanto outros podem usar um sistema de navegação semiautônomo para definir seu curso.

Em alguns casos, eles navegam encontrando uma corrente de vento na direção pretendida e se fixam nela movendo-se para cima ou para baixo no ar.

O balão Thunderhead, por exemplo, fabricado pela empresa aeroespacial e de defesa Aerostar para missões estratosféricas, pode buscar independentemente as condições ideais de vento, de acordo com Russ Van Der Werff, executivo da empresa especializada em veículos de grande altitude.

“Ele tem alguma capacidade de tomar decisões por conta própria”, disse ele. “Ele sabe para onde está tentando chegar. E tem um orçamento de energia limitado para fazer algumas pesquisas.”

Quando esses tipos de balões terminam seus voos, seu pacote de sensores se desprende e volta para a terra de pára-quedas, onde é recolhido para análise. Em alguns casos, uma aeronave pode recolhê-lo enquanto o balão ainda está no céu.

Por que um balão e não um satélite?

“Nas últimas décadas, os satélites eram o protocolo, o estado da arte da espionagem”, disse ao jornal britânico The Guardian John Blaxland, professor de segurança internacional e estudos de inteligência na Australian National University e autor do livro Revealing Secrets. “Mas agora que lasers ou armas cinéticas estão sendo inventados para atingir satélites, há um ressurgimento do interesse por balões”.

Eles não oferecem o mesmo nível de vigilância persistente que os satélites, mas são mais fáceis de recuperar e muito mais baratos de lançar. Para enviar um satélite ao espaço, você precisa de um lançador espacial – um equipamento que normalmente custa centenas de milhões de dólares.

Os balões também podem varrer mais território de uma altitude mais baixa e passar mais tempo sobre uma determinada área porque se movem mais lentamente do que os satélites, de acordo com um relatório de 2009 do Air Command and Staff College da Força Aérea dos EUA.

Craig Singleton, especialista em China da Fundação para Defesa das Democracias, disse à agência Reuters que esses balões foram amplamente usados pelos EUA e pela União Soviética durante a Guerra Fria e eram um método de coleta de inteligência de baixo custo.

Por que a China está fazendo isso?

O professor Steve Tsang, diretor do Instituto da China na Universidade SOAS de Londres, disse que, dado o acesso da China a tecnologia avançada, qualquer balão espião provavelmente teria mais “valor simbólico, mostrando que os chineses são capazes de enviar algo para o ar para inspecionar as instalações militares dos EUA.”

“E eles estão fazendo isso porque, por décadas, os EUA enviaram aviões espiões ao longo da costa chinesa e, às vezes, sobre o espaço aéreo chinês para monitorar os chineses de maneiras que eles não podiam fazer muito”, disse ele. “Agora eles podem, então eles fazem.”

Ao jornal britânico The Guardian, John Blaxland, professor de segurança internacional e estudos de inteligência na Australian National University, disse achar improvável que os chineses não esperassem ser pegos. “Ser pego provavelmente era o objetivo, com dois resultados em mente. A primeira razão pela qual o balão foi lançado foi para constranger os EUA. Ainda melhor se capturasse alguma inteligência ao longo do caminho”, disse Blaxland.

Joe Biden e Xi Jinping conversam durante reunião em Bali, na Indonésia. Foto: Doug Mills/The New York Times - 14/11/2022

“É difícil imaginar como eles poderiam ter pensado que não seria detectado. O espaço aéreo americano é estudado de perto pelas autoridades da aviação civil dos EUA, pela Força Aérea dos EUA, pela Força Espacial dos EUA, pelas redes meteorológicas – é um espaço aéreo extremamente escrutinado”, diz ele.

A segunda razão é tornar os EUA cientes do fato de que a China tem mantido secretamente sua tecnologia e a replicado. “As agências de segurança chinesas são mestres no comportamento de imitação. Eles são muito, muito bons em estabelecer o que é tecnologia e depois tentar replicá-la”, disse Blaxland ao Guardian.

É algo como “qualquer coisa que você pode fazer, podemos fazer melhor” e é “apenas a ponta do iceberg”, diz Blaxland. A espionagem da China acontece “em escala industrial”, com pequenos pedaços de inteligência reunidos e transmitidos de inúmeras maneiras. Juntos, eles formam imagens detalhadas.

O analista de segurança com base em Cingapura, Alexander Neill, disse à Reuters que, embora o balão provavelmente forneça um novo ponto de tensão para os laços China-EUA, provavelmente teve um valor de inteligência limitado em comparação com outros elementos que as forças militares modernizadoras da China têm à sua disposição.

“A China tem sua própria constelação de satélites espiões e militares que são muito mais importantes e eficazes em termos de observação dos EUA, é justo supor que o ganho de inteligência não é enorme”, diz Neill, que é um membro adjunto no grupo Pacific Forum do Havaí. /WP, AP, NYT e AFP