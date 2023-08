Paleontólogos encontram na Alemanha o fóssil mais completo de tartaruga marinha do período Jurássico

Pesquisadores encontraram em Baviera, uma região do sudeste da Alemanha, um fóssil de tartaruga do período Jurássico Superior em perfeitas condições de preservação. A descoberta, que foi divulgada em um artigo publicado na quarta-feira, 26, na revista PLOS One, dá novas pistas sobre a vida marinha que existia na região há 150 milhões de anos e sobre a espécie.

Trata-se do espécime de Solnhofia parsonsi. Segundo o estudo, esse é o primeiro deste gênero de tartaruga que preserva os membros completos e articulados, o que permitiu identificar “dedos empilhados” um sobre os outros, em vez de nadadores rígidos. Da mesma forma, os membros curtos, sugerem que a tartaruga viveu perto da costa. As tartarugas marinhas de hoje, por outro lado, têm barbatanas extremamente alongadas e vivem em mar aberto.

“Nunca antes foi possível descrever um indivíduo Solnhofia no qual as extremidades são tão completamente preservadas”, disse Felix Augustin, pesquisador da Universidade de Tübingen e coautor do estudo, em comunicado divulgado pela universidade.

Tartaruga Solnhofia parsonsi, que data do Jurássico, foi encontrada em calcário da Baviera, na Alemanha. O réptil tem casca de 150 milhões de anos. Foto: Universidade de Tübingen/Divulgação

Pesquisadores também identificaram que esta espécie de tartaruga tinha uma cabeça triangular, com um bico pontiagudo, e, com pouco mais de nove centímetros de comprimento. Isso equivale a quase a metade do comprimento da carapaça. “A Solnhofia pode ter usado sua cabeça grande para esmagar alimentos duros, como invertebrados com carapaça, como vemos em algumas tartarugas modernas, mas isso não significa que eles formavam exclusivamente sua dieta”, disse Márton Rabi, da Universidade de Tübingen e coautor do estudo.

O nome do gênero Solnhofia refere-se ao calcário de Solnhofen, onde foi encontrado. Fósseis como o pássaro primitivo Archaeopteryx e muitos dinossauros voadores e marinhos também foram encontrados lá. Embora a pedreira tenha sido explorada desde a década de 1950, fósseis só foram descobertos no local a partir de 2001, quando começaram as escavações sistemáticas.

Reconstrução artística mostra tartaruga Solnhofia parsonsi em seu ambiente do Jurássico Superior, quando a Baviera era um arquipélago tropical com recifes de esponja. Foto: Peter Nickolaus/Universidade de Tübingen

Continua após a publicidade

A quantidade de descobertas no local se deve à condições ambientais que existiam no sul da Alemanha há 150 milhões de anos. A região ficava em um mar raso e tropical com muitas ilhas e recifes separando as bacias do mar aberto. Partículas flutuantes foram depositadas no fundo da piscina e formaram camadas de calcário. Devido à baixa troca de massas de água com o mar aberto, o teor de oxigênio era tão baixo e o teor de sal tão alto que plantas e animais mortos não apodreciam. Os restos de plantas e animais foram preservados e petrificados na camada de calcário - muitas vezes com uma riqueza única de detalhes.

A região é, portanto, considerada um dos locais mais importantes do mundo para encontrar fósseis do Mesozóico. O achado recém-descoberto da tartaruga será exibido no museu de dinossauros na cidade de Denkendorf, no sul da Alemanha, onde outros fósseis encontrados a partir do calcário também são exibidos.