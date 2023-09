Pane em avião impede que primeiro-ministro do Canadá deixe a Índia após participação no G-20

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a sua delegação foram obrigador a permanecer na Índia, onde participaram da Cúpula do G-20, após o avião em que decolariam de Nova Délhi apresentar problemas técnicos pouco antes da partida, informaram fontes oficiais canadenses.

Depois de chegar à capital indiana na sexta-feira, 8, Trudeau planejava regressar ao seu país neste domingo, 10, assim que Cúpula do G-20 terminasse neste fim de semana. Seu avião, no entanto, não pôde decolar devido a “problemas técnicos”, disse à AFP o Alto Comissariado Canadense em Nova Délhi.

“Esses problemas ainda não foram resolvidos esta noite (hora local). Nossa delegação permanecerá na Índia até que sejam resolvidos”, acrescentou.

Na manhã desta segunda-feira, 11, de acordo com a emissora canadense CTV News, um segundo avião estava a caminho da Índia. A aeronave é um Airbus reserva, CFC002, que deixou Trenton ainda na noite de domingo e está indo para a Índia para buscar a delegação. O veículo fez escala na Inglaterra na manhã de segunda-feira, segundo a emissora

Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau (esquerda) com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. A delegação canadense planejava deixar Nova Délhi no domingo, após o G-20, mas foi impedida por um problema no avião. Foto: EFE/EPA/MEA

O Departamento de Defesa Nacional do Canadá alegou que o problema de manutenção envolve um componente que deverá ser substituído. “A segurança de todos os passageiros é fundamental para a RCAF e as verificações de segurança pré-voo são uma parte regular de todos os nossos protocolos de voo”, escreveu o departamento num comunicado.

Trudeau já tem experiência com este tipo de problema, segundo a CTV News. Em 2016, a aeronave com a qual ele ia para a Bélgica precisou retornar ao Canadá 30 minutos após a decolagem. Em 2019, o avião que levaria o premiê bateu em uma parede enquanto era rebocado. No mesmo ano, a caminho da cúpula da Otan, um avião precisou parar em Londres quando a Real Força Aérea Canadense descobriu um problema com um dos motores./Com AFP.