Como Trump superou escândalos e condenações e voltou ao poder

Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024.

“Pegue a imprensa”, instruiu Trump em certo ponto, referindo-se a multidão de repórteres que o haviam seguido diariamente enquanto presidente. “Quero fazer uma declaração”. Disseram-lhe que já não tinha uma.

Donald Trump será o 47.º presidente dos Estados Unidos. Foto: Doug Mills/NYT

No final de fevereiro, Trump já havia esperado o suficiente. Em sua primeira aparição pública como um cidadão recém privado, aceitou um convite para ir a Orlando para uma conferência de ativistas de direita.

“Você já está com saudades de mim?” ele perguntou, com os braços abertos, como se esperasse ser abraçado.

Tinham passado cinco semanas. Fora daquela sala, a maioria dos americanos não parecia ter muitas saudades dele.

Agora, menos de quatro anos depois, o retorno de Trump ao poder está completo — uma reviravolta extraordinária realizada por um homem que nunca mudou especialmente, nunca aceitou a realidade de sua derrota em 2020, nunca parou de entender o centro de seu próprio apelo avassalador, nunca duvidou que pudesse atropelar qualquer um em seu caminho.

Dia após dia, as decisões de sua equipe giravam principalmente em torno do que ele queria, do que o acalmaria e satisfaria. E seus instintos, como sempre, eram guiados por impulsos brutos, uma tendência para a provocação racial e uma tolerância ao risco praticamente ilimitada.

“Eu sou quem sou”, disse ele em privado a doadores ansiosos no verão passado.

No entanto, se a vida de nove vidas de Trump pode parecer divinamente destinada a seus aliados — transcender escândalos, condenações por crimes, duas tentativas de assassiná-lo — o que fica claro em uma análise detalhada da trajetória de Trump desde 2021 é que nada disso era inevitável.

Seu caminho de volta a Washington foi o produto de previsão e acaso, cálculo ousado e habilidades políticas intuitivas de Trump em meio a uma volatilidade de campanha quase inimaginável. Para isso, foi necessário que figuras em todos os níveis da vida cívica e política americana fizessem escolhas que ajudaram a levar Trump até este ponto. Senadores republicanos o absolveram após o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, mesmo que alguns parecessem esperar que ele fosse deixado de lado. As autoridades o perseguiram e abriram quatro casos criminais contra ele, um dos quais levou à sua condenação em 34 acusações de crimes graves, mas suas ações apenas aprofundaram o vínculo de sua base com seu líder.

Doadores, magnatas da mídia conservadora e executivos de redes sociais determinaram, eventualmente, que se opor a Trump era insustentável. Os democratas inicialmente se mantiveram ao lado de um titular impopular e visivelmente envelhecido.

Trump venceu em estados com a Pensilvânia e Wisconsin. Foto: Alex Brandon/AP

E os eleitores, avaliando tudo isso, acharam por bem recontratar Trump.

Em alta Internacional Como um partido de lacradores e identitários sofreu uma derrota humilhante Bem-vindo ao mundo de Donald Trump: como a vitória do republicano vai abalar tudo Dez consequências do retorno de Trump à Casa Branca Todo triunfo político tem suas “portas deslizantes” — os momentos e pontos de inflexão que podem parecer decisivos em retrospecto. Para Trump, as portas sempre pareciam se abrir na hora certa. “Deus ama Trump”, diziam os seus assessores, maravilhados com a maneira como as coisas sempre pareciam dar certo para ele. Uma medida de estrutura também ajudou. Apesar de toda a sua eterna agitação, houve uma decisão chave que Trump nunca abandonou, apesar de parecer vacilar de vez em quando: ele colocou Susie Wiles, uma operária veterana da Flórida, no comando de seu aparato político. Ela se tornou a rara alta funcionária de suas três campanhas a sobreviver a uma campanha inteira. Mas então Trump é sempre seu próprio principal estrategista. Ele abraçou seu perigo legal como um ativo político, desafiando gerações de sabedoria de campanha e o conselho de alguns assessores, e persuadiu seus apoiadores a celebrar sua foto de prisão como um emblema de martírio.

Ele mentiu sobre a eleição de 2020 até que isso se tornou um teste decisivo à direita — ignorando os confidentes que o estimularam a admitir sua derrota e seguir em frente. Sua recusa em aceitar a verdade o reposicionou, aos olhos de seu partido, de um presidente derrotado e fraco de um único mandato para um titular injustiçado buscando recuperar o que era seu.

E ele colocou explicitamente a vingança no centro de seu projeto político, prometendo punir seus inimigos domésticos e resgatar seu partido de dissidentes.

“Livre-se de todos eles,” disse ele em seu discurso em 2021 em Orlando, dirigindo-se à Conferência de Ação Política Conservadora.

Já nessa altura, quase dois anos antes de anunciar oficialmente a sua candidatura, sua mente rapidamente vagava para outra campanha — e para reescrever a história da última.

“Quem sabe?”, Trump provocou, para aplausos entusiasmados. “Eu até posso decidir derrotá-los pela terceira vez.”

Exílio político? Não por muito tempo

Vários legisladores republicanos foram claros: qualquer que fosse a próxima tentativa, Trump estava acabado.

57 senadores o consideraram culpado de “incitação à insurreição” após o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. Mas eles não alcançaram a maioria de dois terços necessária para condená-lo, o que teria permitido ao Senado desqualificá-lo para o exercício de futuros cargos. Muitos assumiram que sua carreira política estava acabada de qualquer forma.

“Eu simplesmente não vejo como Donald Trump será reeleito presidente novamente”, disse a senadora Lisa Murkowski, do Alasca, uma dos sete republicanos que votaram pela condenação, na época.

Trump foi bloqueado das plataformas de redes sociais, um pensamento secundário para os principais meios de comunicação, felizmente ignorado pelos democratas.

Mas a verdade é que ele nunca foi tão diminuído como parecia — ou como seus oponentes esperavam.

Em privado, ele se esforçava para evitar retratar sua vida na Casa Branca como um empreendimento no passado, habitando a ficção de que ele permanecia o ocupante legítimo. Ele emitia declarações adornadas com um selo de aparência presidencial. Ele recusou-se a discutir uma biblioteca presidencial. A palavra “ex” não deveria aparecer antes de “presidente” em comunicações oficiais.

Poucas semanas após 6 de janeiro, ele recebeu uma visita de Kevin McCarthy, então líder da minoria na Câmara, para discutir a estratégia para as eleições de meio de mandato. McCarthy tinha dito anteriormente que Trump era responsável pela multidão que atacou o Capitólio.

Muitos republicanos seniores — especialmente Mitch McConnell, o líder da minoria no Senado, que criticou Trump, mas votou pela sua absolvição — estavam menos do que entusiasmados quando Trump deixou claro que planejava desempenhar um papel importante nas eleições de meio de mandato de 2022.

Os candidatos ambiciosos faziam fila em sua propriedade de Mar-a-Lago para bajulá-lo, jogar golfe com ele e implorar por seu endosso, que ainda era o bem mais valioso do partido.

Uma prioridade máxima para Trump: expulsar os republicanos da Câmara que haviam votado pelo seu impeachment.

“Dois para baixo, faltam oito”, ele se gabou em uma declaração quando dois deles anunciaram suas aposentadorias de um partido mudado. Embora alguns de seus candidatos tenham vencido, incluindo JD Vance, que ele apoiou para o Senado em Ohio, outros tiveram um desempenho desastroso.

Ainda assim, Trump era claramente a voz mais poderosa do partido.

Isso foi auxiliado pelo fato de que os eventos de 6 de janeiro estavam sendo falsamente reenquadrados em uma parte crescente de seu partido como uma difamação contra manifestantes majoritariamente pacíficos contestando fraude eleitoral.

Ajudou ainda mais em agosto de 2022, quando as autoridades federais revistaram Mar-a-Lago em busca de documentos sensíveis que, mais tarde, os promotores acusaram Trump de manter ilegalmente.

Muitos eleitores e ativistas republicanos foram incentivados pela confrontação. Rivais das primárias em potencial como o governador Ron DeSantis, da Flórida, viram poucas opções a não ser defender Trump, reestabelecendo o ex-presidente como o alfa inquestionável de seu partido.

Ansioso para anunciar sua campanha, Trump já tinha sua defesa criminal em mente: ele acreditava, segundo amigos, que uma candidatura formal à Casa Branca reforçaria suas afirmações de que qualquer investigação era um golpe político.

E o desempenho melhor do que o esperado dos democratas nas eleições de meio de mandato parecia comprometê-los com uma aposta perigosa: com uma derrota, Biden poderia ter sido pressionado a se afastar, como muitos eleitores esperavam que ele fizesse em sua idade avançada. Agora, ele estava apostando tudo.

Trump queria sua revanche e não via ninguém capaz de impedi-lo.

Uma semana após o dia da eleição, Trump deu início à sua terceira campanha presidencial em Mar-a-Lago, dirigindo-se a uma sala de apoiadores que pulsava com uma de suas faixas favoritas de “Os Miseráveis” (“Vocês ouvem o povo cantar? Cantando a canção dos homens raivosos?”) enquanto ele se preparava para entrar.

“Eu sou uma vítima, eu direi a vocês,” disse ele no microfone. “Eu sou uma vítima.”

Indiciamentos e endossos se acumulam

Novamente como candidato, Trump prestou muita atenção à linguagem que os legisladores emitiam sobre sua candidatura.

Ele disse a seus associados que somente endossos completos (“a palavra ‘E’”, como ele os chamava) eram aceitáveis. Expressões de apoio racionais (“a palavra ‘S’”) eram insuficientes.

Mas para muitos republicanos eleitos, Trump ainda parecia vulnerável. Os doadores estavam se aproximando de seus oponentes. Os principais órgãos da mídia conservadora estavam efetivamente evitando-o: a Fox News, que em 2023 chegou a um acordo de US$ 787,5 milhões depois de veicular alegações infundadas sobre a eleição de 2020, estava se abstendo de entrevistar Trump e dando uma cobertura mais gentil a alguns de seus concorrentes

O New York Post, o jornal do império Murdoch, às vezes parecia um braço da campanha em espera de DeSantis. “DeFuture”, rotulou o governador depois de sua reeleição. O lançamento da campanha de Trump foi recebido com uma pequena nota: “Homem da Flórida faz anúncio”.

Trump fez pouco para tranquilizar os céticos. Logo após seu anúncio, ele jantou em Mar-a-Lago com Nick Fuentes, um racista declarado, e Kanye West, que estava perdendo suas parcerias corporativas na época após fazer uma série de comentários antissemitas.

E, embora o espetáculo de agentes federais revistando a casa de Trump tenha despertado o interesse de alguns eleitores republicanos, outros aliados temiam que a sombra de seus processos criminais pudesse acabar por afundá-lo.

Legalmente, sua equipe empregou uma série de táticas de adiamento com o objetivo de adiar seus julgamentos para além da eleição de 2024. Politicamente, Trump queria manter as acusações contra ele no centro das atenções, uma abordagem espetacularmente arriscada.

Alguns conselheiros seniores levantaram preocupações por motivos simples: ser acusado de crimes raramente é vantajoso do ponto de vista profissional.

Mas o instinto de Trump não era apenas se apoiar nas acusações, mas organizar toda a sua campanha em torno delas.

Ele volta ao poder quatro anos após perder a última eleição. Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

Como presidente, Trump havia treinado os republicanos para defendê-lo em meio à investigação do FBI sobre os vínculos de sua campanha de 2016 com a Rússia.

Quando Alvin L. Bragg, promotor distrital de Manhattan, apresentou acusações de suborno contra Trump em 2023, a campanha quase não precisou enviar argumentos sobre o fato de o caso ser uma “caça às bruxas”. Todo o universo da direita já sabia o que dizer.

Para a ajuda da campanha, até mesmo alguns dos críticos de Trump questionaram a decisão de processar o caso, que pareceu trivial em comparação com as acusações mais sérias que Trump enfrentou em outras jurisdições. Além do caso do dinheiro secreto e do caso dos documentos confidenciais, Trump enfrenta dois casos criminais separados relacionados aos seus esforços para manter o poder após sua derrota em 2020: um caso federal apresentado após uma investigação do advogado especial, Jack Smith, e um caso estadual na Geórgia. O futuro de ambos está em dúvida com a vitória de Trump.

De repente, Trump estava em toda a Fox novamente, saudado agora como um mártir. Suas acusações criminais se tornaram espetáculos para a mídia. Seus assessores entraram em contato com os produtores da emissora para transformar suas viagens de carro do aeroporto ao tribunal em eventos televisivos ao vivo, evocando a perseguição a O.J. Simpson no Bronco.

Seus números de arrecadação de fundos e de pesquisas aumentaram.

O mais importante para os consultores é que os principais rivais de Trump para a indicação, DeSantis e Nikki Haley, se viram marginalizados e obrigados a defendê-lo, de forma desajeitada. Trump nem sequer se dignou a debater com eles.

Ele ganhou a indicação, com facilidade, e começou a pintar Biden como um tolo decadente. A equipe de Trump concordou com um debate antecipado, agendado para junho. Ele superaria suas expectativas mais loucas.

Biden foi um desastre, totalmente incapaz de apresentar um argumento coerente para si mesmo. Trump, apesar de suas falsidades e arrogância características, parecia vigoroso em comparação.

Ele se tornou, talvez pela primeira vez em sua vida política, o favorito inequívoco para assumir a Casa Branca.

Um verão de revoltas inimagináveis

Trump subiu ao palco em Butler, na Pensilvânia, no dia 13 de julho, como um sólido líder nas pesquisas contra um candidato à presidência que estava debilitado.

Ele saiu, ensanguentado e com o punho erguido, como nada menos que uma figura do destino para muitos apoiadores.

“Eu não deveria estar aqui esta noite”, disse ele sobre a tentativa de assassinato na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, cinco dias após o tiroteio.

“Sim, você está!”, respondeu a sala em coro.

Dentro da arena, sua vitória parecia quase predeterminada. E Biden estava se debatendo, em guerra com seu próprio partido, enquanto se recusava a abandonar sua candidatura.

As coisas mudaram rapidamente.

Quando a vice-presidente Kamala Harris subitamente se tornou sua oponente, Trump, de 78 anos, mostrou-se quase ostensivamente incapaz de se concentrar no argumento que seus assessores esperavam apresentar: que Harris era uma extensão dos fracassos de Biden.

Em vez disso, Trump não resistiu a questionar abertamente sua identidade negra. Ele divulgou conspirações infundadas da direita online sobre imigrantes haitianos comendo animais de estimação em Ohio. Quanto mais ele fazia campanha, mais ele lembrava alguns eleitores de sua presidência indisciplinada, que a névoa do tempo e da covid havia obscurecido.

Mas mesmo quando Trump cometeu o que pareciam ser grandes erros não forçados, seu pesquisador Tony Fabrizio viu melhorias em suas pesquisas internas. Depois de um ponto baixo no final de agosto, quando Harris o ultrapassou em vários Estados do campo de batalha, Trump recuperou sua posição.

Ele redobrou sua estratégia pré-Harris. Evitou principalmente a grande mídia, com exceção da Fox News. Ele gravou entrevistas com podcasts que têm um grande público exatamente com o tipo de pessoas que a campanha de Trump identificou como seus alvos mais férteis: homens jovens que são pessimistas em relação ao País, com uma visão “bro-ish” e, muitas vezes, não inclinados a votar. O apoio deles era essencial, pois Trump parecia ter perdido terreno entre as mulheres depois de nomear três dos juízes da Suprema Corte que derrubaram Roe v. Wade.

Em seus comícios, ele era muitas vezes incoerente, falando sobre a brutalidade fictícia de Hannibal Lecter ou sobre a genitália de Arnold Palmer, mas raramente era entediante para seus apoiadores mais zelosos, que continuavam a se emocionar com sua fusão de política e entretenimento.

Ele mostrou um pouco de agilidade na trilha da campanha: o homem com a torre dourada servindo batatas fritas no McDonald’s.

Trump também contou com a ajuda do homem mais rico do mundo.

De uma maneira sem paralelo na história moderna, Elon Musk empregou seu tempo, sua energia e seus vastos recursos com o objetivo de eleger Trump. Depois de comprar o Twitter (que ele rebatizou de X), ele não apenas deu as boas-vindas a Trump de volta à plataforma, mas acabou transformando-a em uma máquina pró-Trump. Ele financiou pesadamente um super PAC para apoiar uma iniciativa de divulgação do voto.

E se juntou a Trump em comícios em Butler e no Madison Square Garden, onde o candidato zombou daqueles que estavam alarmados com os ecos cada vez mais autoritários em sua linguagem.

“Quando eu digo ‘o inimigo de dentro’, o outro lado fica louco”, provocou Trump.

Após o tiroteio na Pensilvânia, algumas pessoas próximas a Trump insistiram que ele era um homem mudado, ansioso para se unir.

Nos meses que se seguiram, ele pareceu ficar ainda menos inibido.

Seus eventos de encerramento pareciam quase personalizados, projetados para antagonizar os eleitores que decidem mais tarde.

Os democratas? “Demoníacos”, disse ele.

Jornalistas? Se eles levarem um tiro, disse ele, “não me importo”.

O primeiro mandato de Trump na Casa Branca? “Eu não deveria ter saído”, disse ele.

A modulação nunca viria; nunca precisaria vir, como Trump havia apostado o tempo todo.

Ele ainda está prometendo retaliação contra seus inimigos e uma campanha de deportação em massa.

Ele ainda está convencido de que nunca perdeu uma eleição e nunca poderá perder.

Ele ainda sabe o que seus seguidores veem nele - a fúria, a luta, o bálsamo do “nós” em um mundo “nós contra eles”.

Ele é quem ele é: o presidente eleito.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.