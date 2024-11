Vitória de Trump é apenas o começo das ambições políticas de Elon Musk

Elon Musk jogou videogame em seu jato particular enquanto se dirigia para Palm Beach, na Flórida, onde deveria assistir aos resultados das eleições com o ex-presidente Donald Trump. Enquanto os motores das aeronaves faziam barulho ao fundo, o CEO da Tesla e da SpaceX disse a milhares de ouvintes que a campanha presidencial de 2024 era apenas o início de suas ambições políticas.

O America PAC, o grupo político pró-Trump que Musk formou e financiou com pelo menos US$ 118 milhões de seu próprio dinheiro, “vai continuar depois dessa eleição e se preparar para as eleições de meio de mandato”, disse Musk em uma transmissão ao vivo em sua rede social, o X. Na próxima rodada de disputas para a Câmara, o Senado e até mesmo para alguns cargos locais, seu super PAC, disse ele, “vai tentar ter um peso importante”.

Elon Musk foi um dos maiores apoaidores da campanha de Donald Trump Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

Mais tarde, enquanto Musk passeava em Mar-a-Lago com outros doadores ricos e uma vitória de Trump parecia garantida, suas publicações no X se tornaram cada vez mais triunfantes. "O futuro será fantástico", escreveu ele sobre uma foto de um foguete da SpaceX sendo lançado em um pilar de chamas. A presença de Musk ao lado de Trump na noite de terça-feira marcou um ponto de inflexão em uma metamorfose sem precedentes, já que o homem mais rico do mundo prometeu voltar seu ethos errático, mas visionário, para a política dos EUA. Desde que endossou Trump em julho, Musk - antes conhecido principalmente por ultrapassar os limites dos veículos elétricos e foguetes - tornou-se uma força importante em o movimento político conservador que deve retornar à Casa Branca.

Enquanto os resultados da eleição chegavam, Musk tuitou sobre seu entusiasmo em trabalhar com Trump em uma comissão para reduzir os gastos do governo. Ele postou uma foto de si mesmo conversando com o ex-presidente e o CEO do Ultimate Fighting Championship, Dana White, na festa de comemoração de Trump, acrescentando um emoji de fogo e quatro bandeiras americanas. E sobre um meme de si mesmo segurando uma pia de cerâmica no Salão Oval, ele escreveu: “Let that sink in”.

Trump ainda bajulou Musk, seus foguetes e seu serviço de internet via satélite ao declarar vitória na quarta-feira. “Temos uma nova estrela”, disse Trump. “Nasceu uma estrela - ELON!”

Os doadores ricos há muito tempo usam seus bolsos gordos para moldar o cenário político, mas Musk tem poder e apelo únicos, disseram estrategistas republicanos de longa data. Além de sua imensa riqueza - a Bloomberg estima seu patrimônio líquido em mais de US$ 260 bilhões - Musk tem centenas de milhões de fiéis seguidores online, controle de uma importante plataforma de rede social e disposição para ultrapassar os limites políticos e legais, o que lhe permite redefinir as noções de como um magnata dos negócios pode se envolver com a política.

“Você tem o homem mais rico do mundo que também é o proprietário do maior ou mais visível quadro de mensagens políticas online, que também é um dos maiores representantes do Partido Republicano”, disse Tyler Brown, ex-diretor digital do Comitê Nacional Republicano. “Já vimos essas partes de forma independente, mas é único ver tudo isso reunido em uma única função.”

Durante a maior parte das duas décadas desde que a IPO do PayPal transformou Musk em uma figura importante no mundo da tecnologia, ele geralmente evitava a política. Ele falava com mais frequência de empreendimentos tecnológicos grandiosos, como a colonização de Marte, e disse que votou em Hillary Clinton em 2016 e em Joe Biden em 2020. Recentemente, em março, ele escreveu no X “não estou doando dinheiro para nenhum dos candidatos a presidente dos EUA”.

Nesta ano, Musk escolheu discretamente um lado, formando o America PAC com grandes ambições de desencadear uma “onda vermelha” em 5 de novembro. O super PAC lançou uma campanha maciça de bater de porta em porta nos estados indecisos, com foco em incentivar as pessoas das áreas rurais a se registrarem para votar e irem às urnas mais cedo - uma estratégia que parece ter rendido dividendos para Trump, de acordo com os primeiros resultados.

Musk estava intimamente envolvido nos detalhes táticos, chegando a participar de chamadas semanais pelo Zoom para receber atualizações sobre o número de novos eleitores que o PAC havia alcançado. Mas ele não prometeu publicamente seu apoio a Trump até 13 de julho, nos momentos em que o ex-presidente foi ferido em uma tentativa de assassinato em um comício em Butler, Pensilvânia.

Depois disso, Musk passou a apostar tudo, tornando-se um dos substitutos mais visíveis de Trump. Nas últimas semanas da campanha, ele organizou prefeituras em estados em conflito e concedeu aos eleitores de estados decisivos cheques de US$ 1 milhão para que assinassem uma petição endossando a primeira e a segunda emenda da Constituição. Ele usou sua conta no X para transmitir teorias de conspiração sobre crimes cometidos por imigrantes ilegais e falsas alegações de fraude eleitoral para seus 200 milhões de seguidores. O envolvimento de Musk tem sido empolgante para os eleitores de Trump, como Don Marx, 65 anos, do Condado de Waukesha, Wisconsin, que disse apreciar o fato de ter alguém como Musk do "nosso lado". "Ele é brilhante, mas excêntrico", disse Marx, depois que um recrutador do American PAC bateu em sua porta no mês passado. "Você tem o dinheiro do lado dos democratas para conseguir votos e fazer todas essas coisas. E é bom ver alguém do outro lado."

Os agentes políticos também ficaram encantados. “Estamos acostumados com doadores que dão dinheiro e depois seguem seu caminho. Mas Musk é inovador, jovem e apaixonado”, disse um estrategista que trabalha com o America PAC, que falou sob condição de anonimato para discutir seu empregador com franqueza.

Musk, de 53 anos, que nasceu na África do Sul e imigrou para os Estados Unidos pelo Canadá, disse que apóia Trump porque ele é o único candidato capaz de “preservar a democracia nos Estados Unidos”. O empresário também disse que compartilha as opiniões de Trump sobre o crime, a economia e o fim da imigração ilegal - embora Musk tenha iniciado sua própria carreira enquanto trabalhava ilegalmente nos Estados Unidos.

Musk também compartilha valores culturais fundamentais com o movimento conservador de Trump. O empresário, que tem pelo menos 11 filhos com três mulheres, discute com frequência o imperativo moral de formar uma família e alerta sobre o colapso populacional. E ele se tornou cada vez mais simpático às visões de direita à medida que seu relacionamento com sua filha transgênero se deteriorou publicamente. Em uma entrevista com o psicólogo canadense Jordan Peterson neste verão, Musk disse que a experiência com sua filha o transformou em um oponente ferrenho dos cuidados de afirmação de gênero e alimentou seu desejo de "destruir o vírus woke". Agora, o papel de destaque de Musk na vitória de Trump o posiciona para ajudar a transformar Washington. Ele discutiu repetidamente com Trump a ideia de participar de uma nova comissão para reduzir os gastos federais em até US$ 2 trilhões. Esse esforço provavelmente envolveria o corte de um grande número de funcionários federais, ecoando uma estratégia que Musk implantou em suas muitas empresas. Enquanto isso, especialistas do setor afirmam que as empresas de Musk nos setores espacial e automotivo - que já são grandes contratantes federais - estão prontas para ganhar bilhões a mais em um governo Trump. A Nasa depende da SpaceX para lançamentos de foguetes, inclusive, para abastecer a Estação Espacial Internacional, e a divisão de satélites de comunicações Starlink da empresa está expandindo para contratos de vigilância. A Tesla está trabalhando para lançar veículos de táxi autônomos sem volantes ou pedais, uma meta que exigiria aprovação federal.

Musk é conhecido por imbuir suas empresas de um espírito de inovação livre que pode romper os limites técnicos - mas também evitar as restrições regulatórias. Ele é notório por estabelecer expectativas altíssimas para os funcionários e, em seguida, cortar indivíduos ou equipes inteiras que o desapontam.

As recentes operações políticas de Musk mostraram algumas dessas características. Vários prestadores de serviços que trabalhavam com o America PAC foram demitidos repentinamente e o grupo recebeu um aviso do Departamento de Justiça no mês passado de que a doação diária de milhões de dólares de Musk para eleitores poderia violar as leis eleitorais.

Embora alguns estrategistas republicanos tenham dito que estavam ansiosos para que Musk despejasse seu dinheiro e energia em um novo governo Trump e no movimento MAGA (Make America Great Again), outros se mostraram céticos quanto ao compromisso de longo prazo de Musk com a política. Blake Masters, um investidor, ex-candidato do Partido Republicano ao Congresso e assessor do bilionário da tecnologia Peter Thiel, disse que não espera que Musk seja um “ator institucional previsível”.

“Eu diria apenas que a única coisa que se pode prever é que o envolvimento dele será menos previsível e mais adaptado às circunstâncias específicas”, disse Masters. Homens como Musk “são bons investidores, e a última coisa que eles querem é se tornar um empregador de um trem de ferro para que legiões de consultores políticos possam simplesmente sugar”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.