Vídeo: parlamentares sérvios ficam feridos após bombas de fumaça e sinalizadores no parlamento

Os parlamentares deveriam votar uma lei para aumentar o financiamento da educação universitária, mas partidos de oposição alegaram que a maioria governista também planejava aprovar dezenas de outras decisões. Segundo a oposição, isso seria ilegal, e os legisladores deveriam primeiro confirmar a renúncia do primeiro-ministro, Milos Vucevic, e de seu governo.

O caos começou cerca de uma hora após o início da sessão parlamentar, quando membros da oposição começaram a apitar e a segurar um cartaz com a frase: “A Sérvia se levantou para que o regime caia!”. Centenas de apoiadores da oposição protestavam do lado de fora do prédio do parlamento durante a sessão.