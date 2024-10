Passagem de furacão Milton na Flórida deixa pelo menos 14 mortos, dizem autoridades

SARASOTA — Moradores da Flórida começaram a retornar às suas casas danificadas e alagadas nesta quinta-feira, 10, após o furacão Milton abrir um caminho de destruição e tristeza por todo o Estado, sendo a segunda tempestade massiva a atingir a Flórida em apenas duas semanas. Pelo menos 14 pessoas morreram no furacão, que atingiu a terra ao sul de Sarasota às 20h30 de quarta-feira, 9 segundo as autoridades. Seis dessas mortes ocorreram quando dois tornados tocaram o solo antes da chegada da tempestade no condado de St. Lucie, na costa atlântica central da Flórida.

PUBLICIDADE Autoridades do Condado de Volusia disseram que quatro pessoas morreram durante a tempestade. Uma mulher de 79 anos em Ormond Beach e uma mulher de 54 anos em Port Orange morreram depois que árvores derrubadas pelos ventos caíram sobre suas casas. As autoridades disseram que uma pessoa aparentemente teve uma emergência médica enquanto protegiam sua propriedade com tábuas. Outra pessoa sofreu uma parada cardíaca durante a tempestade, mas o clima severo impediu que os socorristas chegassem a tempo. Em St. Petersburg, o chefe de polícia Anthony Holloway disse durante uma entrevista coletiva na manhã de quinta-feira que duas pessoas morreram durante a tempestade.

Uma foi uma morte médica, ele disse. A segunda pessoa foi encontrada morta em um parque, e a causa da morte está sendo determinada pelo legista.

No Condado de Citrus, uma área costeira a cerca de 119 quilômetros ao norte de Tampa, um homem de 46 anos morreu depois que uma árvore bateu no carro que ele dirigia por volta da 1h30 da manhã de quinta-feira, de acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida.

Na manhã desta quinta-feira, uma mulher na faixa dos 70 anos morreu depois que um galho de árvore caiu em cima dela durante “esforços de restauração pós-furacão” em sua propriedade em Tampa, disseram autoridades da cidade em um comunicado.

Os tornados mortais, as águas subindo, as chuvas torrenciais e os ventos implacáveis castigaram a costa da Flórida, embora o furacão não tenha sido tão destrutivo quando o previsto inicialmente. Entre os danos provocados, o furacão arrancou o telhado de um estádio de beisebol e derrubou um guindaste de construção em um edifício em St. Petersburg. Ele destruiu casas e inundou estradas em uma vasta região da Flórida. Cerca de 3 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade após o rompimento de linhas de energia.

Furacão provocou inundações em Tampa, Flórida. Foto: Kairat Kassymbekov via AP

Na costa oeste do Estado, mais de 700 pessoas presas pelas enchentes foram resgatadas nesta quinta-feira em um único condado, Hillsborough. Moradores que haviam saído antes da tempestade, após serem fortemente aconselhados a sair pelas autoridades locais, voltaram para casa à medida que estradas e pontes reabriam, enfrentando linhas de energia caídas, árvores derrubadas e destroços espalhados.

Ainda assim, as autoridades temiam impactos ainda mais catastróficos da tempestade, particularmente ao longo da costa centro-oeste do Estado, uma área que também foi duramente atingida pelo furacão Helene em 26 de setembro. “Felizmente, não foi o pior cenário”, disse o governador da Flórida, Ron DeSantis, em uma coletiva na manhã desta quinta-feira.

Milton enfraqueceu ligeiramente antes de atingir a costa, mas ainda como um poderoso furacão de categoria 3. Também mudou levemente para o sul de Tampa Bay, em vez de atingi-la diretamente, poupando a área densamente povoada de uma possível e devastadora maré de tempestade.

Número de mortes deve aumentar

O impacto mortal de Milton começou com uma onda de tornados incomumente severa que atravessou o Estado bem antes de a tempestade atingir a costa. Keith Pearson, o xerife do condado, disse que os tornados causaram “danos significativos” a casas e edifícios, e as equipes de resgate salvaram 25 pessoas dos escombros. As buscas por vítimas continuavam, disse ele.

A série de tornados no final da tarde foi um dos elementos mais chocantes e destrutivos da tempestade. Embora os meteorologistas tivessem previsto alguns tornados – um perigo comum durante furacões – disseram que a escala e a intensidade dos que atingiram a costa atlântica da Flórida eram mais semelhantes aos tornados poderosos que ocorrem no Meio-Oeste e no Sul dos Estados Unidos. A alta umidade proveniente das águas excepcionalmente quentes do Golfo do México provavelmente ajudou a tornar os tornados especialmente intensos, disse Kristopher Bedka, pesquisador de tempestades severas no Centro de Pesquisa Langley da NASA.

Bairros foram destruídos por tornados em Fort Pierce. Foto: Gerald Herbert/AP

O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, enfatizou na quinta-feira que a situação era instável e que o número de mortes poderia mudar. “Nosso trabalho é garantir que esse número não aumente por meio de esforços heroicos de busca e resgate”, disse Mayorkas em uma coletiva. “Mas estamos lidando com as consequências imediatas de um furacão terrível e muitos, muitos tornados relacionados a ele.”

Em Plant City, cerca de 40 quilômetros a leste de Tampa, dezenas de pessoas tiveram que ser resgatadas das águas crescentes nas primeiras horas de quinta-feira, disse Bill McDaniel, gerente da cidade. “Tivemos inundações em locais e níveis que eu nunca vi, e eu vivi nesta comunidade toda a minha vida”, disse McDaniel em um vídeo postado na manhã de quinta-feira. “É absolutamente impressionante.”

As autoridades disseram que os esforços para restaurar a energia e remover os destroços já estavam em andamento, embora o estado tenha um longo caminho pela frente. DeSantis disse que conversou com o presidente Joe Biden na manhã de quinta-feira. “Ele quer nos ajudar a fazer o trabalho”, disse DeSantis.

As declarações vieram após uma discussão pública entre DeSantis e a vice-presidente Kamala Harris, que disse que o governador estava se engajando em “jogos políticos” ao não atender suas ligações sobre assistência relacionada ao furacão.

Uma casa caiu de suas palafitas após a passagem do furacão Milton, ao lado de um terreno baldio onde uma casa foi varrida pelo furacão Helen. Foto: Rebecca Blackwell/AP

Um prédio perdeu sua fachada no bairro de Palmetto Beach após o furacão Milton. Foto: Jefferee Woo/AP

Joy planejava usar suas economias para pagar pelos reparos, já que sua casa não está segurada. O efeito cumulativo das duas tempestades recentes pesava sobre ela. “É muito perturbador que isso esteja acontecendo logo após o Helene”, disse Joy.

Perto de St. Petersburg, era difícil distinguir os danos causados pelos furacões consecutivos que atingiram as comunidades costeiras da cidade. Em Vina Del Mar, onde quase todas as casas parecem ter sido inundadas durante Helene e muitas pessoas foram embora antes da chegada de Milton, a tempestade mais recente arremessou uma torre elétrica através da ponte na entrada da cidade.

Proprietários de negócios que haviam acabado de remover os destroços encharcados de Helene antes de Milton chegaram contabilizando os danos mais recentes: menos inundações, mais ventos, disseram. Al Bobelis, gerente da Pass-A-Grille Marina, tentou ver o lado positivo. Os 80 barcos da marina estavam intactos, mesmo que uma das paredes tivesse desabado.

Bobelis enfrentou muitas tempestades durante seus 45 anos na cidade, disse ele, mas a sequência de Helene seguida por Milton foi “a pior”. Ele tinha um guindaste agendado para iniciar os reparos na sexta-feira. “Vamos superar isso”, disse Bobelis.

Em outra parte costeira de Tampa Bay, bombeiros bloquearam a entrada de um parque de casas móveis inundado enquanto procuravam por vários moradores que, segundo relatos, ficaram durante a tempestade. Alguns locais ainda tinham vários metros de água de inundação. Os moradores que tentavam voltar na quinta-feira foram impedidos de entrar.

No parque de casas móveis Palma Sola Shores, em Bradenton, o mistério na quinta-feira era de quem eram os telhados espalhados por toda parte. Painéis de metal estavam espalhados, presos a carports ou jogados nos quintais de casas que ainda estavam de pé. Algumas casas tiveram suas varandas arrancadas pelo vento, mas os móveis – mesas, cadeiras e itens como bicicletas – permaneceram lá, intactos./Washington Post.