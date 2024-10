O furacão Milton atingiu a Flórida como uma tempestade de categoria 3, trazendo ventos fortes, chuvas intensas, inundações e tornados para grande parte da Costa do Golfo, incluindo comunidades já devastadas pelo mortal furacão Helene há menos de duas semanas.

Inundação toma bairro após o furacão Milton ter chegado à costa em 10 de outubro de 2024, em Punta Gorda, Flórida Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Na manhã de quinta-feira, Milton — enfraquecido, mas ainda perigoso — estava se afastando da costa leste da Flórida como uma tempestade de categoria 1, com ventos sustentados máximos de 137 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões. Milton deve continuar se afastando da península em direção ao norte das Bahamas.

PUBLICIDADE Tornados tocaram o solo em todo o estado antes que a tempestade atingisse a terra. Alguns residentes foram mortos no condado de St. Lucie, disse o xerife Keith Pearson à WPBF News, embora ele não tenha revelado quantos. St. Petersburgo registrou mais de 41 centímetros de chuva, levando o Serviço Nacional de Meteorologia a alertar sobre inundações repentinas no local e em outras partes da Flórida ocidental e central.

Na manhã de quinta-feira, as autoridades repetiram que o perigo não havia passado: a ressaca do mar continuava sendo uma preocupação em muitas partes da Flórida e avisos de tempestade tropical estavam em vigor para grande parte da costa leste-central.

Um policial do Condado de Lee patrulha as ruas de Cape Coral, Flórida, enquanto chuvas fortes caem antes do furacão Milton, na quarta-feira, 9 de outubro de 2024 Foto: Marta Lavandier/AP

Autoridades dos condados gravemente afetados de Hillsborough, Pinellas, Sarasota e Lee pediram às pessoas que ficassem em casa, alertando sobre fiações caídas, árvores nas estradas, pontes bloqueadas e inundações. “Nós avisaremos quando for seguro sair”, disse o xerife Chad Chronister, do condado de Hillsborough, onde fica Tampa, em uma postagem no Facebook.

Detritos ao longo da Commonwealth Drive bloqueiam a estrada após o furacão Milton ter atingido a terra nas proximidades, na quinta-feira, 10 de outubro de 2024, em Siesta Key, Flórida Foto: Chris Urso/Tampa Bay Times via AP

Embora a ressaca do mar mortal temida para Tampa pareça não ter se materializado, a cidade sofreu inundações devido à chuva. Mais ao sul, o Escritório do Xerife do Condado de Lee relatou inundações localizadas e ressaca do mar, e Lorraine Anderson, a oficial de informação pública da Venice Beach, disse à CNN que a área viu uma estimativa de 1,8 a 2 metros de ressaca do mar.

O furacão atingiu a terra perto de Siesta Key, uma ilha ao sul da área da Baía de Tampa, que abriga mais de 3,3 milhões de pessoas.

Teto de estádio de beisebol é arracado por ventos fortes

Os fortes ventos do furacão Milton destruíram o telhado do Tropicana Field em São Petersburgo, Flórida, sede do Tampa Bay Rays da Liga Principal de Beisebol, na noite de quarta-feira, 9, conforme mostrado em vídeo.

Pedaços do telhado de fibra de vidro translúcido e revestido com teflon foram vistos balançando com o vento. Em poucos minutos, vídeos postados nas mídias sociais mostraram as abas aumentando de tamanho até que grandes seções do telhado ficaram completamente ausentes.

No início desta semana, o governador Ron DeSantis, da Flórida, anunciou que o Tropicana Field estava sendo convertido em um acampamento base para 10 mil pessoas “para dar suporte às operações de escombros em andamento e aos socorristas após a queda de terra”.

O teto do Tropicana Field foi construído para suportar ventos de até 185 km/h, de acordo com o guia de mídia do Ray. A velocidade do vento em São Petersburgo às 22h30 era de 163 km/h, de acordo com os meteorologistas.

Guindastes caem em St. Petersburgo

Guindaste caído na 1st Avenue South em St. Petersburg, Flórida, na quinta-feira, 10 de outubro de 2024, enquanto os fortes ventos do furacão Milton devastavam a área Foto: Chris Urso/Tampa Bay Times via AP

O Serviço Nacional de Meteorologia informou que recebeu relatos de múltiplos guindastes que caíram devido a ventos fortes em St. Petersburgo, a cerca 80 quilômetros ao sul de Siesta Key, onde Milton atingiu a terra.

O Corpo de Bombeiros de St. Petersburgo confirmou um colapso na noite de quarta-feira. Não houve relatos de feridos. O guindaste estava no local de um edifício de luxo em construção, com 157 metros de altura, que está sendo anunciado como um dos mais altos na costa oeste da Flórida. A conclusão estava prevista para o verão de 2025./Com AP e AFP