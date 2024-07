Pela primeira vez, Otan acusa China de ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia

A China negou ser um fator importante na guerra e autoridades chinesas acusaram Washington, pública e privadamente, de profunda hipocrisia, destacando as dezenas de bilhões de dólares em munição, sistemas de mísseis, tanques e, em breve, jatos F-16 que os Estados Unidos estão dando para a Ucrânia.

Em maio, quando sanções americanas foram impostas, Wang Wenbin, um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, chamou as acusações dos Estados Unidos de “hipócritas e altamente irresponsáveis”. Mas ele não negou as especificidades.

O impasse sobre o papel da China na Ucrânia está ameaçando desfazer qualquer boa vontade que o Biden construiu com o Xi quando se encontraram em novembro de 2023 na Califórnia. Na época, Biden o alertou em particular sobre interferir na eleição presidencial de 2024, mas ainda não havia evidências disponíveis de que a China estava se tornando uma força importante, ao lado do Irã e da Coreia do Norte, no fornecimento do esforço de guerra russo.