Um piloto da Delta Airlines foi condenado na terça-feira, 19, a 10 meses de prisão depois de se declarar culpado neste mês de se apresentar para o trabalho com uma garrafa do destilado Jägermeister meio vazia em sua bagagem e um nível de álcool no sangue mais de duas vezes o limite de aviação, disseram as autoridades. O piloto, Lawrence B. Russell Jr., 63, do condado de Fulton, Geórgia, estava programado para pilotar um Boeing 767 do Aeroporto Internacional de Edimburgo para o Aeroporto Internacional Kennedy, na cidade de Nova York, na manhã de 16 de junho, segundo um comunicado do Judiciário da Escócia.

Russell chegou ao controle de bagagens 80 minutos antes da partida usando seu uniforme de piloto e crachá, mas sua mala foi rejeitada pelo scanner de raios-X quando foi encontrada com líquido, segundo o comunicado. Dentro estavam duas garrafas do digestivo alemão Jägermeister, uma das quais estava aberta e “quase pela metade”, disse a xerife Alison Stirling, que sentenciou Russell no Tribunal do Xerife de Edimburgo. Russell, que reconheceu ter bebido na noite anterior, falhou em um teste de respiração e foi preso, disse Stirling. Um teste de sangue mostrou que ele tinha “não menos que” 49 miligramas de álcool em 100 mililitros de sangue, acrescentou ela.

O limite para pilotos é de 20 miligramas, e o limite para motoristas de carro na Escócia é de 50 miligramas ou 0,05%. Esse limite nos Estados Unidos é de 0,08%. Russell foi acusado naquele dia e, segundo o comunicado, respondeu: "Estou apavorado". Nem Russell nem seu advogado puderam ser contatados imediatamente para comentar na terça-feira à noite. Registros públicos mostram que ele foi acusado em 1985 de dirigir sob influência de álcool, mas foi liberado sob condicional. Ele foi diagnosticado com transtorno grave de uso de álcool, mas estava em remissão após completar com sucesso um programa de recuperação na Geórgia, disse Stirling. Russell, que é casado há 35 anos e tem dois filhos, perdeu o emprego após sua prisão em junho e estava recebendo metade do seu salário enquanto estava de licença por invalidez de longo prazo, acrescentou ela. Stirling disse que Russell planejava solicitar um novo certificado médico após cumprir sua sentença com a expectativa de que, se fosse concedido, ele seria reintegrado ao seu antigo cargo de piloto. "Seu empregador tem sido muito solidário," disse ela.

Anthony Black, porta-voz da Delta, disse em um e-mail que a empresa “estava ciente deste incidente e removeu o piloto de serviço enquanto conduzia uma investigação completa em coordenação com as autoridades escocesas”. Ele não forneceu mais informações sobre se a Delta tinha conhecimento do registro de Russell nem se a empresa o recontrataria.

Segundo a lei federal, os pilotos devem esperar até um ano após serem condenados por um delito relacionado a drogas ou álcool para solicitar uma licença da Administração Federal de Aviação ou outro certificado. Stirling disse que, ao determinar o comprimento da sentença de Russell, ela levou em consideração seu remorso e o fato de que ele se declarou culpado na primeira oportunidade. Mas ela observou que “a custódia é a única disposição apropriada, tendo em vista a natureza grave de sua infração”.