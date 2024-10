“Não concordo com tudo o que Trump diz, mas eu não me importo com o que ele diz”, explicou Lemley. “Me importo com as políticas dele e com o que acontece. A economia estava ótima quando Trump era presidente.”

Na zona sul de South Bend, longe dos edifícios de tijolo amarelo e dos gramados verde-esmeralda da Universidade de Notre Dame, a Western Avenue é preenchida pela coleção habitual de restaurantes de fast-food, lojas de bebidas, agências MoneyGram e lojas de “tudo por US$ 1″ — que são uma janela maravilhosa para observar as vidas dos trabalhadores americanos, porque quase todos que as frequentam não têm muito dinheiro.

Em um desses estabelecimentos, Danielle Williams e um colega estavam ocupados operando caixas registradoras, ajudando clientes a encontrar itens e substituindo um ao outro quando alguém faz algum intervalo.