Por que a Ucrânia precisa dos caças F-16 dos EUA? Leia a análise

THE NEW YORK TIMES - Na manhã de sexta-feira, 20, recebi a notícia de uma das melhores decisões americanas da guerra: a Casa Branca não impediria mais seus aliados europeus de fornecer à Ucrânia caças F-16 fabricados nos Estados Unidos, um movimento que deve aumentar muito as capacidades militares ucranianas sem aumentar significativamente o risco de uma escalada em seu conflito com a Rússia. (A decisão ainda precisa ser aprovada por alguns líderes do Congresso.)

A mudança ocorreu após uma blitz diplomática do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, antes da cúpula do G-7 em Hiroshima, no Japão. Os líderes europeus sinalizaram a disposição de fornecer F-16 de seus próprios estoques e treinar pilotos ucranianos em seu uso. Mas até agora, o governo Biden havia rejeitado a ideia. A reversão é uma mudança política importante e bem-vinda.

Passei a semana passada em Kiev e posso atestar a implacabilidade dos argumentos ucranianos em favor de caças avançados. Encontrei-me com líderes ucranianos em todo o espectro do governo, incluindo o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores e ministros e outros funcionários envolvidos na aplicação da lei e na reconstrução econômica. Eu nunca tinha visto mensagens tão consistentes e disciplinadas, todas centradas em uma única ideia específica: a Ucrânia precisa de caças ocidentais avançados. Especificamente, eles estavam pedindo o F-16 de fabricação americana.

Soldados ucranianos disparam um canhão perto de Bakhmut, cidade do leste onde ocorrem intensas batalhas contra as forças russas, na região de Donetsk, Ucrânia Foto: AP / AP

O ponto alto veio quando me encontrei com Oleksandr Kubrakov, o ministro de comunidades, territórios e desenvolvimento de infraestrutura, e ele começou a reunião distribuindo um argumento impresso para o fornecimento de F-16 para a Ucrânia. Eu esperava (e recebi) esse argumento do ministro da Defesa, Oleksi Reznikov; Eu não esperava isso de Kubrakov.

Até certo ponto, eles estavam pregando para convertidos. Eu vim para a Ucrânia acreditando que Kiev precisava de caças avançados, mas não tinha certeza se precisava especificamente dos F-16. Afinal, as Forças Armadas europeias também contam com centenas de caças de geração 4.5 projetados e fabricados na Europa. Para entender a importância crítica do pedido da Ucrânia - e o acerto da decisão do governo Biden - é necessário um histórico básico.

A era dos caças a jato é descrita em gerações, que são categorias de aeronaves definidas por suas capacidades. Há alguma discordância sobre como classificar diferentes aeronaves, mas, de maneira geral, as três primeiras gerações, desde a estreia dos caças a jato até o meio da Guerra Fria, são completamente obsoletas e não fazem parte do debate. Os aviões de quarta geração, como os primeiros modelos do F-15 e F-16 e os russos MIG-29 e Su-27, foram os melhores aviões da Guerra Fria e ainda estão em serviço na maioria das Forças Armadas modernas, incluindo as da Rússia e da Ucrânia. .

O ápice da tecnologia de caça atual são os caças furtivos de quinta geração, que incluem o americano F-22 Raptor e o F-35 Lightning II e o russo Su-57. A geração 4.5 está entre as gerações quatro e cinco: os caças não são furtivos, mas possuem aviônicos amplamente atualizados em comparação com os caças de quarta geração e podem implantar armamentos mais avançados.

Os caças da geração 4.5 incluem modelos atualizados dos americanos F-15, F-16 e F-18, bem como o Eurofighter Typhoon, o sueco Saab JAS-39 Gripen e o francês Dassault Rafale. A lista também inclui os russos Su-30, Su-34 e Su-35. A Rússia tem centenas de caças de geração 4.5. A Ucrânia não tem nenhum. Em vez disso, tem algumas dezenas de caças de quarta geração da era soviética.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à esquerda, é acompanhado pelo presidente Volodimir Zelenski da Ucrânia em uma coletiva de imprensa conjunta em Kiev, a capital da Ucrânia Foto: Daniel Berehulak / NYT

E aí está o problema. Não se deixe enganar pelo filme de maior bilheteria de 2022, “Top Gun: Maverick”, no qual (alerta de spoiler) Maverick, interpretado por Tom Cruise, pilota um F-14 Tomcat de quarta geração de décadas para a vitória sobre uma série de caças inimigos de quinta geração. No mundo real, a diferença entre gerações teria sido decisiva.

De acordo com Reznikov, o ministro da Defesa, o Su-35 da Rússia (para dar um exemplo chave) pode atingir alvos em um alcance mais de cinco vezes maior que o MIG-29 da Ucrânia. Além disso, esses caças de geração 4.5 podem transportar uma variedade muito maior de mísseis avançados do que os caças mais antigos da Ucrânia. Isso significa que os aviões ucranianos têm uma capacidade mais limitada de fornecer defesa aérea dentro do país e nenhuma capacidade de criar superioridade aérea na linha zero ou perto dela, o limite da frente de batalha, disse Reznikov.

O que isso significa em termos práticos? Embora eu tenha conhecimento em primeira mão de que os mísseis terra-ar fornecidos pelo Ocidente (principalmente os mísseis Patriot americanos) podem ser notavelmente eficazes até mesmo contra mísseis hipersônicos russos, na melhor das hipóteses, eles podem defender apenas áreas pequenas e confinadas da Ucrânia. Vastas áreas da frente e a maioria dos civis e infraestrutura civil da Ucrânia permanecem vulneráveis ao ataque aéreo russo.

Um F-16 da Força Aérea dos EUA reabastece em pleno vôo de um KC-135 Stratotanker durante um exercício militar Foto: John Locher / AP

Os F-16 não apenas podem voar por toda a extensão da Ucrânia para oferecer defesa aérea aprimorada; eles também têm uma capacidade muito maior de atacar as forças russas diretamente na frente e quilômetros além.

Essa capacidade está se mostrando ainda mais importante porque várias autoridades ucranianas enfatizaram para mim que o bloqueio russo tornou os mísseis disparados pelo alardeado sistema americano HIMARS muito menos eficazes. (É assim que a guerra às vezes evolui: uma tática ou tecnologia funciona até que o oponente desenvolva uma resposta bem-sucedida, momento em que uma nova inovação é necessária.) Caças mais avançados também podem enfrentar aviões russos que estão usando uma tática bem-sucedida chamada bombardeio planado, em que eles bombardeiam a Ucrânia de posições fora do alcance da maioria dos mísseis antiaéreos ucranianos.

Então, por que a necessidade de F-16 fabricados nos Estados Unidos e não de caças de geração 4.5 projetados na Europa? O ministro da Defesa disse que, no geral, pode haver muito poucos deles para oferecer sem esgotar perigosamente os estoques de caças dos aliados europeus. Em contraste, não apenas milhares de F-16 estão em serviço nas Forças Armadas americanas e aliadas; muitas dessas aeronaves estão sendo substituídas por aviões mais avançados. Assim, eles são numerosos e estão disponíveis para a Ucrânia sem degradar as capacidades da Otan.

Por fim, é importante abordar a possibilidade de escalonamento. O F-16 – especialmente nos números modestos em discussão – não representa uma ameaça substancial para a própria Rússia. Apresenta uma ameaça substancial apenas para a invasão russa. Não é uma verdadeira aeronave de ataque profundo, como o bombardeiro B-1 Lancer ou mesmo o F-15E Strike Eagle. É uma arma que a Ucrânia pode usar em uma capacidade defensiva e que pode atacar relativamente perto da linha de frente. É exatamente o que a Ucrânia precisa.

Armas são carregadas em um caça F-16 dos EUA enquanto se prepara para participar do exercício militar em Ben Guerir, Marrocos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, endossou os planos para treinar pilotos ucranianos em caças F-16 fabricados nos EUA Foto: Mosa´ab Elshamy / AP

É justo discutir sobre o momento da decisão do governo Biden de liberar os F-16 europeus. É uma decisão que poderia ter sido tomada antes. Além disso, o governo ainda permite que a Ucrânia receba apenas F-16 pertencentes a aliados europeus, não os próprios aviões americanos. Mas, apesar dessa falha, que precisa ser corrigida em breve, a realidade fundamental é que permitir a Ucrânia qualquer F-16 é a decisão certa. É a decisão que alguém toma ao passar de uma estratégia de longo prazo de simplesmente manter a Ucrânia viva para uma estratégia de expulsar a Rússia da Ucrânia ocupada e – criticamente – impedir uma nova agressão russa após esta guerra.

Talvez o melhor argumento em apoio à decisão do governo Biden tenha sido resumido pelo ex-ministro da Defesa ucraniano Andri Zagorodniuk. Ele me disse para “perguntar a um general da Otan como vencer esta guerra sem aviação”. Fornecer à Ucrânia caças avançados não apenas torna sua tarefa mais fácil; é um sinal de que o governo Biden está pronto para virar a página: em vez de apenas ajudar a Ucrânia a evitar a derrota, agora estamos começando a ajudar a Ucrânia a alcançar a vitória - e manter a paz que rezamos para chegar em breve.

*David French é colunista de opinião do New York Times. Ele é advogado, escritor e veterano da Guerra no Iraque. Seu livro mais recente é “Divided We Fall: America’s Secession Threat and How to Restore Our Nation”