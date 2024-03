Quais são e o que querem as gangues que tomaram a capital do Haiti?

PORTO PRÍNCIPE - Haiti, uma nação caribenha com uma longa história de agitação, está enfrentando um dos piores períodos de caos. A capital Porto Príncipe foi tomada por gangues, que exigem a saída do primeiro-ministro, Ariel Henry, e ameaçam uma guerra civil.

PUBLICIDADE As gangues têm fechado o aeroporto; saqueado portos marítimos, prédios públicos e lojas; e atacado quase uma dúzia de delegacias de polícia. Estradas estão bloqueadas, cortando o fornecimento de alimentos, e 4.600 detentos foram libertados após ataques às prisões. O primeiro-ministro, Ariel Henry, está preso em Porto Rico enquanto membros de gangues causam estragos, exigem sua renúncia e bloqueiam dezenas de caminhões carregados com ajuda do Programa Mundial de Alimentos.

Um estado de emergência em torno de Porto Príncipe, a capital, foi estendido por mais um mês. E, diante da escalada da violência, equipes diplomáticas americanas e europeias saíram em retirada do Haiti.

Com o governo à beira do colapso, os Estados Unidos e as nações caribenhas estão trabalhando para encontrar uma solução - incluindo um plano para um governo de transição - que restauraria algum tipo de ordem para a nação em apuros e permitiria que Henry voltasse para casa.

Carros incendiados nas ruas de Porto Príncipe, Haiti. Foto: Clarens Siffroy / AFP

Quais são as gangues e o que elas querem?

Os especialistas estimam que até 200 gangues operam no Haiti, cerca de 20 delas em Porto Príncipe. Elas variam de pequenos grupos de algumas dezenas de jovens que compartilham pistolas a equipes de aproximadamente 1.500 homens com salários semanais e armas automáticas, pertencentes a organizações hierárquicas com chefes.

Duas federações de gangues principais, G-Pèp e a Família G-9, controlam muitos dos bairros mais pobres da capital. Os grupos criminosos e seus aliados às vezes colaboram, mas mais frequentemente entram em conflito.

Os grupos historicamente estão ligados a partidos políticos: G-9 está afiliado ao governista Partido Haitiano Tèt Kale, enquanto G-Pèp tende a apoiar partidos de oposição.

G-9 e seus aliados em grande parte assumiram o controle dos portos e das estradas ao redor do principal aeroporto do país. Tem sido quase impossível dirigir de Porto Príncipe para cidades do norte porque as gangues tomaram a rodovia norte-sul.

Henry deixou o país na semana passada para o Quênia, onde assinou um acordo pavimentando o caminho para uma força multinacional liderada pelo país do leste africano viajar para o Haiti e enfrentar as gangues.

Em vez disso, na ausência de Henry, os líderes das gangues anunciaram uma aliança informal chamada “Vivre Ensemble”, ou “Viver Juntos”. Eles lançaram ataques coordenados contra instituições do Estado com o objetivo de derrubar o governo atual e impedir a implantação da força internacional.

“Querem engolir bairros um por um”, disse Nicole Phillips, advogada de direitos humanos especializada no Haiti. “Qualquer governo que permita que façam isso, é isso que eles querem.”

As gangues também esperam estabelecer um conselho governante para assumir o país, e querem ajudar a escolher seus membros para exercer controle, disse Robert Muggah, que pesquisa sobre o Haiti para várias agências da ONU.

Quem lidera as gangues?

As gangues têm vários chefes em diferentes bairros, mas nos últimos dias, um líder de gangue chamado Jimmy Chérizier, conhecido como Barbecue, tornou-se o rosto público da aliança Vivre Ensemble.

Um ex-policial conhecido por sua crueldade, ele foi acusado de liderar massacres. Sua aliança de gangues, o G-9, comanda o centro de Porto Príncipe e foi acusada de atacar bairros aliados a partidos políticos de oposição, saquear casas, estuprar mulheres e matar pessoas aleatoriamente.

Ele chamou isso de “revolução armada”.

Jimmy Chérizier, conhecido como Barbecue, é líder da Família G-9 e exige renúncia do primeiro-ministro sob ameaça de guerra civil. Foto: Odelyn Joseph/ AP

E tentou adotar um tom mais conciliatório nesta semana, pedindo desculpas às pessoas cujas casas foram saqueadas por gangues, incluindo sua própria aliança, durante os distúrbios recentes. "Nosso primeiro passo na batalha é derrubar o governo de Ariel Henry, como sempre dissemos, depois vamos garantir que o país tenha um Estado forte com um sistema de justiça forte para lutar contra a corrupção", disse ele durante uma coletiva de imprensa. "Vamos garantir que tenhamos um sistema de segurança forte para permitir que todos circulem na hora que quiserem e voltem quando quiserem". "Nosso objetivo é ver um outro Haiti." Embora não esteja claro se a abordagem mais ponderada do líder da gangue era sincera ou calculada, Muggah observou que, mesmo assim, essa era uma nova posição para Chérizier. "Vimos Chérizier e o G-9 evoluírem nas últimas semanas para uma retórica mais política", disse o pesquisador. "Além de convocar a rebelião e ameaçar guerra civil se suas demandas não forem atendidas, eles estão buscando propor soluções onde manteriam seu poder se, pelo menos, fossem absolvidos e recebessem anistia por todos os crimes que cometeram."

Por que o Quênia planeja enviar policiais para o Haiti?

O Quênia foi um dos poucos países a atender ao apelo internacional do Haiti por ajuda.

O Haiti não realizou eleições em oito anos. Seu presidente foi assassinado há quase três anos e Henry, o primeiro-ministro nomeado como presidente interino, é amplamente considerado um líder ilegítimo.

O Estado perdeu essencialmente credibilidade e poder - e as gangues entraram para preencher o vazio.

Barricadas são incendiadas nas ruas da capital Porto Príncipe. Foto: Ralph Tedy Erol/ REUTERS

No ano passado, quase 5.000 pessoas foram mortas e outras 2.500 foram sequestradas, segundo a ONU, um nível de violência que dobrou em relação ao ano anterior. Janeiro foi o mês mais violento em dois anos, com mais de 800 pessoas mortas, segundo a ONU.

No final de 2022, Henry pediu à comunidade internacional que intensificasse suas ações. Algumas nações, incluindo os Estados Unidos, demonstraram pouco interesse dado o histórico sombrio das intervenções internacionais passadas no Haiti.

Os EUA concordaram em financiar a maior parte do envio de 1.000 policiais quenianos, além de mais policiais de outras nações, mas isso foi adiado por decisões judiciais de Nairóbi.

À medida que as gangues haitianas cresceram em tamanho e armamento, conquistaram mais territórios e infraestrutura importantes. Elas cobram taxas para passar por certas rodovias e para recuperar caminhões sequestrados, e exigem resgates para libertar vítimas de sequestro.

Nos últimos anos, grupos violentos começaram a se espalhar para áreas rurais como Artibonite, cerca de 100 quilômetros ao norte de Porto Príncipe e uma das principais regiões agrícolas do Haiti. As gangues invadem fazendas e tornam difícil - se não impossível - para os agricultores viajarem e venderem seus produtos.

Quem são esses membros de gangues?

Essa é uma pergunta complicada de responder.

“Usamos a palavra ‘gangue’ agora porque é conveniente, todo mundo usa e é uma palavra que todo mundo conhece, mas isso não captura o que está acontecendo”, disse Romain Le Cour, que pesquisa sobre o Haiti para a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, sediada em Genebra.

A maioria dos membros das gangues são homens na faixa dos 20 anos que vêm de bairros urbanos empobrecidos onde as oportunidades são escassas. Eles muitas vezes estão alinhados com líderes empresariais e políticos de elite que os pagam por tudo, desde a segurança de cargas até a reunião de manifestantes. Partidos políticos têm usado os membros das gangues em eleições para aumentar a participação eleitoral - ou suprimi-la.

“No Haiti, há uma longa tradição de elites tentando criar e alimentar grupos paramilitares que, ao longo das últimas décadas, ajudaram a servir a seus interesses e a usar a violência para manter o monopólio sobre alguma mercadoria ou para alguns interesses políticos”, disse Diego Da Rin, pesquisador do Haiti no Grupo Internacional de Crise.

Veículos queimados e rastro de destruição no Haiti. Foto: Ralph Tedy Erol/ REUTERS

O conceito de grupos armados formados irregularmente remonta décadas no Haiti, e houve vários tipos diferentes de atores violentos no país.

Durante a ditadura do Haiti sob François Duvalier, grupos paramilitares conhecidos como Tonton Macoutes eram notórios por sua violência e repressão. Em 1995, o presidente Jean-Bertrand Aristide proibiu grupos paramilitares e dissolveu as forças armadas haitianas.

Ex-soldados originalmente ligados ao movimento de Aristide posteriormente criaram grupos locais de autodefesa conhecidos como “baz”, que muitas vezes seguiam líderes carismáticos e passaram a governar partes de Porto Príncipe.

Outros grupos paramilitares do passado incluem o Front de Avanço e Progresso do Haiti, de extrema direita, e os chimères, que estavam afiliados a Aristide.

Agora, a linha entre um baz e uma gangue muitas vezes é nebulosa.

Pessoas cansadas da violência das gangues se juntaram a um movimento conhecido como “bwa kale”, que abraça a justiça por conta própria. Eles cometeram assassinatos extrajudiciais e geralmente têm como alvo criminosos, muitas vezes com o apoio da comunidade local.

Além disso, muitos membros de uma brigada ambiental sancionada pelo governo conhecida como B-SAP se voltaram contra o Estado, trazendo outro grupo de pessoas armadas para a mistura.

A polícia pode detê-los?

A força policial nacional haitiana viu cerca de 3.000 de seus 15.000 funcionários fugirem nos últimos dois anos. Embora os Estados Unidos tenham investido quase US $ 200 milhões no departamento, ele é notoriamente superado em armamento e falta pessoal. O departamento possui 47 carros blindados, mas em uma visita recente dos investigadores da ONU, menos da metade estava operacional.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.