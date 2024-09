De acordo com a reportagem, a cratera de Darvaza, localizada no coração do deserto de Karakum e também conhecida como “Portões do Inferno” ou “Brilho de Karakum”, consiste em chamas alimentadas por metano, que escapam de dezenas de aberturas ao longo do chão e das paredes do local. A cratera é a principal parada em quase todos os passeios pelo país asiático, diz a emissora.

O governo do Turcomenistão, no entanto, já mencionou em várias ocasiões a possibilidade de selar a cratera de alguma forma, enquanto aqueles que visitam Darvaza há anos dizem que as chamas estão muito menores do que antes.