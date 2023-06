Praias da Normandia somem e apagam memórias do Dia D com aumento do nível do mar

THE NEW YORK TIMES, POINTE DU HOC, FRANÇA – Mesmo cheias de grama e flores silvestres, as crateras permanecem tão profundas e largas que você ainda pode discernir as explosões de bombas que as esculpiram 79 anos atrás.

Na entrada esburacada de um antigo bunker alemão, você quase pode ouvir o barulho de tiros de metralhadora. Olhando por cima do penhasco de 30 metros para o oceano abaixo, você vê claramente como os jovens americanos estavam expostos ao escalar cordas naquela manhã de 6 de junho de 1944.

De todos os locais do Dia D, nenhum transmite o horror e o heroísmo daquele momento crucial durante a Segunda Guerra Mundial como Pointe du Hoc. Mas está desaparecendo, rápido.

Tocos de madeira instalados na Normandia, onde soldados americanos desembarcaram na 2ª Guerra para mudar os rumos do conflito. Erosão de terra apaga símbolos da guerra Foto: Andrea Mantovani/NYT

A defesa nazista e o ponto de observação entre duas praias de desembarque na Normandia, que os Rangers americanos conquistaram, sofreram três deslizamentos de terra nesta primavera do Hemisfério norte. As inspeções revelaram que as ondas haviam mastigado uma cavidade de mais de dois metros e meio de profundidade em sua base.

“Não há absolutamente nenhuma dúvida de que vamos perder mais do nosso penhasco”, disse Scott Desjardins, superintendente da American Battle Monuments Commission do local, que recebe cerca de 900 mil visitantes anualmente. “Sabemos que não vamos lutar contra a mãe natureza. O que é assustador agora é a velocidade com que isso está acontecendo”.

A mudança climática e a erosão estão afetando a costa francesa, levantando questões preocupantes sobre direitos de propriedade, segurança e desenvolvimento sustentável. Mas ao longo da faixa norte de praias e falésias na Normandia, onde 150 mil soldados aliados desembarcaram para enfrentar metralhadoras e o fascismo, a história, a memória e até a identidade também estão em risco.

Continua após a publicidade

Quando os sítios históricos acabarem, como a França contará para si mesma e para o resto do mundo o impacto daquele momento? Alternativamente, a que custo eles devem ser salvos?

“Se eu não tiver o local, perco a história do que aconteceu aqui”, disse Desjardins, olhando para as ondas espumosas batendo nos penhascos. “Você também pode ficar em casa no sofá e ler um livro.”

Mesmo para um país com um “conselheiro memorial” oficial do presidente, o trecho de 80 quilômetros que testemunhou a chegada dos Aliados leva a comemoração a um patamar exultante. O escritório de turismo da Normandia lista mais de 90 locais oficiais do Dia D, incluindo 44 museus, atraindo mais de cinco milhões de visitantes anualmente.

As margens das estradas secundárias são decoradas por estátuas de tributo e estandartes exibindo os rostos dos soldados aliados que morreram na luta. As praças da vila recebem o nome de 6 de junho, as estradas principais são rotuladas como “Libération” e as lojas turísticas estão repletas de ímãs do Dia D e antigas parafernálias militares.

Prefeito de Sainte-Marie-du-Mont, Charles de Vallavieille, examina vestígios da 2.ª Guerra na praia de Utah, em maio Foto: Andrea Mantovani/NYT

Tudo isso está ameaçado: dois terços dessas costas já estão erodindo, de acordo com o relatório de mudança climática da Normandia, e especialistas preveem que o pior está por vir com o aumento do nível do mar, aumento das tempestades e marés mais altas anunciadas pela mudança climática. “A costa vai para o interior. Temos certeza disso”, disse Stéphane Costa, professor de geografia da Universidade de Caen e um dos principais especialistas locais em mudanças climáticas.

Continua após a publicidade

O governo francês já está declarando derrota. Depois de séculos se protegendo contra avanços do oceano com proteções pedregosas, o país agora impõe o princípio de “viver com o mar, não contra ele”. Comunidades ao redor do país, incluindo algumas ao longo das praias do Dia D, estão trabalhando em planos de adaptação, que incluirão a perspectiva de mudança.

Para muitos, a ideia de abandonar um local de história tão forte não é aceitável. “Este é um lugar simbólico; É mítico”, disse o prefeito Charles de Vallavieille, de pé na praia de Madeleine Beach, que, a partir de 6 de junho de 1944, ficou conhecida como Utah. “Todo mundo deve vir aqui uma vez na vida para entender o que aconteceu aqui”.

A mais distante a oeste das cinco praias do Dia D, Utah Beach foi rapidamente conquistada por soldados americanos que então avançaram para o interior até a praça central de Ste.-Marie-du-Mont, onde paraquedistas americanos - largados de avião durante a noite - já estavam lutando contra soldados alemães.

Memorial da 2.ª Guerra em Sainte-Marie-du-Mont, em maio. Construído no local onde as tropas americanas desembarcaram, o memorial agora está ameaçado pela erosão costeira Foto: Andrea Mantovani/NYT

“Um paraquedista americano se escondeu no recesso atrás desta bomba”, diz uma placa sobre duas torneiras de água. “Ele segurava o rifle na dobra do cotovelo, como um caçador”, continua, disparando contra soldados alemães e matando cerca de 10 deles.

Do outro lado da rua, uma grande foto em preto e branco de soldados americanos rezando durante o caos está pendurada na entrada da igreja do século 11 da vila.

Como muitos moradores, a história pessoal de Vallavieille está intimamente ligada ao Dia D. Paraquedistas americanos atiraram em seu pai, Michel, cinco vezes pelas costas naquela manhã. Eles então o levaram às pressas para uma tenda do exército para uma cirurgia salva-vidas e para a Inglaterra para outras operações. Mais tarde, Michel de Vallavieille tornou-se prefeito e abriu um dos primeiros museus do Dia D da região dentro de um antigo bunker alemão em Utah Beach.

Continua após a publicidade

O museu se expandiu várias vezes ao longo da duna para abrir espaço para cerca de 1.300 artefatos, incluindo um bombardeiro B-26 original. Mas encontra-se cada vez mais na mira da mudança climática.

Nos últimos anos, Vallavieille recebeu permissão para encher a praia antes do museu com montes de areia. Mas a permissão do Estado termina em 2026 e declara que só pode ser renovada se o museu desenvolver um plano de longo prazo para se mudar — uma proposta que o prefeito rejeita veementemente. “Para mim, temos certamente que protegê-lo”, disse ele, apontando que cidades holandesas como Roterdã dominaram a construção de diques. “O museu tem que ser aqui. É a importância deste lugar.”

Os diretores do Landing Museum em Arromanches-les-Bains sentiram o mesmo. Eles acabaram de reabrir após uma grande reforma em seu prédio, que custou 11 milhões de euros (R$57,8 milhões na cotação atual). A avaliação de risco interna do museu mostrou que é improvável que o local sofra inundações ou erosão, mesmo com as mudanças climáticas, disse o diretor Frédéric Sommier.

Artefato de combate defensivo, chamada Tobruk, caiu das falésias em Grandcamp-Maisy por causa da erosão costeira, em imagem de maio deste ano Foto: Andrea Mantovani/NYT

Se a política do governo ceder, o preço ainda pode ser intransponível. Em 2010, engenheiros americanos gastaram US$ 6 milhões (R$ 29,4 milhões) para proteger o bunker de observação na ponta de Pointe du Hoc, implantando blocos de concreto na base do penhasco e ancorando-os no leito rochoso bem abaixo.

Sensores mostram que a construção funcionou - o bunker de observação não se mexeu desde então. No entanto, as ondas fortes consumiram todos os blocos de concreto abaixo, disse Desjardins. Ele está planejando outra reforma de US$ 10 milhões (R$ 49,1 milhões) para atender melhor o enxame de visitantes do local, mas mesmo isso não inclui protegê-lo contra tempestades oceânicas. “Teremos que mudar a forma como fazemos as coisas”, disse ele, acrescentando que a região pode querer “reduzir” o grande número de visitantes à área.

Um estudo em andamento realizado por professores universitários locais sobre as percepções sociais das mudanças climáticas e dos sítios históricos do Dia D revela sentimentos contraditórios - muitas pessoas que vivem perto de um local se sentem no dever de proteção, mas, no geral, os normandos aceitam que a maioria terá que se mudar, disse Xavier Michel , um professor assistente de geografia da Universidade de Caen que estava liderando o estudo.

Continua após a publicidade

Cécile Dumont, de 92 anos, é uma das poucas testemunhas do Dia D ainda viva. Ela considera Utah Beach um solo sagrado e gostaria que o museu permanecesse lá. Mas, ela admite, é improvável. “O oceano vai levar tudo. Não teremos escolha”, disse ela de sua pequena casa de pedra em Ste.-Marie-du-Mont, cercada por roseiras e lembranças de uma longa vida, incluindo um invólucro na altura do joelho, que ela agora usa para armazenar papel de rascunho.

Cécile era uma jovem adolescente no Dia D, e lembra-se vividamente do som de aviões sobrevoando, explosões de bombas, tiros. Seu pai, um fazendeiro de gado leiteiro, cavou uma trincheira ao lado da casa, onde a família passou as noites rezando por duas semanas. “O bombardeio nunca parou. Não durou apenas um dia”, disse ela.

CŽcile Dumont, 92, adolescente quando os americanos desembarcaram na Normandia, em sua casa em Utah Beach, França, em 24 de maio. 'O oceano vai levar tudo. Não teremos escolha', disse Dumont Foto: Andrea Mantovani / NYT

Ela observou com admiração as colunas de soldados chegando, primeiro a pé, mas rapidamente seguidas por tanques, jipes, escavadeiras. Naquele primeiro dia, 23 mil soldados, 1.700 veículos e 1.800 toneladas de suprimentos foram entregues em Utah Beach. Eles foram seguidos por quase metade das tropas americanas indo para o front – mais de 800 mil soldados – e todos os suprimentos para apoiá-los nos meses seguintes. “As pessoas precisam entender o que aconteceu aqui”, disse ela.

Mais a leste, uma conversa diferente está se desenrolando no Juno Beach Center – um museu onde 14 mil soldados canadenses desembarcaram no Dia D. A praia aqui realmente engrossou ao longo dos anos, sua duna consumindo antigos bunkers alemães.

Mesmo assim, Nathalie Worthington, diretora do centro, disse: — Não é uma questão de se seremos inundados, mas uma questão de quando. Em vez de gastar dinheiro em planos de proteção, no entanto, a liderança do museu decidiu investir na batalha global contra o que considera a maior ameaça à paz e à democracia hoje – a mudança climática.

Em 2020, a equipe mediu a pegada de carbono do museu e se comprometeu a reduzi-la em 5% ao ano até 2050, de acordo com a estratégia de mudança climática do governo francês.

Continua após a publicidade

Desde então, o centro introduziu um preço reduzido de passagem de “baixo carbono” para os visitantes que chegam de bicicleta, reduziu o uso de energia e encomendou suprimentos canadenses da loja de presentes por navio, em vez de avião.

Eles também estão construindo um sumidouro de carbono – plantando árvores em uma floresta próxima, onde as tropas canadenses extraíram madeira durante a guerra. A esperança deles, disse Worthington, é que outros museus sigam o exemplo. “Eles merecem mais de nós do que apenas chorar sobre seus túmulos”, disse Worthington sobre os ex-soldados. “Eles perderam suas vidas para nos libertar, para nos dar o que desfrutamos hoje. Então, o que estamos fazendo para mantê-lo?”