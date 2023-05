Presidente da Sérvia fala em desarmar o país após dois ataques a tiros

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, prometeu desarmar o país, propondo uma série de medidas de controle de armas nesta sexta-feira, 5, depois que dois assassinatos em massa, um deles em uma escola, mataram pelo menos 16 pessoas.

Os ataques desta semana abalaram o país, onde tiroteios em massa são relativamente raros.

O presidente sérvio se dirigiu à nação nesta sexta-feira depois que a polícia disse ter prendido um atirador suspeito de abrir fogo dentro de um carro e matar oito pessoas em um vilarejo em Mladenovac, ao sul da capital, Belgrado.

Velas foram acendidas em homenagem as vitimas de dois ataques a tiros que ocorreram em dias consecutivos na Sérvia Foto: Armin Durgut / AP

O ataque aconteceu na quinta-feira, 4, quando o governo sérvio estava se movendo para endurecer as leis sobre armas, motivado por um outro ataque a tiros em uma escola em Belgrado, onde oito crianças e um segurança foram mortos quando um aluno da sétima série abriu fogo na quarta-feira, 3.

Propostas

As medidas de controle de armas propostas incluem a instituição de uma moratória de dois anos sobre a emissão de licenças de porte de armas e penalidades mais duras para a posse de armas ilegais.

“Vamos realizar um desarmamento quase total da Sérvia”, disse Vucic. “Devemos tomar uma decisão para enfrentar esse mal.”

O presidente da Sérvia também anunciou que 1.200 novos policiais seriam contratados para aumentar a segurança nas escolas.

Entenda os casos

Na quarta-feira, um adolescente abriu fogo na escola primária Vladislav Ribnikar em Belgrado, matando oito crianças e um guarda escolar, afirmou a polícia. Mais seis crianças e uma professora ficaram feridas e hospitalizadas.

A polícia identificou o atirador por suas iniciais, K.K., e disse que ele abriu fogo com a arma de seu pai. Ele foi preso no pátio da escola, segundo a polícia. Uma declaração o identificou como um aluno da escola no centro de Belgrado, nascido em 2009.

Já na quinta-feira, oito pessoas foram mortas e treze ficaram feridas em um novo ataque a tiros na Sérvia, segundo a imprensa local. O incidente ocorreu próximo a cidade de Mladenovac, a 60 quilômetros de Belgrado

Suspeito de ter atirado em diversas pessoas na escola primária Vladislvav Ribnikar é escoltado pela polícia em Belgrado, Sérvia Foto: AP / AP

A televisão estatal RTS apontou que o atirador estava em um automóvel em movimento quando abriu fogo com uma arma automática contra um grupo de pessoas e fugiu em seguida.

Após horas de buscas durante a noite, a polícia sérvia disse que prendeu o criminoso nesta sexta-feira. Em comunicado, a polícia disse que o homem, de 21 anos, identificado pelas iniciais U.B., foi preso perto da cidade sérvia de Kragujevac, cerca de 140 km ao sul de Belgrado.

Ataques a tiros são raros na Sérvia

Assassinatos em massa têm sido raros na Sérvia, embora armas ilegais sejam comuns no país, remanescentes das guerras da década de 1990.

A Sérvia tem a quinta maior taxa de posse de armas civis per capita do mundo, empatada com Montenegro, com 39,1 armas de fogo por 100 pessoas, de acordo com dados de 2017 coletados pelo Geneva Graduate Institute. Os Estados Unidos têm o maior número, com 120,5 armas para cada 100 pessoas./W.Post