Procurador-geral da Venezuela diz que González Urrutia será preso automaticamente se voltar ao país

Junto com a líder opositora María Corina Machado, González Urrutia acusa o governo de fraudar as eleições e se afirma o verdadeiro vitorioso do pleito. Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral, o órgão eleitoral da Venezuela, em um processo sem transparência. As atas eleitorais não foram publicadas e observadores internacionais afirmam que o processo não pode ser considerado democrático. Muitos países, incluindo o Brasil, não reconheceram o resultado.

As acusações de fraude começaram durante a noite da eleição, quando o site do CNE ficou fora do ar e as atas não foram publicadas. Milhares de manifestantes contrários ao regime bolivariano foram às ruas para protestar e acabaram em conflito com forças policiais. Segundo os números oficiais, 28 pessoas morreram, 200 ficaram feridas e mais de 2,4 mil foram presas.