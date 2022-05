Promotor antidrogas paraguaio é morto em lua-de-mel na Colômbia; crime organizado é suspeito

O promotor paraguaio especializado no combate ao narcotráfico Marcelo Pecci foi assassinado nesta terça-feira, 10, por pistoleiros que chegaram em motos aquáticas ao local onde ele passava a lua-de-mel no Caribe colombiano, perto de Cartagena. O caso parece apontar para a participação do crime organizado e será investigado por vários países.

O assassinato ocorreu na ilha caribenha de Barú, que fica a cerca de 40 minutos de barco da cidade turística de Cartagena das Índias, onde Pecci estava com a mulher, a jornalista paraguaia Claudia Aguilera. Os dois se casaram no dia 30 de abril, em Assunção.

“Dois homens chegaram em um barco, se aproximaram e atiraram nele”, relatou a mulher de Pecci à emissora W Radio, acrescentando que o procurador morreu após ser baleado várias vezes na praia particular do Decameron Hotel, um dos mais populares da região litorânea de Cartagena e onde os recém-casados estavam hospedados.

O promotor paraguaio Marcelo Pecci durante uma entrevista coletiva em Assunção, em 9 de novembro

Pecci era procurador especializado no combate ao crime organizado, narcotráfico, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no Paraguai, segundo lembrou o Ministério Público colombiano, que enviou a Cartagena uma equipe de procuradores e especialistas em criminalística para que assumam as atividades investigativas e esclareçam o que aconteceu.

Enquanto não há informações oficiais sobre a investigação, a imprensa colombiana aponta que se tratou de um ataque de pistoleiros, já que não houve roubo, e a polícia colombiana enviou cinco de seus melhores investigadores de homicídios para ligar os pontos sobre o ocorrido, além de ter solicitado a colaboração do Paraguai e dos Estados Unidos.

O casal chegou a compartilhar nesta manhã em suas redes sociais que estava à espera de um bebê, além de terem publicado várias fotos da lua-de-mel nesta paradisíaca ilha do Caribe.

Segundo Aguilera, seu marido não tinha recebido nenhuma ameaça, apesar de ser um dos procuradores mais conhecidos do país.

Caso de alta prioridade

No Ministério Público paraguaio, Pecci participou das investigações sobre um tiroteio ocorrido em seu país durante o festival Ja’umina, em janeiro, no qual morreram duas pessoas, entre elas a modelo e influencer Cristina ‘Vita’ Aranda, mulher do jogador de futebol Iván Torres.

Algumas hipóteses desses eventos, que deixaram quatro feridos, também apontam para um ataque de pistoleiros por conta de um possível acerto de contas do tráfico de drogas.

Da mesma forma, fez parte da equipe do Ministério Público que interveio em 2020 no processo contra Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis Moreira por adulteração de documentos ao entrar no Paraguai com passaportes falsos.

Pecci também foi responsável pelas investigações sobre o assassinato de quatro pessoas, incluindo a filha do governador do departamento paraguaio de Amambay, Roland Acevedo, ocorrido em outubro do ano passado.

Reações

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, condenou “o assassinato covarde” do procurador e foi enfático em sua posição de combate contra o crime organizado, o que sustenta a hipótese de um dolo por trás do homicídio.

Em declarações posteriores a jornalistas, o presidente paraguaio prometeu continuar na luta contra o crime organizado e descreveu o ocorrido como “muito doloroso, muito difícil”.

Por sua vez, o presidente colombiano, Iván Duque, entrou em contato com Abdo Benítez “para contribuir com as investigações desse fato e capturar os responsáveis”, segundo informou a chancelaria colombiana.

O diretor da polícia colombiana, general Jorge Luis Vargas, viajou a Cartagena para supervisionar a investigação do crime e garantiu que conversaram com as autoridades dos EUA para que também se juntem à equipe organizada na Colômbia e no Paraguai para levar os responsáveis o mais rápido possível à justiça.

Aliança contra o crime

Paraguai e Colômbia acabam de estreitar sua aliança contra o crime organizado e transnacional. Em encontro recente em Cartagena com o presidente paraguaio, Duque anunciou que seu governo apoiará com Inteligência e formação militar o combate ao Exército Paraguaio do Povo, guerrilha implicada em sequestros de pecuaristas e centenas de assassinatos de militares, policiais e civis.

O governo colombiano enfrenta a violência financiada pelo narcotráfico, que se seguiu ao acordo de paz com a ex-guerrilha mais poderosa do continente, as Farc. Apesar de décadas de enfrentamento ao tráfico de drogas, o país continua sendo o maior fornecedor mundial de cocaína./EFE e AFP