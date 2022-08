Putin ordena aumento das Forças Armadas russas em meio a perdas na guerra da Ucrânia

MOSCOU - Com seu exército lutando para fazer progressos significativos na Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto nesta quinta-feira, 25, que aumenta o número de membros do serviço nas Forças Armadas do país em 137.000, elevando o total para mais de 2 milhões a partir do próximo ano. Não está claro se o aumento será feito por meio de recrutamentos ou por voluntários, já que Moscou tem tido dificuldades em reforçar suas tropas na guerra na Ucrânia.

O decreto estipula que o tamanho geral das forças armadas russas será aumentado para 2,04 milhões de pessoas, incluindo mais de 1,15 milhão de militares. O resto serão trabalhadores civis. Uma ordem anterior colocava os números dos militares em mais de 1,9 milhão, incluindo 1 milhão de soldados, no início de 2018.

A ordem, que entra em vigor em 1º de janeiro, não especifica se os militares vão reforçar suas fileiras convocando um número maior de recrutas, aumentando o número de soldados voluntários ou usando uma combinação de ambos. Mas alguns analistas militares russos previram que dependerá de voluntários, pois o Kremlin tem tido uma postura cautelosa em aumentar o alistamento enquanto tenta passar uma imagem de normalidade no conflito para a população russa.

O presidente russo, Vladimir Putin Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP

Embora desfrute de uma superioridade significativa em artilharia e mísseis de longa distância, as forças russas não conseguiram capturar territórios significativos desde o início de julho, quando a cidade de Lisichansk, na região de Luhansk, caiu. As tropas russas concentram sua ofensiva no leste e no sul da Ucrânia depois que não obtiveram sucesso ao tentar capturar a capital Kiev.

Analistas militares e repórteres no terreno atribuem a desaceleração da ofensiva russa à falta de mão de obra. As estimativas ocidentais de russos mortos variaram de mais de 15.000 a mais de 20.000 - mais do que a União Soviética perdeu durante sua guerra de 10 anos no Afeganistão. O Pentágono disse na semana passada que cerca de 80.000 soldados russos foram mortos ou feridos, corroendo a capacidade de Moscou de conduzir grandes ofensivas. Moscou não fornece números atualizados de baixas.

Nos últimos meses, a Rússia tem lutado para recrutar voluntários para servir na Ucrânia no que alguns analistas chamam de “mobilização furtiva”. Todos os homens russos com idades entre 18 e 27 anos devem servir um ano nas Forças Armadas, mas uma grande parte evita o recrutamento por motivos de saúde ou adiamentos concedidos a estudantes universitários. Mas o Exército também tem soldados de carreira que servem sob contrato, incluindo mulheres.

Os militares russos reúnem recrutas duas vezes por ano, começando em 1º de abril e 1º de outubro. Putin ordenou a convocação de 134.500 recrutas durante o último recrutamento no início deste ano e 127.500 em outubro do ano passado.

Até agora, Putin evitou o recrutamento em massa para fornecer soldados para a guerra na Ucrânia. Uma razão é que declarar um projeto nacional destruiria o verniz de normalidade que o Kremlin conseguiu manter apesar das sanções econômicas e dos combates contínuos.

Em vez disso, as autoridades russas têm atraído voluntários para o combate, oferecendo-lhes grandes incentivos em dinheiro e outros privilégios. No final de maio, Putin também assinou uma lei que eliminou o limite de idade de 40 anos para soldados contratados. Outra estratégia tem sido a contratação de militares privados, também chamados de mercenários, como o conhecido Grupo Wagner.

Pouco efeito prático

Nos últimos anos, o Kremlin enfatizou o aumento da parcela de soldados voluntários contratados à medida que procurava modernizar o exército e melhorar sua capacidade. Antes de o Kremlin enviar tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, os militares russos tinham mais de 400.000 soldados contratados, incluindo cerca de 147.000 nas forças terrestres. O número de recrutas foi estimado em cerca de 270.000, e oficiais e suboficiais representaram o restante.

Analistas militares dizem que se a campanha na Ucrânia se arrastar, esses números podem ser claramente insuficientes para sustentar as operações na Ucrânia, que declarou a meta de formar um exército de 1 milhão de soldados.

Pavel Luzin, analista militar russo, disse estar cético quanto à capacidade da Rússia de aumentar suas forças armadas sem grandes mudanças. Segundo ele, o decreto de Putin só aumentaria o número de tropas “no papel contra a realidade no terreno”, a menos que a Rússia seja forçada a aumentar a duração do serviço obrigatório de um ano para 18 meses. Outra solução, disse ele, seria absorver algumas das forças da Guarda Nacional do país no exército.

Muitos observadores alertaram que uma ampla mobilização ou um grande aumento no número de convocados pode alimentar o descontentamento público e desestabilizar a situação política na Rússia. Isso aconteceu durante as guerras separatistas na Chechênia nos anos 1990 e início dos anos 2000, quando recrutas russos mal treinados foram enviados para o combate e sofreram pesadas perdas.

Soldados ucranianos andam próximos a tanques russos destruídos em Bucha, na região de Kiev, em 6 de abril Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters

O coronel aposentado Viktor Murakhovski observou que o decreto de Putin reflete a pressão de preencher as fileiras em meio à ação militar na Ucrânia. Em comentários veiculados pelo canal de notícias online RBC, ele acusou que o Kremlin provavelmente tentaria continuar contando com voluntários e previu que eles seriam responsáveis pela maior parte do aumento ordenado pelo Kremlin.

Outro especialista militar russo, Alexei Leonkov, também disse que as autoridades não expandiriam o recrutamento e aumentariam o número de tropas contratando mais soldados. “O novo equipamento militar tornou-se mais complexo e as pessoas que o operam precisam de treinamento por pelo menos três anos”, disse Leonkov à agência de notícias estatal RIA Novosti. “Um recruta não vai ajudar nisso, então não haverá aumento no número de recrutas.”

25 mortos em ataque

Enquanto isso, subiu para 25 o número de mortos no ataque à estação de trem em Chapline, uma cidade de cerca de 3.500 habitantes na região central de Dnipropetrovsk, que ocorreu quando a Ucrânia se preparava para ataques ligados ao feriado nacional do Dia da Independência e ao marco de seis meses da guerra na quarta-feira, 24.

O vice-chefe do gabinete presidencial ucraniano, Kirilo Timoshenko, não disse se todas as 25 pessoas mortas eram civis. Se forem, seria um dos ataques mais mortais contra civis em semanas. Trinta e uma pessoas foram relatadas feridas.

Um trem queimado após o recente ataque aéreo russo em uma estação de trem na cidade de Chapline, região de Dnipropetrovsk Foto: Ferrovias Ucranianas via AFP

Os mortos incluem um menino de 11 anos encontrado sob os escombros de uma casa e uma criança de 6 anos morta em um incêndio em um carro perto da estação de trem, disseram as autoridades.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças usaram um míssil Iskander para atacar um trem militar que transportava tropas e equipamentos ucranianos para a linha de frente no leste da Ucrânia. O ministério afirmou que mais de 200 reservistas “foram destruídos a caminho da zona de combate”.

Tetiana Kvitnitska, vice-chefe do departamento regional de saúde de Dnipropetrovsk, disse que os feridos no ataque à estação sofreram ferimentos na cabeça, membros quebrados, queimaduras e ferimentos por estilhaços.

Após ataques nos quais civis morreram, o governo russo afirmou repetidamente que suas forças visam apenas alvos militares legítimos. Horas antes do bombardeio na estação de trem, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, insistiu que os militares estavam fazendo o possível para poupar civis, mesmo ao custo de desacelerar sua ofensiva na Ucrânia.

Em abril, um ataque com mísseis russos a uma estação de trem na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, matou mais de 50 pessoas, enquanto multidões de mulheres e crianças tentavam fugir dos combates. O ataque foi denunciado como um crime de guerra./AP e NYT