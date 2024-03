O Haiti, país hoje marcado pela anarquia e extrema pobreza, já foi uma potência econômica com ampla influência geopolítica. Conhecido antigamente como Saint-Domingue, era a colônia mais lucrativa do mundo atlântico do século XVIII, e às vésperas de sua independência em 1804 – fruto da primeira e única revolta escrava bem-sucedida nas Américas – era o principal produtor mundial de açúcar e café, o que fazia do país caribenho uma peça central do sistema escravista atlântico.

De fato, a independência do Haiti foi a expressão mais concreta da ideia de que os direitos proclamados na famosa Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 eram de fato universais. Não é exagero dizer, portanto, que a revolução haitiana – precursora das lutas pela descolonização da África no século 20 – tenha sido quase tão relevante na história dos Direitos Humanos e da democracia quanto a revolução francesa, precisamente porque o Haiti garantiu que esses conceitos fossem verdadeiramente irrestritos e universais – uma ideia rejeitada pela maioria do Ocidente na época e que demoraria séculos para ser mais amplamente aceito.

Onda de violência generalizada assola o Haiti desde que a “Família G9″, uma aliança entre várias gangues nacionais, se voltou contra o governo e fechou os principais acessos do país. 05/03/2024 - Foto: Odelyn Joseph/AP

Todo esse histórico inspirador torna o atual colapso haitiaino ainda mais trágico. Poucas outras nações no planeta sofreram tanto com uma terrível confluência de intervenções estrangeiras – inclusive uma ocupação dos EUA entre 1915 e 1934 –, instabilidade política e catástrofes naturais, como o terremoto em 2010, que matou cerca de 230 mil pessoas e deixou um milhão de desabrigados. Ao mesmo tempo, diante do histórico descrito acima, o cenário desolador ressalta a responsabilidade que a comunidade internacional tem com o Haiti de forma a ajudá-lo a sair de seu atual estado de anarquia. Porém, poucos países estão dispostos a enviar tropas para garantir um mínimo de estabilidade – inclusive para viabilizar a entrega de alimentos e para, em momento posterior, organizar eleições.

A relutância no exterior se deve aos fracassos de missões de paz anteriores, inclusive a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah), liderada pelo Brasil entre 2004 e 2017, e uma missão liderada pelos EUA na década de 1990. Enquanto o então presidente Lula enxergou, em 2004, o envio de tropas brasileiras ao Haiti como uma oportunidade de demonstrar que o Brasil estaria disposto a assumir responsabilidades geopolíticas, a desconfiança entre civis e militares brasileiros hoje inviabiliza uma operação semelhante. Diante da indisposição quase generalizada, sobrou para o Quênia liderar uma nova missão policial no país caribenho – a primeira vez que uma nação africana lidera uma missão de paz fora do continente africano.

Com mais da metade da população haitiana vivendo abaixo da linha da pobreza e um risco cada vez mais elevado de fome generalizada, só resta torcer para que os policiais quenianos possam ajudar a aliviar, mesmo que temporariamente, o sofrimento do povo haitiano.