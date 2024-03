Com a onda de violência desencadeada por gangues na capital Porto Príncipe, no Haiti, Estados Unidos, Alemanha e membros da delegação da União Europeia deram início à retirada de suas equipes diplomáticas no país no domingo, 10.

“O aumento da violência de gangues nas proximidades da embaixada e do aeroporto dos EUA levou o Departamento de Estado a tomar medidas para permitir a saída de pessoal adicional” da sede diplomática, escreveu a embaixada dos Estados Unidos em um comunicado.

PUBLICIDADE Anteriormente, porta-vozes militares dos EUA disseram que uma “operação foi conduzida para aumentar a segurança” na Embaixada dos EUA em Porto Príncipe. O embaixador alemão no Haiti, assim como outros diplomatas europeus, deixaram Porto Príncipe no domingo, informou o Ministério das Relações Exteriores em Berlim. “Devido à situação de segurança muito tensa no Haiti, o embaixador alemão e o representante permanente em Porto Príncipe partiram hoje para a República Dominicana juntamente com representantes da delegação da UE (União Europeia)”, disse um porta-voz do ministério à AFP.

Há dias, Haiti, o país mais pobre das Américas, vive uma de suas piores crises de violência. Quase 3 mil presos fugiram das prisões, e moradores estão 'confinados'. Foto: AP Foto/Odelyn Joseph

“É uma cidade sitiada”

No sábado, 9, o chefe da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Philippe Branchat, afirmou que os moradores de Porto Príncipe estão vivendo confinados. “A capital está cercada por grupos armados e perigosos”, disse ele. “É uma cidade sitiada.” Com o caos crescente, corpos foram vistos nas ruas de Porto Príncipe.

Segundo a OIM, 362 mil pessoas — mais de metade das quais são crianças — estão atualmente deslocadas no Haiti, um número que cresceu 15% desde o início do ano. As gangues atacam há vários dias delegacias de polícia, tribunais e duas prisões, de onde escapou quase a maioria dos 3.800 presos.

A assistência médica está seriamente comprometida, com “hospitais atacados por gangues e que tiveram que evacuar o pessoal médico e os pacientes, incluindo recém-nascidos”, segundo a OIM.

A ONG Mercy Corps alertou para os riscos de fornecimento de alimentos no país mais pobre das Américas. “Com o fechamento do aeroporto internacional, a pequena ajuda que o Haiti está recebendo atualmente pode não chegar mais”, alertou a organização na quinta-feira, 7. E “se não houver acesso a esses contêineres, o Haiti em breve passará fome”.

A aliança das nações caribenhas convocou enviados dos EUA, Canadá e da ONU para uma reunião nesta segunda-feira na Jamaica, para tratar do Haiti. Foto: AP Foto/Odelyn Joseph

Propostas de soluções

O chefe da diplomacia dos EUA, Anthony Blinken, e o presidente do Quênia discutiram a crise atual e “ressaltaram o seu compromisso inabalável com o envio de uma missão multinacional de apoio à segurança”, disse um porta-voz do Departamento de Estado no sábado.

Por sua vez, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofereceu-se no domingo para “consertar” a crise de insegurança no Haiti, embora não tenha especificado como. “Podemos consertar isso. Mas precisaremos de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, do consentimento do país anfitrião e de todas as despesas da missão para cobrir”, escreveu Bukele na rede social X.