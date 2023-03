Queda em índice de casamentos na China aumenta tradição de cobrar preço por noivas

As 30 mulheres estavam sentadas em cadeiras de madeira, de frente umas para as outras, em formação retangular. Na frente da sala via-se o logotipo de martelo e foice do Partido Comunista Chinês e um cartaz declarando a finalidade do encontro: “Simpósio de mulheres jovens solteiras de idade apropriada”.

As autoridades de Daijiapu, no sudeste da China, reuniram as mulheres para firmarem um compromisso público de rejeição aos “preços de noiva” elevados –um costume tradicional pelo qual o homem dá dinheiro à família de sua futura esposa como precondição para o noivado. Ao descrever o evento numa nota em seu site no início deste ano, a administração local defendeu que as pessoas abandonem essas práticas atrasadas e façam sua parte para “lançar uma tendência nova e civilizada”.

A população chinesa vem encolhendo. Em 2022, pela primeira vez em 61 anos, houve queda da população, em um sinal claro da crise demográfica iminente enfrentada pelo país, agravada por décadas da política que limitou a maioria das famílias a terem um único filho. É a primeira vez desde o período conhecido como a “A Grande Fome de Mao” em que há redução da população chinesa.

Para incentivar a realização de mais casamentos, cujos números têm caído, autoridades vêm reprimindo a tradição de entrega de presentes de noivado. Conhecidos em mandarim como “caili”, os pagamentos feitos à família da noiva vêm ficando cada vez maiores nos últimos anos.

Autoridades de uma cidade do leste da China organizam um casamento em massa para encorajar os moradores a resistir à cobrança de 'dotes' para as famílias das mulheres Foto: Qilai Shen/The New York Times

Os valores envolvidos chegam a US$ 20 mil (R$ 102,7 mil) em algumas províncias, e com isso o casamento está ficando cada vez mais fora do alcance de muitas famílias. Esses valores normalmente são pagos pelos pais do noivo à família da noiva.

Para coibir a prática, autoridades locais estão lançando campanhas de propaganda como o evento promovido em Daijiapu, orientando mulheres solteiras a não competirem entre elas para exigir valores mais altos. Em algumas cidades, autoridades locais impuseram um teto ao “caili” e chegam a intervir diretamente nas negociações particulares entre famílias.

Acompanhando a mudança de atitudes dos chineses, a tradição do pagamento do preço da noiva enfrenta resistência crescente. Muitos chineses de nível de instrução mais alto, especialmente nas cidades, tendem a enxergar esse costume como uma relíquia patriarcal que trata mulheres como bens que são vendidos a outra família. Nas áreas rurais onde a prática é mais comum, ela tem sido rejeitada por camponeses mais pobres, forçados a economizar durante anos ou a contrair dívidas para se casarem.

Mesmo assim, a campanha do regime vem atraindo críticas por reforçar os estereótipos sexistas sobre as mulheres. Quando tratam do problema da alta dos preços de casamento, veículos de mídia chineses muitas vezes caracterizam as mulheres que pedem valores altos como gananciosas.

Quando o evento em Daijiapu viralizou nas redes sociais, uma enxurrada de comentários questionou por que o ônus de resolver o problema fica a cargo das mulheres. Alguns pediram que as autoridades convoquem encontros semelhantes para homens, para ensiná-los a serem parceiros mais equitativos no casamento.

Gonçalo Santos, professor de antropologia na Universidade de Coimbra, em Portugal, que estuda a China rural, comenta que “mulheres são o alvo principal da maioria das políticas públicas ligadas ao casamento. É um apelo paternalista lançado a elas para manter ordem e harmonia social e cumprir seus papéis de esposas e mães.”

Um casamento chinês em Xangai: pagamento de dotes tem aumentado no país e governo tenta coibir a prática para incentivar os matrimônios Foto: Aly Song/Reuters

As autoridades admitem que seu poder de eliminar um costume que muitas famílias enxergam como indicador de status social é limitado. Segundo pesquisadores, nas áreas rurais, os vizinhos podem fofocar sobre as mulheres que cobram preços baixos, questionando se há algo de errado com elas.

A tradição do “caili” também está relacionada a atitudes arraigadas sobre o papel de cuidadora exercido pela mulher na família. Para os pesquisadores, em partes da China rural, o pagamento ainda é visto como o preço pago para comprar o trabalho e a fertilidade da noiva.

Uma vez casada, espera-se que a mulher vá viver com a família de seu marido, engravide e passe a ser responsável pelas tarefas domésticas, criação dos filhos e por cuidar de seus sogros.

Mas a alta do custo de vida expôs lacunas do sistema de seguridade social chinês. Conseguir um preço alto por uma noiva pode ser uma maneira de famílias de renda baixa que têm filhas acumular economias para cobrir despesas médicas ou outras emergências. E, com os pais tendo vida mais longa, algumas mulheres vêm exigindo pagamentos mais altos como reembolso por serem as cuidadoras principais da geração mais velha.

Sociólogos dizem que uma maneira mais eficaz de o regime combater a tradição do “caili” seria aumentar as verbas para creches e atendimento médico para idosos.

Com mais chineses jovens adiando o casamento ou mesmo evitando-o por completo, as expectativas dos pais em relação aos pagamentos por casamento vêm mudando, diz Liu Guoying, 58. Ela é promotora de casamentos em Nanchang, a capital da província de Jiangxi, notória por preços de noiva que podem passar de US$ 50 mil (R$ 256,8 mil).

Segundo ela, cada vez mais pais ansiosos por facilitar a vida de seus filhos vêm entregando o pagamento aos recém-casados como presente. Alguns pais querem tanto ver suas filhas casadas que se dispõem a aceitar menos dinheiro, desde que os futuros genros tratem suas filhas bem.

Uma nova geração de mulheres, mais instruídas que seus pais, também pode estar contribuindo para modificar as atitudes em torno do “caili”. Uma pesquisa de 2020 feita com 2.000 pessoas na China revelou que os casais com alto nível de instrução são menos propensos a pagar “preços de noiva”, considerando que o amor de um pelo outro é o bastante.

Mas mesmo para mulheres como Luki Chan, 27, que fez faculdade —uma oportunidade que sua mãe nunca teve—, pode ser difícil escapar da pressão das tradições.

Chan cresceu numa região montanhosa da província de Fujian, no sudeste da China, onde os pagamentos de casamento costumam ser elevados. Sua mãe espera receber pelo menos US$ 14 mil (R$ 71,9 mil) do noivo quando Chan se casar, a título de reembolso pelo que ela gastou com os estudos da filha.

Casamento em massa realizado em Nanchang, na China: pagamento para família das noivas levou diversas famílias à falência financeira Foto: Qilai Shen/The New York Times

Agora Chan está construindo sua própria carreira em Xangai como produtora de teatro e está no processo de cuidar da documentação para casar-se com seu namorado, taiwanês. Ela receia que quando seus pais descobrirem, sua exigência de preço de noiva acabará prevalecendo. A própria Chan rejeita a tradição –para ela, é como ser vendida.

“Quando vejo o sistema patriarcal que explora as mulheres e penso nas tradições conjugais misóginas, tenho muito medo de falar de casamento com minha família”, refletiu.

Índia mais populosa pode impulsionar mudanças geopolíticas

A ultrapassagem da Índia sobre a China no ranking dos países mais populosos do mundo pode ter impactos mais profundos sobre a geopolítica global do que significar uma mera menção enciclopédica. Ter a maior população do planeta aumentará o peso da Índia no cenário internacional, tornando seus interesses geopolíticos mais difíceis de serem ignorados.

Como apontou a The Economist em um artigo recente, um exemplo disso pode vir no âmbito das organizações internacionais. O fato da Índia não possuir assento permanente no Conselho de Segurança, enquanto a China possui, por exemplo, passará a parecer mais anômalo.

Indianos caminham por mercado de rua em Nova Délhi; população crescente do país pode ser trunfo econômico e geopolítico nas próximas décadas. Foto: Rajat Gupta/ EFE

O crescimento populacional também deve repercutir em fatores econômicos. Com média etária de 28 anos e uma crescente população em idade de trabalho, a Índia tem agora a chance de colher seu próprio dividendo demográfico, como fez a China nas últimas décadas.

A expectativa é que a Índia seja responsável, de hoje até 2050, por mais de um sexto do aumento da população mundial em idade de trabalho (entre 15 e 64 anos). Segundo previsão do Banco Estatal da Índia, o país deve se tornar a 3ª economia do mundo até 2029.

Entretanto, a Economist pondera que a prosperidade indiana depende da produtividade da juventude do país, que têm índices menores que os chineses. “Menos da metade dos adultos indianos integra a força de trabalho, contra dois terços na China. Chineses a partir dos 25 anos têm em média 1,5 ano a mais de escolaridade do que indianos na mesma faixa etária”, diz a revista.