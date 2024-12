Rebeldes saqueiam casa de Assad e colocam fogo na sede do governo em Damasco

DAMASCO - Dezenas de rebeldes e civis sírios invadiram e saquearam a residência do ditador Bashar Assad, que fugiu do país após renunciar ao cargo, neste domingo, 08. Uma sala de recepção do palácio presidencial, localizada em outro bairro, também foi incendiada.

A aliança rebelde liderada pelos islamistas da Síria anunciou a tomada de Damasco neste domingo, em uma ofensiva relâmpago que derrubou o regime Assad, cuja família governou o país com mão de ferro por meio século.

Os sírios foram às ruas para comemorar a queda de Assad. As imagens mostraram pessoas pisoteando uma estátua do pai dele, Hafez Assad.

Rebeldes e civis invadiram e saquearam a casa da Bashar Assad. Foto: Hussein Malla/AP

"Estávamos esperando por esse dia há muito tempo", disse Amer Batha por telefone da Praça Umayyad, onde o som de tiros como sinal de alegria se misturava com gritos de 'Allahu Akbar' (Deus é o maior, na tradução direta). Na televisão pública, os rebeldes anunciaram a queda do "tirano" Bashar Assad e a "libertação" de Damasco. Eles também afirmaram ter libertado todos os prisioneiros "detidos injustamente".

O canal no Telegram da aliança anunciou horas depois a chegada de seu líder, Abu Mohamad Al-Golani, a Damasco. Um vídeo o mostrou ajoelhado e com a cabeça no chão.

O enviado da Organização das Nações Unidas para a Síria, Geir Pedersen, considerou a tomada de Damasco um “ponto de virada”, mas pediu “esperança cautelosa” após a queda do regime.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que al-Assad havia renunciado e deixado o país, sem especificar seu destino. /Com informações da AFP