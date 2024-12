Rebeldes sírios entram em Damasco e Assad deixa o país, informa agência

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, deixou o país na madrugada desta domingo, 08, após rebeldes sírios entrarem na capital Damasco, além de tomar outras grandes áreas da região uma ofensiva relâmpago. Assad deixou a Síria “através do Aeroporto Internacional de Damasco antes que as forças de segurança” deixassem o local, disse o diretor do observatório, Rami Abdel Rahman. O paradeiro do presidente, no entanto, é desconhecido.

O anúncio da entrada dos rebeldes sírios na cidade de Damasco foi feito pelo movimento rebelde sírio Hayat Tahrir al Sham (HTS), na madrugada deste domingo, 08 (horário local). “Nossas forças começaram a entrar em Damasco”, declarou o grupo através do aplicativo de mensagem Telegram. Os insurgentes também anunciaram que entraram na prisão militar de Saidnaya, ao norte da capital, e “libertaram nossos prisioneiros” lá. Ainda não houve nenhuma declaração oficial do governo sírio.

Foto do presidente Bashar al-Assad pendurada na fachada de um edifício em Damasco, Síria Foto: Omar Sanadiki/AP

Também nesta madrugrada, o exército e as forças de segurança sírias abandonaram o Aeroporto Internacional de Damasco devido ao avanço das forças rebeldes que procuram tomar a cidade, segundo informações do OSDH. Fontes do observatório afirmaram à AFP que enquanto oficiais e soldados das forças governamentais se retiravam do terminal aéreo, moradores da capital ouviam tiros na cidade.