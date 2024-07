Republicanos se unem após atentado a Trump, enquanto democratas adotam cautela

Em uma disputa já turbulenta, o atentado testemunhado no oeste da Pensilvânia no sábado à noite - e o medo, a raiva e as imagens que gerou - irão certamente alterar os contornos de uma campanha onde mesmo pequenas mudanças de eleitores poderão ser decisivas.

À medida que o Partido Republicano se dirigia a Milwaukee para a Convenção Nacional Republicana desta semana, os apoiadores do ex-presidente tornaram-se mais veementes do que nunca na condenação dos ataques políticos contra ele, dizendo que o republicano literalmente levou um tiro pelo povo americano.