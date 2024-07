O atentado ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em 13 fotos; veja as imagens

Durou poucos segundos a tentativa de assassinato do ex-presidente americano Donald Trump, ocorrida durante comício na cidade americana de Butler, Pensilvânia (EUA), no sábado, 13. O incidente, porém, foi capturado de diversos ângulos pelas lentes da imprensa presente no evento – e logo as imagens chegaram a circular nos jornais e na internet.

A tentativa teve início por volta das 18h02 do sábado (19h02 do horário de Brasília), quando foi dado início ao comício eleitoral no Estado onde Trump é favorito na corrida eleitoral rumo à Casa Branca. O local estava repleto de apoiadores do republicando, que vestiam o tradicional boné vermelho com o slogan “Make America Great Again” (Faça a América Grandiosa Novamente, em tradução livre), utilizado na campanha vitoriosa de 2016.

PUBLICIDADE Enquanto Trump discursava sobre a política de imigração do governo de Joe Biden, que deve disputar a reeleição, às 18h13, tiros foram disparados. O ex-presidente ficou ferido com um raspão na orelha e teve o rosto e as mãos sujos de sangue. Rapidamente, seguranças do Serviço Secreto dos Estados Unidos apareceram e cercaram Trump, que se jogou no chão. Quando o levantaram para escoltá-lo para fora do palco, o republicano levantou os punhos, em gesto de força para a plateia. Logo depois de chegar com segurança no veículo, Trump levantou os punhos mais uma vez antes de entrar no carro.

O atirador, identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto pelo Serviço Secreto logo após os tiros serem disparados. Ao menos cinco tiros foram ouvidos no local, e a arma utilizada foi o fuzil AR-15, posicionada em um telhado a 130 metros do palco. Informações divulgadas pelos Serviço Secreto apontam que Crooks era registrado como republicano. A motivação para o atentado ainda não está clara.

Um apoiador presente no comício também morreu, e outros dois ficaram feridos.

Veja as fotos abaixo.

Ex-presidente americano Donald Trump subiu no palco de comício em Butler, Pensilvânia (EUA), por volta das 18h02 do horário local (19h02 em Brasília) Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

Anotação em fotografia do ‘New York Times’ mostra momento em que o projétil passa pelo ex-presidente Trump Foto: Doug Mills/NYT

Após o projétil passar por Trump, o ex-presidente colocou a mão na orelha e viu o sangue Foto: Doug Mills/NYT

Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos cercaram o ex-presidente Trump após ouvirem os disparos Foto: Evan Vucci/AP

Após ouvir os disparos, Trump joga-se no chão e é cercado por agentes do Serviço Secreto dos EUA Foto: ANNA MONEYMAKER/Getty Images

Donald Trump levanta do chão, com sangue em seu rosto, e olha para a multidão enquanto é escoltado pelo Serviço Secreto Foto: Evan Vucci/AP

Ex-presidente Donald Trump levanta o punho em gesto de força para a multidão, após ser alvo de tentativa de assassinato em comício eleitoral em Butler, na Pensilvânia (EUA), no sábado 13 Foto: Evan Vucci/AP

Donald Trump é escoltado para fora do palco por agentes do Serviço Secreto, enquanto olha para a multidão Foto: Rebecca Droke/AFP

Ex-presidente Donald Trump ficou com orelha ferida e com sangue após tentativa de assassinato no sábado 13, na Pensilvânia (EUA) Foto: Rebecca Droke/AFP

Agentes do Serviço Secreto escoltam o ex-presidente Donald Trump, candidato a um novo mandato na Casa Branca, para fora do palco após disparos Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

Trump é escoltado até o carro, por onde saiu em segurança do comício após tentativa de assassinato Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

Apoiadores também se jogaram no chão após o som de disparos no comício em Butler, Pensilvânia (EUA) Foto: Jabin Botsford/The Washington Post