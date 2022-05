Reveses militares fazem Rússia recorrer a ataques mais violentos no leste da Ucrânia

SEVERODONETSK - A Rússia chega ao terceiro mês da guerra na Ucrânia acumulando reveses militares e recuos em sua estratégia de combate. Sem conquistar a capital ou derrubar o governo de Kiev, Moscou foca agora um ataque total no leste, onde tenta conquistar a estratégica cidade de Severodonetsk. Mas mesmo sua ofensiva na região do Donbas tem enfrentado encolhimentos conforme o tempo passa e os países ocidentais continuam a armar a Ucrânia.

Nesta terça-feira, 24, a forças russas realizaram um ataque total para cercar as tropas ucranianas em Severodonetsk e Lisichansk em uma batalha que pode determinar o sucesso ou fracasso da principal campanha de Moscou no leste. Segundo Serhi Gaidai, governador da província de Luhansk - que abriga as duas cidades - a estratégia russa na região é de “terra arrasada” e isolamento completo.

“O inimigo concentrou seus esforços em realizar uma ofensiva para cercar Lisichansk e Severodonetsk. A intensidade do fogo em Severodonetsk aumentou várias vezes, eles estão simplesmente destruindo a cidade”, disse ele na TV, acrescentando que havia cerca de 15.000 pessoas morando lá.

Como a cidade mais oriental ainda sob controle ucraniano, Severodonetsk está exposta à artilharia russa em vários lados. Os bombardeios destruíram vastas áreas da cidade e os civis ficaram sem eletricidade ou água corrente.

Vista de uma explosão promovida pelas forças ucranianas a uma ponte conectando Sievierodonetsk e Lisichansk em 18 de maio a fim de evitar o avanço russo Foto: REUTERS

Tropas russas destruíram uma ponte na cidade no sábado, dificultando a retirada de pessoas e a chegada de suprimentos, disse Haidai no domingo: “Se eles destruírem mais uma ponte, a cidade será totalmente isolada, infelizmente”.

Durante a noite, os militares russos atacaram áreas civis de Severodonetsk, incluindo arranha-céus, matando quatro civis.

Nova Mariupol

Agora que terminou a batalha pela cidade portuária de Mariupol, após a rendição dos últimos combates ucranianos, a Rússia tenta cercar Severodonetsk destruindo suas ponte. Segundo Liudmila Denisova, comissária de direitos humanos da Ucrânia, a cidade está se tornando “uma nova Mariupol”, onde milhares de corpos já foram encontrados, incluindo mais 200 nesta terça.

Com cada vez menos soldados, a cartilha russa para capturar cidades e vilarejos é destruir as áreas urbanas com artilharia pesada e foguetes e, em seguida, mudar-se alguns dias depois. Essa estratégia é adequada ao exausto exército russo, que não possui as tropas necessárias para uma guerra urbana sustentada.

A Rússia está tentando ganhar o controle de Donbas, que inclui as regiões de Donetsk e Luhansk. Às margens do rio Severski Donets, a cidade é um dos últimos grandes redutos urbanos sob domínio ucraniano em Luhansk, ao lado da vizinha Lisichansk.

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, esta ofensiva russa no Donbas é “a maior em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial”, em uma declaração que visa obter ainda mais armas dos países ocidentais.

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, reconheceu a intensidade da batalha. “A situação de combate mais difícil hoje é em Donbas”, disse ele em seu discurso noturno. “Eles organizaram um massacre lá e estão tentando destruir tudo que vive lá, literalmente. Ninguém destruiu Donbas tanto quanto o exército russo faz agora.”

Encolhimento russo

Pouco mais de um mês após a invasão, a Rússia reconheceu o fracasso de sua ofensiva à capital e retirou as tropas de áreas próximas a Kiev, declarando uma mudança de foco para a região industrial de Donbas, onde separatistas apoiados por Moscou têm lutado contra as forças ucranianas desde 2014.

O objetivo agora é muito menos ambicioso: conquistar o Donbas para além da área onde já havia avançado um mês atrás. A área com as batalhas mais críticas tem apenas 120 quilômetros de largura e inclui três cidades principais: Sloviansk, Kramatorsk e Severodonetsk.

Mas as forças ucranianas têm um recurso defensivo importante na região que impede o progresso russo: o rio Severski Donets. Quando um batalhão russo tentou usar pontes flutuantes para atravessar o rio este mês, foi um desastre completo. Evidências públicas sugerem que mais de 400 soldados russos podem ter sido mortos ou feridos pela artilharia ucraniana.

Para ter certeza, a Rússia apreendeu pedaços significativos de território ao redor da Península da Crimeia que Moscou anexou oito anos atrás. Também conseguiu isolar completamente a Ucrânia do Mar de Azov, finalmente garantindo o controle total sobre o principal porto de Mariupol após um cerco que impediu algumas de suas tropas de lutar em outros lugares enquanto lutavam contra forças ucranianas resistentes.

Fumaça é vista em prédios de Severodonetsk em 21 de maio

Mas a ofensiva no leste parece ter travado também, à medida que as armas ocidentais fluem para a Ucrânia para reforçar seu exército. Os russos obtiveram apenas ganhos incrementais, refletindo claramente tanto o número insuficiente de tropas da Rússia quanto a resistência ucraniana.

A Ucrânia também tem um suprimento mais confiável de caças do que a Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, tem relutado em ordenar uma convocação nacional, e assim Moscou está lutando em níveis próximos de tempo de paz. Discussões recentes na Duma, a Câmara baixa da Rússia, no entanto, avaliam reduzir a idade mínimo para alistar no exército.

Sem recrutar mais tropas, há pouco tempo para que a Rússia possa continuar avançando. Quanto mais longe as tropas russas avançam, mais longas se tornam suas linhas de suprimento e mais expostas ficam aos contra-ataques ucranianos, então a Rússia precisa reposicionar as tropas para defender o território que já conquistou.

A Rússia tem uma janela limitada para restabelecer o impulso e fazer avanços significativos. Depois disso, pode ser forçado a posições mais defensivas, e a guerra pode chegar a um impasse. Com tropas e equipamentos diminuindo, a batalha pelo Donbas provavelmente será a última grande ofensiva da guerra.

Desmoralizados pelas perdas, as forças russas “precisam de uma vitória”, analisou Matthew Schmidt, professor associado de segurança nacional e ciência política da Universidade de New Haven, em Connecticut. “Eles estão jogando tudo o que têm nisso”.

A própria Rússia admitiu que a batalha no leste será longa. O ministro da Defesa e o secretário do Conselho de Segurança do país deram a entender que Moscou terá que lutar por muito tempo para alcançar os objetivos de sua intervenção.

“Continuaremos com a operação militar especial até alcançar todos os objetivos, sem importar a enorme ajuda ocidental ao regime de Kiev e a pressão sem precedentes das sanções”, disse o ministro Sergei Shoigu, em uma videoconferência com colegas de países que integraram a União Soviética, transmitida parcialmente pela televisão. De acordo com Shoigu, os esforços russos para evitar vítimas civis “diminuem o ritmo da ofensiva, mas isto é deliberado”.

Antes, em uma rara entrevista ao jornal russo Argoumenty i Fakty, o secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, afirmou que as operações militares durariam o tempo necessário. /AFP, AP, REUTERS e NYT